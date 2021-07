Rēzija Kalniņa deputātes amatā izturēja tikai vienu sēdi - aktrise no politikas jau prom

Rēzija Kalniņa kandidēja uz jaunā Mārupes novada (tas tagad apvienots ar Babītes novadu) deputāta amatu, pārstāvot nacionālās apvienības "Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" sarakstu. Tajā cienījamā mārupiete startēja ar 12. numuru, un, lai arī viņas saraksts ieguva trīs deputāta vietas Mārupes domē, vēlētāju izrādītā mīlestība bija pietiekami liela, lai Rēziju iebalsotu. Proti, par šo sarakstu nobalsoja teju 11 procenti vēlētāju, no kuriem 171 balsošanas biļetenā pie slavenās skatuves mākslinieces uzvārda ievilka krustiņu, bet saņemtie 146 svītrojumi nebija šķērslis, lai Rēzija tiktu domē un varētu strādāt sava novada iedzīvotāju labklājības labā, rūpējoties par Mārupes kultūras un saimniecisko izaugsmi.

Taču deputātes godā Rēzija Kalniņa pabija pavisam īsu brīdi, jo uzreiz pēc Mārupes novada domes jaunā sasaukuma pirmās sēdes 1. jūlijā iesniedza iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no deputāta pienākumu pildīšanas. Kas tad tāds notika šajā ārkārtas sēdē, ka Rēzija atskārta, ka nespēs būt tautas kalps? Nekā īpaša, kā jau pašās pirmajās sēdēs – domes priekšsēdētāja un viņa vietnieku ievēlēšana, komisiju izveide un to pārstāvju ievēlēšana.

Tika arī apspriests jautājums par pastāvīgo Finanšu komiteju, kurā Mārupes novada pašvaldības jaunais priekšsēdētājs Andrejs Ence ierosināja ievēlēt pilnīgi visus deputātus. Šis lēmums tika atbalstīts, un visi deputāti pa vienam tika ievēlēti komisijā. Kad balsojums nonāca līdz Rēzijai Kalniņai, viņa lūdza vārdu, un, kā liecina oficiāli pieejamais Mārupes domes sēžu audioieraksts, izteicās: “Vai mani kā neprofesionāli šajā jomā varat atbrīvot no piedalīšanās šīs komitejas sēdēs?” Domes priekšsēdētājs Ence par šādu pavērsienu bija mazliet apmulsis un atbildēja: “Nu, ja mēs pirms tam esam vienojušies, ka Finanšu komitejā būs visi 19 deputāti, tad ir jābūt 19 deputātiem. Vai jūs aktīvi darbojaties vai esat statista lomā, tā ir jūsu darīšana.” Rēzija Kalniņa uz to reaģēja, atsaucot savu kandidatūru no Finanšu komitejas locekļa amata, sakot, ka tiešām finanšu jautājumos nav speciāliste un nesaskata jēgu tajā, ka šajā komitejā nāksies būt statista lomā. Nākamā darbība no jaunās deputātes bija iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no pienākumu pildīšanas, ko Mārupes domes deputāti nākamajā sēdē dienu vēlāk vienbalsīgi (sēdē nepiedalījās opozīcijas deputāti, tostarp arī no Rēzijas Kalniņas pārstāvētā saraksta) atbalstīja.

“Es, Rēzija Kalniņa, sakarā ar neiespējamību apvienot savu profesionālo darbu ar deputāta darba pienākumiem laika trūkuma dēļ atsaucu savu deputāta kandidatūru,” tā rakstīts Rēzijas iesniegumā, kas tika nolasīts Mārupes domes sēdē 2. jūlijā. Tā nu skaidrs, ka Kalniņa šajā vasarā tomēr ir pārāk noslogota savos pamatdarbos, tāpēc secinājusi, ka nespēs pilnvērtīgi pildīt deputāta pienākumus. Un tas ir tikai saprotams, jo viņa patiešām ir aizņemta savā jaunajā projektā mūzikas un drāmas telpā "OratoriO", ko izveidojusi kopā ar vīru Aināru Rubiķi un kas nupat nosvinēja viena gada dzimšanas dienu.

Tikai jautājums, vai pirms kandidēšanas Rēzija to nezināja? Vai viņa bija tikai kā ēsma balsu zvejošanai savam sarakstam un nemaz necerēja tikt ievēlēta domē? Kāpēc tad viņa vispār pieteicās kandidēt pašvaldību vēlēšanās?

Rēzijas Kalniņas komentāru, kā arī citas interesantākās ziņas un notikumus lūkojiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!