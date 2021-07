"Biju nopietnas izvēles priekšā," - Rēzija Kalniņa komentē atteikšanos no deputātes amata

Kā jau ziņots, Rēzija bija viena no tām daudzajām sabiedrībā populārajām personībām, kura startēja nesen notikušajās pašvaldību vēlēšanās. Un viena no retajām, kas tika ievēlēta. Taču viņas deputātes karjera izrādījās īsa jo īsa.

Rēzija Kalniņa kandidēja uz jaunā Mārupes novada (tas tagad apvienots ar Babītes novadu) deputāta amatu, pārstāvot nacionālās apvienības "Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" sarakstu. Tajā cienījamā mārupiete startēja ar 12. numuru, un, lai arī viņas saraksts ieguva trīs deputāta vietas Mārupes domē, vēlētāju izrādītā mīlestība bija pietiekami liela, lai Rēziju iebalsotu. Proti, par šo sarakstu nobalsoja teju 11 procenti vēlētāju, no kuriem 171 balsošanas biļetenā pie slavenās skatuves mākslinieces uzvārda ievilka krustiņu, bet saņemtie 146 svītrojumi nebija šķērslis, lai Rēzija tiktu domē un varētu strādāt sava novada iedzīvotāju labklājības labā, rūpējoties par Mārupes kultūras un saimniecisko izaugsmi.

Taču deputātes godā Rēzija Kalniņa pabija pavisam īsu brīdi, jo uzreiz pēc Mārupes novada domes jaunā sasaukuma pirmās sēdes 1. jūlijā iesniedza iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no deputāta pienākumu pildīšanas. Kas tad tāds notika šajā ārkārtas sēdē, ka Rēzija atskārta, ka nespēs būt tautas kalps? Nekā īpaša, kā jau pašās pirmajās sēdēs – domes priekšsēdētāja un viņa vietnieku ievēlēšana, komisiju izveide un to pārstāvju ievēlēšana. Tika arī apspriests jautājums par pastāvīgo Finanšu komiteju, kurā Mārupes novada pašvaldības jaunais priekšsēdētājs Andrejs Ence ierosināja ievēlēt pilnīgi visus deputātus. Šis lēmums tika atbalstīts, un visi deputāti pa vienam tika ievēlēti komisijā.

Kad balsojums nonāca līdz Rēzijai Kalniņai, viņa lūdza vārdu, un, kā liecina oficiāli pieejamais Mārupes domes sēžu audioieraksts, izteicās: “Vai mani kā neprofesionāli šajā jomā varat atbrīvot no piedalīšanās šīs komitejas sēdēs?” Domes priekšsēdētājs Ence par šādu pavērsienu bija mazliet apmulsis un atbildēja: “Nu, ja mēs pirms tam esam vienojušies, ka Finanšu komitejā būs visi 19 deputāti, tad ir jābūt 19 deputātiem. Vai jūs aktīvi darbojaties vai esat statista lomā, tā ir jūsu darīšana.” Rēzija Kalniņa uz to reaģēja, atsaucot savu kandidatūru no Finanšu komitejas locekļa amata, sakot, ka tiešām finanšu jautājumos nav speciāliste un nesaskata jēgu tajā, ka šajā komitejā nāksies būt statista lomā. Nākamā darbība no jaunās deputātes bija iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no pienākumu pildīšanas, ko Mārupes domes deputāti nākamajā sēdē dienu vēlāk vienbalsīgi (sēdē nepiedalījās opozīcijas deputāti, tostarp arī no Rēzijas Kalniņas pārstāvētā saraksta) atbalstīja.

“Es, Rēzija Kalniņa, sakarā ar neiespējamību apvienot savu profesionālo darbu ar deputāta darba pienākumiem laika trūkuma dēļ atsaucu savu deputāta kandidatūru,” tā rakstīts Rēzijas iesniegumā, kas tika nolasīts Mārupes domes sēdē 2. jūlijā. Tā nu skaidrs, ka Kalniņa šajā vasarā tomēr ir pārāk noslogota savos pamatdarbos, tāpēc secinājusi, ka nespēs pilnvērtīgi pildīt deputāta pienākumus. Un tas ir tikai saprotams, jo viņa patiešām ir aizņemta savā jaunajā projektā mūzikas un drāmas telpā "OratoriO", ko izveidojusi kopā ar vīru Aināru Rubiķi un kas nupat nosvinēja viena gada dzimšanas dienu.

