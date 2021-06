Āzijas čūska. Seriāla ''The Serpent" recenzija

Apmaldījušies apgaismības un piedzīvojumu apsolījumos svešās zemēs, 1950. gadu vidū uz Āziju sāka plūst hipiji. Sauszemes maršruts, ko vēlāk nodēvēja par Hipiju taku, veda no Eiropas ziemeļrietumiem līdz Vidusāzijai un Tālajiem Austrumiem. Ceļojums varēja sākties jebkurā Rietumeiropas pilsētā, un turpmākie maršruti bija dažādi, taču parasti tie šķērsoja Afganistānu, Pakistānu, Indiju un Nepālu, daži veda līdz pat Taizemei. Hipiju taka bija alternatīva tūrisma veids, un tā mērķis bija ceļot pēc iespējas lētāk, galvenokārt, lai pagarinātu laiku, kas tiek pavadīts projām no mājām.

Ne mazāk svarīgs nolūks bija mijiedarbošanās ar vietējiem iedzīvotājiem, svešu kultūru iepazīšana, tiekšanās pēc garīgas apgaismības un vienkārši dzīves baudīšana. Bruņojušies ar mugursomām, hipiji starp vietējiem meklēja draudzīgas sejas, un tieši atvērtība šos ceļotājus padarīja par vieglu mērķi laipnajam un izpalīdzīgajam Čārlzam Sobhrajam un viņa nedaudz atturīgajai draudzenei Marijai Andrē Leklērkai, sauktai arī par Moniku.

Čārlzs Sobhrajs, indiešu un vjetnamiešu izcelsmes franču sērijveida slepkava, uzdarbojās 1970. gadu vidū, un tieši par šo laikposmu vēsta seriāls.

Izmantojot hipiju uzticību, Sobhrajs tos sazāļoja un daudzus no viņiem nogalināja, bet upuru pases un identitātes izmantoja, lai kopā ar Mariju Andrē Leklērku apceļotu pasauli, tirgojot zagtus dārgakmeņus. Shēma strādāja teicami, un pārītis baudīja šiku dzīvesveidu. Punktu Čārlza Sobhraja zvērībām pielika Nīderlandiešu diplomāts Hermans Knippenbergs, kurš sāka izmeklēt savu tautiešu slepkavības Taizemē un atklāja norādes, kas veda uz Sobhraju. Pateicoties izveicīgajai dabai, Čārlzs Sobhrajs bieži tiek dēvēts par Čūsku. Viņš zināms arī kā Bikini slepkava un Sadalītājs.

Laikmeta gūstā

«Čūska» piedāvā asu sižetu, lielisku aktierspēli un 1970. gadu atmosfēru ar stilīgiem tērpiem un Bangkokas ainiņām. Galvenajā – Čārlza Sobhraja – lomā ir alžīriešu izcelsmes franču aktieris Tahars Rahims, godalgotās Žaka Odiāra filmas «Pravietis» (2009) zvaigzne. Šogad viņš tika nominēts «Zelta globusam» par lomu drāmā «Mauritānis» (2021).

Saudzējot upuru ģimenes, seriāla veidotāji neatklāj to patiesās identitātes, un šis fakts vēl skaudrāk liek apzināties Sobhraja noziegumu aukstasinīgo raksturu. Savukārt birokrātija un nevēlēšanās izskatīt pazudušo tūristu lietas un slepkavības Taizemes varas iestādēs, tāpat kā vēstniecības noraidošā attieksme, ar ko saskaras Knippenbergs, izraisa neizpratni un dusmas.

