Pašmāju detektīvseriālam "Bezvēsts pazudušās" būs otrā sezona

Jaunajā sezonā Latvijas satura ražotājs "Tet studio" un režisors Vlads Kovaļovs sniegs iespēju atkal satikties ar jau iemīļotajiem varoņiem, ko atveido Juris Žagars, Rēzija Kalniņa, Kristīne Nevarauska, Niklāvs Kurpnieks un citi, kā arī iepazīt jaunus.

Seriāla pirmā sezona tika balstīta lasītāju plašu popularitāti ieguvušajā Leldes Kovaļovas debijas romānā "Bezvēsts pazudušās". Lai gan grāmata turpinājumu nepiedzīvoja, seriāla scenārija autors un projekta režisors Vlads Kovaļovs psiholoģiskajam trillerim ir uzrakstījis turpinājumu, kas aizrauj arī pašu romāna autori Leldi. “Lielākais paldies mūsu uzticamajiem skatītājiem, kuri jau sen ar nepacietību gaida jauno sezonu. Veidojot pirmo sezonu, mums izdevās lielisks kopdarbs ar Tet, aktieriem un visiem seriāla tapšanā iesaistītajiem. Varam apsolīt, ka arī turpmāk sagaidāmi mistiski notikumi! Tāpēc man aizvien ir ļoti interesanti turpināt darbu pie šī projekta,” atzīst seriāla “Bezvēsts pazudušās” producente Lelde Kovaļova.

““Bezvēsts pazudušās” ir viens no skatītākajiem seriāliem "Tet+" (iepriekš "Shortcut") platformā, izkonkurējot ne tikai citus vietējos seriālus un raidījumus, bet arī lielo pasaules studiju piedāvājumu. Vlads un Lelde Kovaļovi seriāla veidošanā ielika lielu enerģiju un darbu, kas kopā ar zvaigžņoto aktieru ansambli radīja ļoti kvalitatīvu un intriģējošu rezultātu, ko novērtēja arī skatītāji. Tādēļ priecājamies, ka šī vērienīgā projekta turpinājumu varēsim atgriezt pie skatītājiem jau nākamajā gadā,” saka "Tet" izklaides pakalpojumu direktore Inga Alika-Stroda.

“Bezvēsts pazudušās” komanda otro seriāla sezonu sola vēl labāku un intriģējošāku nekā iepriekšējo. Tās notikumi aizvien norisināsies Latvijas mazpilsētā Mēronā, kur pavisam neilgi pēc viesnīcas atvēršanas kāds negaidīts notikums atkal sagriezīs kājām gaisā iedzīvotāju ikdienu. Varēs sekot līdzi jaunai izmeklēšanai un pārbaudījumiem, ar kuriem saskarsies jau iemīļotie un jaunie varoņi.

Pašlaik notiek sagatavošanās darbi, lai jau vasarā varētu uzsākt seriāla otrās sezonas filmēšanas procesu.

Šobrīd ir zināms, ka “Bezvēsts pazudušās” otrajā sezonā skatītāji gan sastaps jaunus tēlus, gan atgriezīsies jau iemīļoti varoņi no pirmās sezonas, to lomas atveidos Juris Žagars, Kristīne Nevarauska, Niklāvs Kurpnieks, Rēzija Kalniņa un Andris Keišs. "Tet Studio" seriālu veido kopā ar producējošo kompāniju “Publish and Produce”, seriāla scenārija autors un projekta režisors Vlads Kovaļovs, operators Toms Zarāns, producente Lelde Kovaļova.