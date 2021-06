Megana Mārkla sniegusi pirmo interviju pēc skandalozās sarunas ar Opru Vinfriju

Saseksas hercogiene Megana atzina, ka pats lielākais viņas literārā darba cienītājs esot divus gadus vecais dēls Ārčijs. Jāatzīmē, ka intervija programmai “NPR Weekend” ierakstīta vēl pirms Meganas un prinča Harija meitas Lilibetas Diānas piedzimšanas.

Sarunā Saseksas hercogiene pastāstījusi, ka soliņu ar piemiņas plāksni uzdāvinājusi vīram Tēva dienā un bijusi “iedvesmota” sarakstīt dzejoli, kad ieraudzījusi, kā princis Harijs dārzā auklē mazo Ārčiju.

Jau tūlīt pēc izdošanas grāmata “The Bench” ierindojās “New York Times” bērnu bilžu grāmatu pirktāko skaitā, taču Lielbritānijā Meganas literārais veikums uztverts krietni vēsāk. Pirmajā pārdošanas nedēļā nopirkti vien 3212 eksemplāri, kas ir neliels skaits, ņemot vērā 68 miljonus iedzīvotāju valstī. Anglijā lasītāji priekšroku devuši hercogienes Ketrīnas apkopotajai fotogrāfiju grāmatai “Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020”, kurā publicētas labākās fotogrāfijas, kuras prinča Viljama sievai nosūtījuši pavalstnieki, parādot, kā pārdzīvo Covid-19 pandēmijas laiku.

Sarunā ar izdevumu “The Mirror” kompānijas “The Bookseller” vadošais redaktors Toms Tivans norādījis, ka neraugoties uz to, ka Meganas grāmata pirmajā nedēļā neierindojās Top 50 pārdotāko skaitā, šie cipari nenes vilšanos, jo bilžu grāmatas pērk mazāk, taču šie rādītāji saglabājas stabili ilgākā laika periodā.

“Es zināju, ka mūsu dēls iemīlēs grāmatu, un tas ir lieliski! Viņam piemīt negausīga apetīte pēc grāmatām. Viņš nepārtraukti prasa, lai mēs viņam palasītu atkal un atkal. Es ar lepnumu varu pateikt: “Mamma grāmatiņu “Soliņš” uzrakstījusi tev.” Brīnišķīga sajūta,” sarunā ar NPR producenti Samantu Balabanu izteikusies Megana Mārkla. “Katrs vērīgs lasītājs varēs atrast aizkustinošas atsauces, ko esam tur paslēpuši – to skaitā ir arī mana un mana vīra mammas mīļākā ziediņa – neaizmirstulītes – zīmējums. Šajā grāmatā ir daudz mīļu un mums nozīmīgu nianšu un, protams, mīlestības.”

Vienā no ilustrācijām Saseksas hercogu ģimene atainota savas Kalifornijas savrupmājas dārzā. Zīmējumā var redzēt, kā Harijs kopā ar dēlu baro vistiņas un viņiem kompāniju sastāda divi suņi. “Aizvadītajā gadā daudziem no mums bija iespēja pabūt vienatnē ar sevi un klusumā daudz ko saprast. Es tādos brīžos skatījos uz vīru un dēlu pa mūsu mājas logu. Redzēju, cik gādīgi Harijs tur uz rokām un aijā Ārčiju… Šīs ir ne ar ko nesalīdzināmas emocijas. Tieši šādā brīdī man prātā ienāca dzejolīša rindas. Tas ir patiess mīlestības stāsts. Runa ir par to, cik svarīga bērnībā ir tuva saikne ar kādu, lai līdzās būtu tuvi cilvēki, kas atbalstīs kā labos, tā sliktos laikos,” savu stāstījumu par grāmatas tapšanu noslēgusi Megana Mārkla.

