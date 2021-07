Toms Krūzs atkal iemīlējies. Viņa ir 20 gadu jaunāka!

Pēc šķiršanās no aktrises Keitijas Holmsas Tomam Krūzam piedēvēti dažādi romāni, taču neviens no tiem vēlāk tā arī neguva apstiprinājumu kā patiess. Taču tagad Krūzs patiešām atradis savu privātās dzīves laimi. Viņu vieno romantiskas jūtas ar kolēģi Heiliju Etvelu. Pāris necentās izvairīties no fotogrāfu kamerām, kas kāri centās nofotografēt viņus kopā.

Saskaņā ar ārvalstu presē rakstīto, abu romantiskās attiecības uzplaukušas, strādājot pie franšīzes “Neiespējamā misija” septītās filmas, kad abi visu brīvo laiku sāka pavadīt kopā. Oficiālu paziņojumu par attiecību statusu pāris pagaidām nesniedzas sniegt.

“Izolācija un visas ar to saistītās grūtības satuvināja viņus, un viņi kļuva gandrīz nešķirami. Viņi manīti kopā ne tikai filmēšanas laukumā, bet arī netālu no viņa viesnīcas Londonā. Viņi ļoti labi satiek, abi šķiet ļoti laimīgi,” žurnālam “Us Weekly” izteicies kāds vārdā nenosaukts pāra paziņa.

Toms Krūzs līdz šim bijis precējies trīs reizes, bet neviena no laulībām nevainagojās ar “laimi līdz mūža galam”.