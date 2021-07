VIDEO: Pirmā latviešu spēlfilma kinoteātros pēc 9 mēnešu pauzes - komēdija “Saki Jā!”

Filmas režisors Māris Martinsons atklāj: “Pēc abām spēlfilmas “Jaungada taksometrs” daļām, vēlējos ko turpināt šajā žanrā, tā radās “Saki Jā!’’ - par mīlestību, draudzību un attiecībām jauniešu vidū, kad jūtas ir tik trauslas un sakāpinātas. Lai arī sākotnēji filmas pirmizrāde bija plānota Valentīndienā, esam priecīgi to nodot skatītāju vērtējumam tieši augustā, kas tradicionāli pazīstams kā kāzu mēnesis!”. Režisors pēc filmas tehniskās noskatīšanās grimst pārdomās: “Tas ir aizkustinoši skatīties filmu uz lielā ekrāna. Saproti kā nekad, cik ļoti ir nepieciešams kino, kurā var iegrimt, procesu nevar apstādināt, runāties pa vidu… Un mūsu aktieri – lieliski izskatās uz lielā ekrāna. Pozitīvas jūtas un emocijas – tas ir nepieciešams mums, skatītājiem.”

Baltic Content Media direktore Ilze Roķe par izaicinājumiem filmas izplatīšanā: “Izlaist latviešu filmu uz kino ekrāniem vasarā būtu izaicinājums arī normālos apstākļos, taču pandēmijas laikā, tas ir divtik liels. Domāju, ka esam drosmīgi, zinām, ka citi latviešu filmu producenti ļoti rūpīgi sekos katram mūsu reklāmas solim, un arī rezultātiem, lai pieņemtu gala lēmumu, izlaist savas filmas uz ekrāniem vai tomēr nogaidīt vēl kādu gadu. Mēs, protams, ceram uz skatītāju vēlmi skatīties pašmāju kino un aktīvu kino biļešu pirkšanu- tādā veidā atbalstot gan kinoteātrus, gan filmas radošo komandu, jo kino nozarei patiešām ir ļoti grūti laiki. Filmas reklamēšanai - liekam galvas kopā, aicinām medijus par šo filmu rakstīt, veidot sižetus televīzijās, runāt radio programmās un podkāstos. Pirmo reizi filmas reklamēšanā izmantosim sociālo tīklu - TikTok, kam speciāli ir gatavoti materiāli.”

Jau septembrī filma “Saki Jā!” nonāks arī pie nākamās paaudzes televīzijas Go3 lietotājiem.

“Esam lepni un priecīgi, ka tieši “Saki Jā!” būs pirmā Latvijā ražotā filma, kas nonāks uz kino ekrāniem kopš pandēmijas sākuma. Šis notikums ir zīmīgs arī ar to, ka šī ir arī pirmā Go3 līdzproducētā filma, kas nonāk uz lielajiem ekrāniem, un septembrī būs pieejama arī Go3 klientiem. Mums visiem šobrīd ir nepieciešama izklaide, kas ir “viegla” un pozitīva, un tieši tāda ir arī filma “Saki Jā!”, tāpēc iesaku to noskatīties to katram,” aicina Go3 mārketinga vadītājs Ivars Lubāns.

Caur mīlestības līkločiem vedīs aktieru ansamblis Lelde Dreimane, Jurijs Djakonovs un Evelīna Pārkere, kurai šī ir debija uz lielajiem kinoekrāniem un mūziķis, improvizators Nauris Brikmanis.

Līgavas Zanes lomas atveidotāja Lelde Dreimane atklāj: “Šai lomai piekritu, jo stāsts ir par un ap mīlestību! Mīlestība ir lielākais virzītājspēks uz planētas zemes! Bez mīlestības mēs esam sausi un sadrumstaloti. Mīlestība ir kā ūdens sausai zemei, lai no tās varētu dīgt asni!”

Filmā piedalās arī: Kaspars Zāle, Jurģis Spulenieks, Artis Robežnieks, Dita Lūriņa - Egliena, Andris Bulis, Mārtiņš Egliens, Ieva Adamss, u.c.

Filmas anotācija

Mūsdienīgs jauniešu attiecību, draudzības un mīlas stāsts, kurā svarīgāk ir atbildēt, kāpēc vēlamies būt kopā un cik ļoti mēs viens otru pazīstam pirms sacīt “jā!”. Jaunais un talantīgais Tālis, atgriezies no veiksmīga ārzemju brauciena, kur viņam ir iespēja turpināt tēva aizsākto biznesu, ir gatavs kāzām ar savu dzīves mīlestību Zani. Jauniešu draugi jau sākuši organizēt greznas kāzas un viss liekas tik optimistiski, ja vien Tāļa tēvs, uzzinājis par gaidāmo notikumu, neuzstādītu Tālim ultimātu - vai nu bizness vai kāzas. Un tikmēr ne centa dēla tēriņiem. Jauniešu tuvākie draugi ir gatavi darīt visu, lai kāzas būt iespējamas, bet nejaušs Tāļa un Zanes strīds visu vēl vairāk sarežģī. Tālis ir pārliecināts, ka tas ir ceļojuma noguruma dēļ, Zane domā, ka viņi par maz viens otru pazīst un neviens no viņiem nav gatavs spert pirmo soli, lai samierinātos vai arī kopā atrisinātu šo situāciju. Kas ņems virsroku - nodrošināta nākotne vai jūtas un vienmēr palīdzēt gatavie draugi? Draugi, kas negrib nolaist rokas un ir gatavi darīt visu, lai kāzas patiešām notiktu?

Filma top ar Kultūras ministrijas finansiālo atbalstu. Filmas producēšanas kompānija K Films. Filmas izplatītājs Latvijā: Baltic Content Media.