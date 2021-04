"Sapratu, ka mani un manu bērnu var vienkārši nogalināt," Kristīne Misāne par pārdzīvoto Dienvidāfrikā

Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", to viņa šonedēļ atklāja kanāla "360TV" sarunu šovā "Pasaki to skaļi", un, skatoties šo emocionālo raidījumu, grūti valdīt asaras. Asaras acīs bija arī gan raidījuma vadītājiem Elīnai Fīrmanei un Laurim Reinikam, gan pašai Kristīnei Misānei, gan viešņai Kristīnei Virsnītei. Kāpēc? Tāpēc, ka Kristīne Misāne pirmo reizi tik atklāti izstāstīja, kā nonāca situācijā, pēc kuras viņa 497 dienas atradās cietumā Dānijā, neredzot savu mazo meitu, turklāt ar pavisam reālu iespēju, ka nākamie 15 gadi būs jāpavada cietumā Dienvidāfrikā – kas līdzinās nāvessodam.

Izmantota, lai iedzīvotos

Šajā raidījumā varēja uzzināt Kristīnes spilgtākās bērnības atmiņas, par viņas hobiju ceļošanu, par to, kā viņa ar vīru nonāca Mozambikā, uzsāka tur viesnīcu biznesu, arī savu juridisko konsultāciju uzņēmumu un kā viņa iepinās attiecībās, kas beigās noveda līdz cietumam.

“Kaut kur dzīves steigā mēs ar vīru pazaudējāmies. Un tad pēkšņi uzradās cilvēks, ļoti runātīgs, prata aplidot, un es pieņēmu nepārdomātu lēmumu – izšķirties no vīra un uzsākt attiecības ar cilvēku no Dienvidāfrikas,” atklāja Kristīne, izstāstot, kā viņa, kā pati saka, tika ievilināta lamatās: “Man vajadzēja to redzēt un paredzēt, bet diemžēl es nebiju spējīga to izdarīt. Man bija rozā brilles uz acīm. Bet pēc tā visa, kas notika, nonācu pie atziņas, ka jau no paša pirmā brīža šis cilvēks bija nolēmis mani finansiāli izmantot. Viņš redzēja, ka esmu uzņēmīga sieviete no Eiropas, ar savu biznesu, viesnīcu...”

To, ka tiek izmantota, Kristīne pirmo reizi nojautusi pēc bildināšanas, kad šis cilvēks pieprasīja Kristīnei segt viņa šķiršanās izdevumus, un šī summa bija rakstāma ar piecciparu skaitli. “Viņam neizdevās, un tas viņu sakaitināja vēl vairāk. Šī vēlme pēc finansiālā labuma pārauga vardarbībā un pēc tam naidā. Iznīcinošā vardarbībā un naidā, ar kuru saprātīgs cilvēks cīnīties nevarēja,” stāstīja Kristīne, kura tad jau bija devusi dzīvību šā vīrieša bērnam. Kad abu meita jau bija gadu veca, šis vīrietis ar īsziņas starpniecību paziņoja Kristīnei, ka pārtrauc attiecības, bet Kristīne turpināja strādāt Mozambikā.

Visbriesmīgākās sāpes

Kad šis Dienvidāfrikas pilsonis apmelojot ievilināja Kristīni savā valstī ar solījumu parakstīt atļauju meitai atgriezties uz pastāvīgu dzīvi Latvijā, pret Kristīni tika lietota vardarbība, vajāšana un izspiešana, un viņa bija spiesta lūgt aizsardzību pret vardarbību un vērsties tiesā ar cerību nokārtot juridiskos jautājumus. Tiesvedība notika meitas tēva valstī Dienvidāfrikā. “Cerībā uz godīgu tiesu, kamēr notika tiesas process, es uzturējos tur, jo negrasījos atstāt meitu, bez viņas es prom nebraucu. Bet, vēršoties pēc palīdzības tiesā, saņēmu vēl lielāku agresiju no šā vīrieša. Sapratu, ka mani un manu bērnu var vienkārši nogalināt un tam cilvēkam par to nekas nebūs. Vienīgais, kā varēju glābties no šausmīgās vardarbības, bija braukt mājās uz Latviju un lūgt palīdzību,” atklāja Kristīne Misāne.

