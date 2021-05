Kas Samantai Tīnai ir līdzi uz Eirovīziju?

20. maijā Roterdamā viņa ar dziesmu "The Moon is Rising" kāps uz Eirovīzijas dziesmu konkursa otrā pusfināla skatuves. Samanta Tīna uz Roterdamu devās ar trim koferiem, taču tas nav viss, jo tērpi tiek ņemti lidmašīnas salonā. “Sarunājām to ar aviokompāniju, jo, pirmkārt, šos tērpus nav iespējams ielocīt koferos, otrkārt, es jutīšos drošāk, ja skatuves tērps atradīsies manā redzeslokā – nedod Dievs, ja noklīstu!”

Samantas delegācijā ir desmit cilvēki, tostarp fona dziedātājas, grima meistare un Samantas ļoti tuvs draugs mākslinieks un stilists Kašers jeb Kaspars Blūms-Blūmanis, kurš atbild par Samantas stilu.

Karalienes karogs

Šādi karogi ar uzrakstu "The Queen" jeb "Karaliene" Samantai būs divi. “Tie noteikti plīvos grīnrūmā kopā ar Latvijas karogu,” teic dziedātāja.

Koferu kārtošanas process

Samanta zaļajā krekliņā ar tādu pašu uzrakstu – "The Queen". Speciāli viņai un viņas komandai ir radīti gan šādi krekliņi, gan džemperi, un Samanta teic, ka pāri palikušie ir jau veiksmīgi pārdoti – fanu interese bijusi liela.

Kurpes pēc īpaša pasūtījuma

Speciāli dalībai Eirovīzijā Samantai uzšūti divi pāri šādu zaļu kurpju. Kāpēc divi? Drošībai – ja nu kādai kurpei kas notiek, būs vismaz rezerve. Kurpes izšūtas ar rokām, un šī ir pirmā reize, kad kurpes īpaši darinātas tieši Samantai, speciāli vienam notikumam – Eirovīzijas skatuvei Roterdamā.

Šis nav skatuves tērps

Bet gan viens no daudzajiem citiem tērpiem, kas Samantai ir līdzi. “Skatuves tērpu nedrīkstu nevienam rādīt. Tas ir jātur noslēpumā līdz pirmajam ģenerālmēģinājumam. Taču tas gan nav noslēpums, ka skatuves tērps būs zaļā krāsā, tāpēc tieši zaļā tēma mums visam vīsies cauri,” uzsver Samanta Tīna, sakot, ka viņai uz Eirovīziju ir sarūpēti vēl septiņi astoņi reprezentācijas tērpi, un šis ir viens no tiem. “Katram no tiem speciāli ir piemeklētas atbilstošas, rūpīgi pieskaņotas rotas, diadēmas, auskari un citi aksesuāri.”

Parūka ar divus metrus garu bizi

To ir darinājis, kā uzskata pati Samanta Tīna, Latvijā labākais parūku meistars Amuna Davis. Šī parūka būs aksesuārs vienam no reprezentācijas tērpiem, bet par tiem Samanta ir īpaši piedomājusi. “Eirovīzijas laikā notiks daudzi un dažādi pasākumi – prezentācijas, tikšanās, preses konferences, intervijas. Un katram no tiem man ir cits tērps – Kaspars ir radījis skices, konkrēti kurā pasākumā kāda es izskatīšos. Es noteikti nebūšu tā, kas aizies uz interviju kedās, jo es taču prezentēju savu valsti, man visu laiku jāizskatās pārdomāti un perfekti! Bet savā viesnīcas numuriņā gan es varēšu atpūsties čībās un treniņtērpā.”

Aksesuāru kalni

Samantai ir arī sarūpētas speciāla dizaina sejas aizsargmaskas, lai tās atbilstu viņas skatuves tēlam. Kā arī cimdi, rotaslietas un citi aksesuāri. Daudz no tā ir vietējo dizaineru darinājumi, kā arī Samantai dāvināti un atbalstītāju sarūpēti. “Cepuri nost par šādu atbalstu!” pateicīga ir dziedātāja.

Vīraks pašsajūtai

Samantai līdzi ir aromātiskie kociņi. “Tas ir manai pašsajūtai. Man ir svarīgi, lai vietā, kur uzturos, ir atmosfēra, kurā jūtos harmonijā ar sevi. Tāpēc man vienmēr ir līdzi aromātiskie vīraka kociņi. Es tos pērku Krišnas centrā, kur pārdevējas mani jau lieliski pazīst un zina, kas konkrēti man ir nepieciešams,” teic Samanta, kura iecienījusi "Lotus Blue" un "Pride" aromātu, kā arī "Palo Santo" jeb "Svēto koku" kvēpināšanai. “Man mājās tas visu laiku tiek kūpināts. Tā ir mana vide, un tas man ir ļoti, ļoti svarīgi.”

Kartītes faniem

Šīs kartītes ar Latvijas karogu un uzrakstu otrā pusē – “Paldies par Jūsu mīlestību!” – Samanta sarūpējusi, lai izsniegtu atbalstītājiem un faniem. “Būs, uz kā sniegt autogrāfu. Bet šis blociņš man ir īpašs. To jau gada sākumā uzdāvināja mana meikapa speciāliste Jana Kozlova, kas arī manā komandā dodas uz Eirovīziju. Blociņš apvilkts ar tumši zaļu samtu, un uz tā zelta burtiem uzrakstīts “Eirovīzija”. Domāju, kā lai to izmantoju tik īpaši, ja jau tik īpaši tas man tika pasniegts? Un ienāca prātā piedāvāt visiem cilvēkiem – kas man ir tuvi un mīļi, kas ir man tik nozīmīgi šajā Eirovīzijas sagatavošanās posmā, visai manai komandai – ierakstīt man novēlējumus. Tā tagad man ir kā relikvija, ko ņemšu līdzi, lai lasītu un paturētu atmiņā šos novēlējumus. Tās patiešām ir sirsnīgas sajūtas.”

Bez ausu monitoriem nekādi

“Labi, ka šis ārkārtas gadījums notika pēdējā mēģinājumā pirms izbraukšanas. Man nobruka viens no ausu monitoriem, bez kuriem uzstāšanās būtu neiespējama. Mēs jau smējāmies – labi, ka tas nenotika Roterdamā, jo vismaz nu bija laiks un iespējas meklēt ko vietā. Un te jāsaka milzīgs paldies uzņēmumam A&T trade par atsaucību, ka sarūpēja tieši man atbilstošas jaunas austiņas – pēdējās, kas bija pieejamas!” gandarīta teic dziedātāja, piebilstot, ka Laimīgās kārtis viņai ir līdzi, lai būtu ar ko atpūtas brīžos īsināt sev laiku: “Jo mēs patiešām dzīvosim katrs savā numuriņā un centīsimies izvairīties no liekiem kontaktiem.”

Nerunā ar mani!

Sejas maska no šova "Balss maskā", kurā Samanta bija žūrijā. Kāpēc šāds uzraksts? “Lai nenāktu man klāt bez īpašas vajadzības! Jo, nedod Dievs, kāds kaut kur kaut kā inficēsies. Jā, tur būs regulāri jāveic Covid-19 testi, ir stingri drošības kanoni, bet tik un tā lieka piesardzība noderēs, jo jābūt nenormāli uzmanīgam. Mūsu komandai katram pašam būs līdzi savas krūzītes, esmu piekodinājusi visiem būt ļoti uzmanīgiem,” par epidemioloģisko drošību rūpējas Samanta Tīna.

Bet Samantas Tīnas citus pikantos Eirovīzijas sīkumus var lūkot žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!