Kāpēc Sobhrajs varēja darboties tik brīvi, nogalinot vismaz 12 cilvēkus, un kāpēc policija tik negribīgi izskatīja slepkavību lietas un pieteikumiem par pazudušiem ceļotājiem tikpat kā nepievērsa uzmanību? 1970. gados pasaule bija lēnāka. Nebija viedtālruņu un sociālo mediju, un dēkaiņi, kas devās garākos ceļojumos, ar tuviniekiem nesazinājās vairākas nedēļas, varbūt pat mēnešus. Tas bija normāli. Iespējams, savu lomu šajā vienaldzībā spēlēja arī vispārzināmais fakts par hipiju bohēmisko dzīvesstilu un apreibinošu vielu lietošanu, kas Hipiju takas ceļotājiem, nenoliedzami, bija klātesoša – sak’ paši vien vainīgi.

Šie jautājumi, tāpat kā vēlme izprast galvenā varoņa rīcības motīvus, skatītāju burtiski aizvilina no sērijas uz sēriju. Čārlzs Sobhrajs ir gudrs un izveicīgs, izcils manipulators, melis, krāpnieks un zaglis. Viņa tēls ir šarmants un pārdomāts, un kā punktiņš uz i tam ir piemīlīgā Marija Andrē, kuru viņš savaldzina ceļojuma laikā. Vai gan vīrietis, kurš ir kopā ar tik jauku būtni, spēj būt ļauns? Spēj. Sobhraju vada alkatība un nesodāmības apziņa, un viņa noziegumi kļūst arvien pārdrošāki un aukstasinīgāki. Un simpātiskā Marija Andrē ir lietas kursā. Seriāls neattaisno viņas līdzdalību, taču rada pārdomas par pašsaglabāšanās instinktu, acīmredzamā noliegumu un vainas apziņu, kā rezultātā šķietami labs cilvēks ir viegli manipulējams un var tikt izmantots ļaunprātīgi. «Es daudz domāju par to, vai viņa tiešām bija upuris, cik ļoti izskalotas bija viņas smadzenes un cik lielā mērā tā bija viņas izvēle piedalīties un dzīvot maldos. Kādu motīvu vadīta viņa veica šo izvēli un radīja sev tādu realitāti, lai varētu tajā pastāvēt un būt kopā ar Čārlzu? Tas ir patiešām interesanti,» intervijā britu izdevumam «Radio Times» par Marijas Andrē Leklērkas lomu teikusi britu aktrise Dženna Kolmena. Kolmena zināma ar Klāras Osvaldas lomu britu zinātniskās fantastikas teleseriālā «Dakteris Kas», kā arī ar karalienes Viktorijas lomu biogrāfiskā TV seriālā «Viktorija».

Lielais jautājums – kāpēc?

Vairāki kritiķi norāda, ka seriāls ir sadrumstalots un ir grūti izprast, kādi notikumi veidojuši Sobhraja personību un kāpēc viņš kļūst par aukstasinīgu slepkavu. Vai tiešām «viss nāk no bērnības»? Vai vēsās attiecības ar māti, kas apprecējās otrreiz, veltot vairāk uzmanības jaunās ģimenes veidošanai, bija pirmais aizmetnis zēna rakstura un vērtību transformācijai? Čārlzs Sobhrajs bieži raksturots kā «glīts, valdzinošs un bez sirdsapziņas», un seriāls to atspoguļo ar uzviju. Sievietes nespēj turēties pretī viņa šarmam par spīti sodāmībām, tūristi, neuzdodot liekus jautājumus, uztic savas pases, un cietumā viņam ne reizi vien izdodas apmuļķot apsargus un izbēgt. Jā, iespējams, vietām notikumi varētu būt izvērsti plašāk un secīgāk, taču tas netraucē uztvert Sobhraja stāstu, kas vienlaikus atklāj arī puķu bērnu kultūras trūkumus un izrāda godu viņa upuriem un to tuviniekiem.

Jautājums – kāpēc Čārlzs Sobhrajs nogalināja, joprojām nav atbildēts. Atšķirībā no daudziem sērijveida slepkavām, Sobhrajs nenogalināja nekontrolējamu, dziļi iesakņojušos impulsu vadīts. Psihoterapeiti, kas pētījuši Sobhraja lietu, neizslēdz antisociālas personības traucējumus vai psihopātijas formu. Tāpat tiek uzskatīts, ka slepkavības bija Sobhraja dzīvesveida sekas – viņš dziļi ienīda hipijus un ir izteicies, ka viņa noziegumi bija atriebība pret «rietumu imperiālismu» Āzijā.

