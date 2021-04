Vai kino skūpstās pa īstam? Aktieru negaidītās atklāsmes

Kā dzīvē, tā kino

Uz jautājumu, vai aktrisei Meganai Foksai ir kāds iecienītākais kino skūpsts, viņa bez minstināšanās atbildējusi, ka tas ir bijis ar Šaiju Labafu filmā "Transformeri 2: Pieveikto atriebība" (2009).

Tā kā klīda baumas, ka abus aktierus arī reālajā dzīvē ir saistījis romāns, atbilde nepārsteidz. Pēc gadiem to apstiprināja arī Šia: “Padomājiet, esam filmēšanās laukumā sešus mēnešus. Nekad neesmu sapratis, kā šādā situācijā var nodalīt darbu no dzīves. Domāju, ka šo mūsu savstarpējo ķīmiju var redzēt arī filmā.”

Ohh, jā, Robert!

Aktrise Šārona Stouna ne tikai atklājusi, ka labākais skūpsts ekrānā viņai ir bijis ar filmas "Kazino" (1995) kolēģi Robertu de Niro, bet arī – ka tas viņai emocionāli esot nozīmējis ļoti daudz. “Kā aktrise es viņu ārkārtīgi mīlēju, tā, ka viņš varētu arī man iesist pa galvu ar āmuru un es teiktu: “Oh, jā!””

Saldumiņš

Kamēr Megana Foksa par labāko skūpstītāju uzskata Šaiju Labafu, viņš šo talantu piedēvē Dakotai Džonsonei. Elenas Dedženeresas TV šovā izaicināts ēst čili piparu pirms atbildes sniegšanas, viņs atbildēja bez vilcināšanās: “Dakota Džonsone! Viņa ir saldumiņš.” Tiesa, arī viņus esot saistījis romāns ārpus kino.

Skūpsta aizsardzība

Aktrise Morena Bakarina atklājusi, ka neesot bijis patīkami skūpstīt filmas "Dedpūls" (2016) kolēģi Raienu Reinoldsu, un tikai tāpēc, ka filmas lielāko daļu viņš ir ģērbies gumijas maskā. “Skūpstīt viņu tajā maskā ir kā skūpstīt gigantisku lateksa prezervatīvu. Tas visu laiku vienkārši smird pēc gumijas,”smējusi aktrise.

Elektrība

Aktieris Zaks Efrons, kam kontā ir pārdesmit kino skūpstu, par lieliskāko dēvē to, kas bijis ar mūziķi Zendaiju filmā "Izklaides karalis" (2017): “Tas varētu būt mans mīļākais skūpsts. Tikai tāpēc, ka tajā mirklī tēli ir tik ļoti uzkurināti, spriedze ir tik spēcīga, ka burtiski abu skatieni jau ir elektrizēti... Un, kad viņiem beidzot ir drosme satuvināties skūpstā, sākas episks muzikāls mirklis.” Zendaija viņam piekrīt: “Tas nav tikai kārtējais skūpsts. Tas ir citādi. Mēs cenšamies no sevis abstrahēties un kļūt par šiem diviem varoņiem, un tas ir viņu mirklis.”

Negaršīgi

“Katru reizi, kad man bija jāskūpsta Dženifera Lorensa, jutos neomulīgi,” tā par savu "Bada spēļu" triloģijas kolēģi izsakās Laiems Hemsvorts. “Raugoties no malas, izskatās lieliski. Viņa ir viens no maniem labākajiem draugiem, es mīlu viņu, bet, ja mums ir skūpstīšanās aina, viņa pamanās apēst tunci vai ķiplokus, un tas ir pretīgi. Tieši pirms ainas viņa paziņo: “Jā, apēdu tunci un neizmazgāju zobus”, un es atbildu: “Fantastiski – nevaru vien sagaidīt, kad varēšu to pagaršot.””

Labākais un sliktākais

Par kino skūpstiem izjautājot Penu Badgliju, viņš piemin seriālu "Intrigantes": “Teiktu, ka labākais bija ar Bleiku Laivliju, jo mums tolaik bija attiecības. Bet sliktākais? Arī ar Bleiku – kad jau bijām izšķīrušies. Manuprāt, mēs abi esam pelnījuši uzslavas, jo tādā situācijā viss ir sarežģīti, bet mēs to izturējām.”

Dzimusi, lai pavedinātu

Ītans Houks, kura karjera sākusies jau 80. gados, nešaubīgi zina, kura kino partnere šo gadu laikā esot bijusi vislabākā: “Visu cieņu, es teikšu, ka labākais kino skūpsts man ir bijis ar Andželīnu Džoliju.” Ieslīgstot detaļās: “Andželīna ir dzimusi, lai sabojātu vīriešus, lai viņus padarītu par vārguļiem. Kad viņa tevi skūpsta, tu pat neatceries savu vārdu. Ka es jums saku!” Šī laime viņam uzspīdēja, kopā filmējoties trillerī "Nolaupīt dzīvi" (2004).