Rīza Viterspūna gribēja kļūt par ķirurgu, Breds Pits - par arhitektu jeb Slavenības un viņu bērnības sapņi

Nāvīgie plāni

32 Foto Andželina Džolija Svētā Miķeļa un Svētā Jura ordeņa 200 gadu svinībās +28 Skatīties vairāk

Lai arī aktrise Andželīna Džolija ir dzimusi ar teātri cieši saistītā ģimenē, viņas nākotnes plāni bijuši nedaudz baisāki – kļūt par apbedītāju. “Ja aktrises karjera neizdotos, mans nākotnes plāns bija darboties apbedīšanas pakalpojumu jomā. Skanēs dīvaini, ekscentriski un biedējoši, bet šī vēlme ir saistīta ar to, ka nomira mans vectēvs un viņa bēres lika man vilties. Uzskatu, ka pret nāvi ir jāatiecas citādi.”

Sapņu kompensācija

Kinoakadēmijas un "Zelta globusa" balvu ieguvējs, kādreizējais pasaules seksīgākais vīrietis aktieris Breds Pits jaunībā esot vēlējies kļūt par arhitektu. Viņš pat esot studējis dizainu Losandželosā pie pasaules slavenā arhitekta Frenka Gērija. Sapņus viņam tomēr ir izdevies piepildīt – viņš līdzdarbojies TV seriāla izveidē par ilgtspējīgu arhitektūru "Design e2", izveidojis arī fondu "Make It Right Foundation", lai uzbūvētu 150 mājas no viesuļvētras Katrīna cietušo ģimenēm.

Ambiciozā zvaigzne

“Es negrasījos kļūt par aktrisi, kura mitinās savā automobilī tikai tāpēc, ka sapnis ir bijis par lielu. Ja aktrises karjera nebūtu izdevusies, es iestātos medicīnas skolā un kļūtu par ķirurģi. Šobrīd, iespējams, jau būtu bijusi galvenā ķirurģe un bērnu kardioloģe Vanderbilta Universitātē. Jā! Esmu tikai godīga, ambicioza un to negrasos slēpt,” aktrise Rīza Viterspūna nešaubās, ka jebkurā sevis izvēlētā jomā viņa būtu veiksmīga.

Galvenā zvaigzne

Aktrises Kerijas Vašingtonas sapnis esot bijis kļūt par vaļu dresētāju: “Tas, ko patiešām vēlējos, – piedalīties "Šamu šovā" ("SeaWorld" izrāde) ar zobenvaļiem. Cītīgi studēju jūras bioloģiju... Un tad vidusskolā izlēmu – aizmirstiet vaļus, es uz skatuves gribu būt viena pati!”

Līdz elkoņiem smiltīs

25 Foto Megana Foksa ar draugu Machine Gun Kelly +21 Skatīties vairāk

Kad necīnās pret ļauniem robotiem, aktrise Megana Foksa interesējas par arheoloģiju. Tas esot bijis viņas bērnības sapnis, un viņa no šīs ieceres negrasās atvadīties: “Man ir izteikts piedāvājums doties uz izrakumiem Lielbritānijā, es gan labprātāk gribētu uz Ēģipti, Sīriju un tamlīdzīgi.” Kā demonstrē sievietes Instagram konts – viņa ir bijusi gan Lielbritānijā, gan bijusi klātesoša Gotlandes Universitātes izrakumos, meklējot vikingu artefaktus.

Mežā, prom no cilvēkiem

Skotu aktierim Džerardam Batleram patīkot viss, kas ir saistīts ar dabu, tāpēc arī sapnis bijis mežsarga karjera: “Man patīk būt kalnos un mežos. Bieži esmu domājis, ka lielisks darbs būtu tāds, kas man ļautu būt prom no visiem – mežā.”

Pasaules valdnieks

Britu premjers Boriss Džonsons 2019. gadā meta pieticību pie malas un izdevumam "The Times" paziņoja, ka viņa bērnības sapnis esot bijis kļūt par “pasaules karali”. Tiesa, pirmie soļi pareizā virzienā ir sperti.

Ballīšu karaliene

Tā kā mūziķe Mailija Sairusa dievina ballītes un uzdzīvi, nav pārsteigums, ka viņas bērnības sapnis esot bijis kļūt par kāzu plānotāju. Tomēr šādas karjeras traucēklis ir skaidrs pat pašai Mailijai: “Man patika ideja par lielisku pasākumu organizēšanu. Bet laika plānošana man nepadodas, man pat nav pulksteņa!”