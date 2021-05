Megana Mārkla "noslēpumaina" incidenta dēļ atlaidusi no darba Ārčija auklīti

Runā, ka Megana Mārkla atlaidusi dēla auklīti visnotaļ “dramatiskā” veidā.

Saseksu draugs Omids Skobijs apliecina, ka Megana patiešām atlaidusi auklīti, turklāt tas noticis tikai dažas dienas pēc viņas stāšanās jaunajā amatā.

Saseksas hercogiene esot bijusi spiesta atlaist bērna aprūpētāju pēc kāda “starpgadījuma”. Taču par šī incidenta apstākļiem aizvien nav skaidrības un viss ir noslēpumainībā tīts.

Telekanāla “Channel 4” jaunajā dokumentālajā filmā “A Very Royal Baby: From Cradle to Crown” (“Ļoti karalisks mazulis: no šūpuļa līdz kronim”) Omids Skobijs izteicies: “Tikai daži cilvēki zina patieso stāstu par to, kas notika.”

“Pēc Ārčija piedzimšanas Harijs un Megana vēlējās palīdzību, lai nostabilizētu dēla miega režīmu. Viņi nolīga nakts auklīti.”

“Lai gan juridisku apsvērumu dēļ nevaru ieslīgt cita cilvēka nodarbinātības informācijā, tas bija starpgadījums, kas notika vienā no pirmajām naktīm un atturēja pāri no domas par nakts auklīti.”

Par Meganas un Harija grūtībām atrast uzticamu nakts auklīti Omids Skobijs ieminējās jau grāmatā “Finding Freedom”, ko sarakstījis kopā ar kolēģi Karolīnu Durandu.

Grāmatā Saseksas hercogu pāra dēla pirmā nakts auklīte nodēvēta kā “neprofesionāla” un “bezatbildīga”. Pēc noslēpumainā “starpgadījuma” Harijs un Megana sanervozējušies līdz tādai robežai, ka naktī cēlušies neskaitāmas reizes, lai palūkotos, ka ar Ārčiju viss ir kārtībā. Viņu nemiers nepazuda pat pēc tam, kad pāris bija nolīdzis citu, uzticamāku auklīti. Beigu beigās abi pieņēmuši lēmumu iztikt bez nakts auklītes pakalpojumiem.

Sākotnēji pāris uzskatījis, ka “nevēlas Mērijas Popinsas tipa auklīti savam bērnam”, – intervijā dokumentālās filmas veidotājiem norāda Skobijs. Taču pēc incidenta ar nakts auklīti Harijs un Megana nolīguši dienas auklīti Ārčijam jau viņa pirmajos dzīves mēnešos.

Nav zināms, kādi ir pāra plāni saistībā ar otro bērnu, kuram jānāk pasaulē kuru katru brīdi. Īpaši tagad, kad Harijs un Megana aizsākuši tik daudz projektu. Megana gatavojas izdot savu pirmo grāmatiņu bērniem, Harijs nodarbojas ar labdarību. Iespējams, ka pirmajās dienās pēc bērna nākšanas pasaulē Saseksas hercogu pārim palīdzēs Meganas mamma Dorija Reglenda - tāpat kā pēc tam, kad tikko bija piedzimis Ārčijs.