Gundega Skudriņa sajūsmā par nosvinēto dzimšanas dienu

Radošās apvienības "Skudras metropole" vadītāja Gundega Skudriņa ik gadu savu dzimšanas dienu atzīmē ar atmiņā paliekošiem mirkļiem, kā arī ģērbusies pārdomātos tērpos. Viņa portālam Jauns.lv atklāj, kā savu jubileju aizvadījusi šajā vasarā. “Paldies maniem vecākiem, ka es esmu piedzimusi bezgala skaistā laikā, kad cilvēkus reibina vasara. Esmu saņēmusi tik ļoti daudz fantastisku apsveikumu. No saviem tuvajiem un mīļajiem, no draugiem, radiem un kolēģiem. Tas ir apbrīnojami, kā mani cilvēki lutina, un es par to esmu ļoti pateicīga. Tas ir liels brīnums! Man tika sūtīti dzejoļi, dziesmas, video un daudzi pārsteigumi.”

10 Foto Gundega Skudriņa svin dzimšanas dienu 2021. gada vasarā +6 Skatīties vairāk

Esot bijis gan vakars ar ģimeni Līgatnē, gan pārsteigums no māsas, kas sarūpējusi ekskursiju pa Vidzemi, tad pavadīts laiks pie jūras, nākuši pārsteigumi no kolēģiem un draudzenēm. “Esmu kārtējo reizi pārliecinājusies – jo vairāk pasaulei dodu, jo vairāk pasaule man sniedz pretī. Sevi es cenšos netaupīt. Daudz daru un kopā ar kolēģiem īstenoju daudz traku projektu,” saka Gundega un atzīst, ka lielākā dāvana sev pašai esot nupat radītais projekts Mordangas ezerā – peldošā sala.