Pateicoties Hermana Knippenberga neatlaidībai, kurš, neraugoties uz Nīderlandes vēstniecības iebildumiem, kopā ar sievu Andželu Keinu veica izmeklēšanu, Interpols Čārlzu Sobhraju notvēra un apcietināja 1976. gadā Indijā, kur viņu tiesāja un paturēja ieslodzījumā līdz 1997. gadam. Indijas cietumā Sobhrajs kļuva par slavenību, uzpirka apsargus, kas viņam nodrošināja luksusa dzīvesveidu, un izbaudīja savu statusu, iekasējot prāvas summas par intervijām un tiesībām ekranizēt viņa dzīvesstāstu. Pēc atbrīvošanas Sobhrajs devās uz Parīzi, bet 2003. gadā atgriezās Nepālā, kur viņu arestēja, tiesāja un piesprieda mūža ieslodzījumu. Spriedums vairākkārt tika nesekmīgi pārsūdzēts. Zināms, ka 77 gadus vecajam Sobhrajam veiktas vairākas sirds operācijas un viņa veselības stāvoklis ir slikts.

Arī Marijai Andrē Leklērkai piesprieda mūža ieslodzījumu, taču tas vēlāk tika atcelts, jo viņai diagnosticēja olnīcu vēzi. 1983. gadā Leklērkai atļāva atgriezties dzimtajā Kanādā, kur pēc gada, 38 gadu vecumā, viņa nomira.

Hermans un Andžela 1989. gadā izšķīrās, un abi ir precējušies otrreiz. Sobhraja lieta kļuva par Knippenberga apsēstību. «Es saskāros ar situāciju, kurā nevainīgi cilvēki zaudēja dzīvību un neviens nepakustināja ne pirkstu, lai to apturētu. Es to uztvēru kā pilnīgu demokrātijas izgāšanos,» viņš šā gada martā teica sarunā ar CNN. Knippenbergs ir 76 gadus vecs, dzīvo Jaunzēlandē, joprojām glabā Sobhraja lietas materiālus un labprāt piekrita konsultēt seriāla «Čūska» scenārija autorus. Knippenbergs piebilst – viņš nebrīnītos, ja rīt avīzē izlasītu, ka Nepālas varas iestādes ir atbrīvojušas Sobhraju – tik slīpēts ir Čūska. «Man šī lieta noslēgsies tikai tad, kad viens no mums būs miris,» viņš teica.



KRITIĶI VĒRTĒ

«Chicago Sun-Times», Richard Roeper, kinokritiķis:

«... Aizraujošs, eksotisks, nežēlīgs stāsts par īstu noziegumu un pašpārliecinātu, identitāti mainošu sērijveida slepkavu, kurš Tomu Ripliju padara par amatieri.»

«The Mail on Sunday» (UK), Deborah Ross, žurnāliste un autore:

«Vizuāli baudāms seriāls. Laikmets atspoguļots patiešām izcili, un tas ir iemesls, kāpēc es tam piešķīru divas zvaigznes. Taču izveidots mulsinoši – tik daudz lēkāšanas turp un atpakaļ laikā! Es bieži nespēju piefiksēt – esam pagātnē vai nākotnē, un tas apgrūtināja skatīšanos.»



"The Serpent"

Producē BBC One un Netflix.

Pirmā sērija: 2021. gada 1. janvārī.

Sēriju skaits: 8.

Scenārija autori: Ričards Varlovs, Tobijs Finlejs.

Režisori: Toms Šanklends, Hanss Herbots.

Lomās: Tahars Rahims, Dženna Kolmena, Billijs Hauls, Ellija Bambera u. c.