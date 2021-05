Jaunu dziesmu piedāvā Eirovīzijas dalībniece Samanta Tīna

Singls “I’m The Woman” tapis dziesmu rakstīšanas nometnē, kas sadarbībā ar “Latvijas Mūzikas attīstības biedrību/Latvijas Mūzikas eksports” 2020. gada rudenī tika organizēta speciāli Samantai.

Nometnes mērķis bija uzrakstīt spēcīgu, skanīgu un konkurētspējīgu dziesmu, ar ko Tīna varētu piedalīties Eirovīzijas dziesmu konkursā Roterdamā. Šajā divu dienu ilgajā nometnē tika ierakstītas vienpadsmit dziesmu demo versijas, no kurām par Eirovīzijas dziesmu tika izvēlēts singls “The Moon Is Rising”, savukārt dziesma “I’m The Woman” ierindojās Samantas top trijniekā.

“Visas nometnē tapušās dziesmas es sarindoju secībā, lai izvēlētos īsto Eirovīzijai, un šī dziesma pārliecinoši bija manā trijniekā. Tā tapa nometnes otrajā dienā, un pie tās strādāja Arnis Račinskis un Jānis Jačmenkins,” atklāj Samanta.

“Dziesmas stāsts ir kā plūstošs un dabīgs turpinājums manai Eirovīzijas dziesmai “The Moon Is Rising” – par sevis pieņemšanu un tā, ar ko atšķiramies cita no citas, pieņemšanu par savu unikalitāti. Mīlēt sevi, turēt galvu augšā un iet savu ceļu neatkarīgi no tā, ko par tevi domā apkārtējie. Mums katrai ir savi sapņi un mērķi, un vienīgā, kura var tos sasniegt vai arī nesasniegt, esi Tu pati! Esi nesatricināma! Galvu augšā un drosmīgi dodies īstenot savus sapņus!” mudina Samanta.