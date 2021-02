"Dzīvās Bārbijas" fani satraucas, ka pārlieku sašaurinātā deguna dēļ viņa nevarēs paelpot

Līdzšinējās dzīves laikā Džesika veikusi aptuveni 75 operācijas savas ārienes izmainīšanai, no kurām ne mazāk par duci bijušas rinoplastikas jeb deguna operācijas. Ar tām viņa sāka aizrauties, kad vēl bija vīrietis.

Pēc fanu domām viņas deguns pārlieku biežo operāciju dēļ ir smagi cietis, nāsis tikpat kā saaugušas kopā, bet no deguna kaula maz kas palicis pāri.

“Kā vispār iespējams paelpot pa šo sabojāto degunu?” – uzdod jautājumu kāds no “Reddit” lietotājiem, kurš lapā, kas veltīta slikti sanākušām operācijām, līdzās savam neizpratnes pilnajam jautājumam publiskojis vienu no Džesikas fotogrāfijām.

Jāteic, ka “dzīvā Bārbija” ne būt ne pirmo reizi kļūst par varoni šādās publikācijās. Plastikas dēļ Džesika ir iedzīvojusies nopietnās veselības problēmās, kas novedušas pie silikona atteces un pat īslaicīgas paralīzes.

Taču viņa pati, kā šķiet, ir ar visu apmierināta.

“Pirms gada un trim mēnešiem es izvēlējos būt es pati un būt laimīga. Izvēlējos brīvību, prieku un godīgumu,” janvārī rakstīja Džesika. Uz viņas problēmām ar degunu un elpošanu fani uzmanību vērsa jau 2020. gada maijā.

Pārvērtības Džesikai prasījušas ļoti augstu cenu – viņa par tām samaksājusi ar savu veselību. Pēc desmitiem veiktu operāciju jaunuztapusī Džesika cieš no dažādām ķirurģisko manipulāciju izraisītām sekām.

Viņas kājas ir manāmi pietūkušas, uz tām redzami plankumi – sekas no silikona, kas notek lejup pēc mākslīgi palielinātās sēžamvietas operācijas. Vēl 2020. gada sākumā Džesika bija spiesta doties uz slimnīcu, lai viņai atsūktu deviņus litrus lieka šķidruma no kājām. Savukārt oktobrī viņu ārstēja no infekcijas un rokas paralīzes.