Nedēļas jaunumi "Tet+" - drāma "Bungu ritmā" un asa sižeta trilleris "Cilvēks vilcienā"

Sapņi un cerības

Drāmas "Bungu ritmā" ("Blast Beat") notikumi rit 1999. gada vasarā, kad ģimene ar diviem dēliem no Kolumbijas pārceļas uz dzīvi Amerikas Savienotajās Valstīs.

Viņu vecāki cenšas bēgt no politisko satricinājumu skartās valsts un izvēlas dzīties pēc amerikāņu sapņa. Brāļi Karlijs un Mateo gatavojas vidusskolas pēdējiem gadiem, bet viņu jaunā dzīve izvēršas nedaudz citādāka, nekā bija domāts. Metālmūzikas cienītāja Karlija lielākā vēlme ir studēt Aviācijas un kosmosa institūtā Džordžijā un strādāt NASA. Savukārt Mateo ir vienīgais, kurš par jauno dzīvi pauž cinismu. Viņu reālā dzīve sāk grimt un cerības zūd. Kad dažādie notikumi draud izsist no sliedēm viņu nākotni, Karlija sapnis kļūst par viņu visu vienīgo glābšanas riņķi.

Cīņa par dzīvībām

Apdrošināšanas aģents Maikls jau desmit gadus diendienā pēc darba dodas mājās ar vilcienu.

Vienu vakaru viņam līdzās apsēžas noslēpumaina svešiniece, un viņu saruna aizsāk dramatisku un neparedzamu notikumu virkni. Maikla uzdevums ir daudzo pasažieru vidū atrast kādu neiederīgu personu, pirms vilciens sasniedzis gala staciju. Laiks iet, un, šķetinot šo mīklu, Maikls apjauš, ka ir ierauts noziedzīgā sazvērestībā. Uz spēles ir likta ne tikai viņa, bet arī visu pasažieru dzīvība.

Gadsimta noziegums

Divsēriju dokumentālā filma "Gadsimta noziegums" ("The Crime of the Century") ir apsūdzība pret lielajiem farmācijas uzņēmumiem, politikas darbiniekiem un valdības noteikumiem, kas pieļauj sintētisko opiātu pārprodukciju, bezatbildīgu izplatīšanu un lietošanu.

Filmas režisors, producents un scenārija autors ir Alekss Gibnijs, kuru pirms desmit gadiem izdevums "Esquire" nodēvēja par cilvēku, kas kļūst par “mūsu laika ietekmīgāko dokumentālistu”. Viņa kontā ir arī saņemta Oskara balva par dokumentālo filmu "Taxi to the Dark Side" – stāstu par afgāņu taksistu, kas bez tiesas lēmuma tika turēts ieslodzījumā, kur viņu spīdzinot nosita amerikāņu kareivji. Tāpat Gibnijs radījis dokumentālās filmas par Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un miljardieri Mihailu Hodorkovski, par scientoloģiju, par "WikiLeaks" un daudzām citām tēmām. Viņa jaunāko darbu - "Gadsimta noziegums" - meklējiet "Tet+ Filmas un seriāli", tā skatāma angļu valodā ar subtitriem latviešu vai angļu valodā.

Foto: Publicitātes