Viņa ar bērnu atgriezās Latvijā, un viņai nebija ne mazākās nojausmas, ka ir izsludināta starptautiskā meklēšanā. “Es nezināju, ka mani meklē Interpols. Jo mans telefons, e-pasts, uzrādītā adrese Latvijā visiem bija zināma. Nevienu paziņojumu no tiesas es nesaņēmu, un neviens man nezvanīja – ne no tiesas, ne policijas,” stāstīja Kristīne, kas pēc Latvijā pavadītiem vairākiem mēnešiem nolēma uz dažām dienām doties uz Mozambiku, lai tur nokārtotu darba darīšanas. Viņa lidoja caur Dāniju, un tur lidostā tika arestēta. Viņai tika pateikts, ka par mazgadīga bērna nolaupīšanu Dienvidāfrikas Republikā ir izdots orderis par viņas arestu un draud cietumsods līdz 15 gadiem.

“Tā sajūta, ka nevari satikt savus bērnus, ka nezini, vai vispār kādreiz satiksi, bija vissmagākais. Kad nevari gulēt, nevari paēst, nevari pastaigāt, nevari pasēdēt tikai no tās domas vien, ka nezini, kas būs ar taviem bērniem. Tas lauž sirdi ar tādu spēku, tas tik šausmīgi sāp... Tās ir tādas sāpes, ko izskaidrot pat nav iespējams! Tas viss, kas notiek cietumā, ir nekas, salīdzinot ar to, ko nodara, kad mīlošai un atbildīgai mātei noņem bērnus,” raidījumā" Pasaki to skaļi" teica Kristīne Misāne, un uz jautājumu, kas iedevis cerību nepadoties situācijā, kad zini, ka pēc dienas tiksi pārvesta uz cietumu Dienvidāfrikā, kur nāksies pavadīt 15 gadus, viņa atbild: “Izglāba mīlestība. Šī neviltotā mīlestība, ko jutu no bērniem.”

Nodibinājusi projektu

Tagad Kristīne Misāne ir drošībā Latvijā, kopā ar abiem saviem bērniem. Un viņa zina, ka viņas skumīgā pieredze nav nekas unikāls – ir neskaitāmi gadījumi, kas līdzinās Kristīnes sirdi plosošajam stāstam. Un nu Kristīne, kurai ir juristes izglītība, ir gatava savā personiskajā pieredzē gūtās atziņas un mācības, pieredzi un zināšanas likt lietā, lai palīdzētu citiem, kas cieš, un aizsargātu Latvijas valstspiederīgos bērnus ārvalstīs.

“Cilvēki palīdzēja man – mammai, kas gribēja gūt godīgu tiesu un izdzīvot, lai būtu kopā ar saviem bērniem. Un tagad kā pateicību visām tām ģimenēm, kas atbalstīja mani, gribu turpmāk veltīt savu laiku un gadus, lai Latvijas valstspiederīgo bērnu tiesības ārvalstīs būtu pienācīgi aizsargātas,” sarunu šovā "Pasaki to skaļi" atklāja Kristīne, kura izveidojusi nevalstisko organizāciju "Latvijas valstspiederīgo bērnu ārvalstīs tiesību aizsardzība".

“Šā gada laikā ar mani sazinājušies ļoti daudzi vecāki, kuriem dažādu iemeslu dēļ radušās problēmas ar bērniem atgriezties Latvijā. Man ir žēl par šādām situācijām, tāpēc uzņēmos izaicinājumu palīdzēt šīm ģimenēm un mēģināšu piedāvāt risinājumus valsts līmenī, lai Latvijas valstspiederīgo bērnu tiesības ārvalstīs tiktu patiesi un pienācīgi aizsargātas, veicot reālas darbības, nevis tikai tukši solot vārdos vai uz papīra,” paskaidroja Kristīne Misāne, kuras stāsts Latviju satricināja pirms vairāk nekā gada. Viņu 2018. gada decembrī aizturēja Dānijas lidostā, jo tika apsūdzēta bērna nolaupīšanā, un viņai Dienvidāfrikā draudēja cietumsods līdz 15 gadiem – kas līdzinās nāvessodam. Notikušais izsauca milzu ažiotāžu ne tikai Latvijā, bet arī Dānijā, Kristīnes aizstāvībā iesaistījās plašas sabiedrības masas, un tā rezultātā Misāne netika izdota un ieslodzīta Dienvidāfrikas cietumā, bet guva tiesības uz godīgu tiesu un beidzot ir kopā ar bērniem Latvijā.