Tikai jautājums, vai pirms kandidēšanas Rēzija to nezināja? Vai viņa bija tikai kā ēsma balsu zvejošanai savam sarakstam un nemaz necerēja tikt ievēlēta domē? Kāpēc tad viņa vispār pieteicās kandidēt pašvaldību vēlēšanās?

Rēzija Kalniņa: “Biju nopietnas izvēles priekšā”

Rēzija Kalniņa, žurnālam "Kas Jauns" komentējot savu atteikšanos no deputātes amata, uzsver, ka visaugstāk vērtē kvalitatīvi paveiktu darbu. Izvērtējot radušos situāciju, viņa secinājusi, ka labāk ir savu mandātu nodot citiem, kuri ieviesīs novada dzīvē viņas lolotās idejas.

“Šā gada februārī no savas bijušās ilggadējās Dailes teātra kolēģes, kura ir mārupiete piektajā paaudzē un īstena novada un Latvijas patriote, saņēmu aicinājumu kopīgi kandidēt Mārupes novada pašvaldības vēlēšanās. Esmu ļoti aizkustināta un pateicīga manam vēlētājam – katram plusiņam un mīnusiņam. Tas liek domāt, ka cilvēki ne tikai izvēlas “sarakstus”, bet arī cilvēkus, kuri varētu pārstāvēt viņu intereses.

Nekad iepriekš nebiju iedomājusies, ka kādā savas dzīves posmā varētu kļūt par deputāta kandidāti. Nav svarīgi – Saeimas, pašvaldības vai savas sētas deputāti. Ko nozīmē vārds “deputāts”? Tas ir tautas (ciema, pilsētas, valsts iedzīvotāju) ievēlēts pilsonis, cilvēks, personība, kurš rada cerības, ka tiks aizstāvētas katra viena un visu iedzīvotāju intereses. Ko nozīmē intereses? Vajadzības, vēlmes, nepieciešamības. Ne sabiedrībai kopumā, bet katram vienam. Formulējot to metafiziski un mākslinieciski, šis vārds nav tālu jāmeklē – aprūpētājs, uzklausītājs un, galvenais, izpildītājs.

Saņemot vēlētāju uzticības dāvāto deputāta mandātu, izvērtēju šā brīža sava esošā darba un deputāta darba apjomu, kas novadu apvienošanas rezultātā šobrīd dubultosies, un nonācu nopietnas izvēles priekšā.

Ņemot vērā, ka jebkurā lietā iesaistos ar visaugstāko atbildības izjūtu un šobrīd aizvien esmu Dailes teātra aktrise, mūzikas un drāmas telpas "OratoriO" vadītāja, kā arī bieži esmu aizņemta filmu un seriālu uzņemšanā, tad rodas ļoti pamatotas aizdomas par visu pienākumu kvalitatīvu un jēgpilnu apvienošanu.

Visaugstāk darba vidē vērtēju profesionalitāti un kvalitatīvi paveiktu darbu, tāpēc, izvērtējot visas iespējas, ar sirsnīgu vēlējumu – iedzīvināt novadā arī manis lolotās idejas – nododu šo mandātu tālāk, jo esmu pārliecināta, ka mūsu sarakstā ir pietiekami profesionāli deputātu kandidāti ar pieredzi pašvaldības un sabiedriskajā darbā.

Kandidējot pašvaldību vēlēšanās, vēlējos atbalstīt konkrētus cilvēkus un iestāties par ideāliem. Arī noliekot deputāta mandātu, nekas mani nekavēs no šīm darbībām – kopā ar pozitīviem un darbīgiem ļaudīm tiekties pēc tā, kas bagātinās mūsu vidi un sabiedrību. Grāmatā "Uzņēmuma vadīšanas gudrība" Robins Šarma raksta: “Darba ražīgums un aizrautība parādās kā neizbēgams blakus produkts, ja cilvēki strādājot tiecas pretī emocionāli skaistam mērķim. Nekas tā nesaviļņo prātu kā nākotnes ideāls, kas saviļņo sirdis.””

