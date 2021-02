"Maestro visu apgriež kājām gaisā!" Guntars Račs atklāj, kā top kopdziesmas ar Raimondu Paulu

Raidījumā Guntars Račs sirsnīgus pateicības vārdus veltīja diriģentei, vokālai pedagoģei un ansambļa "Dzeguzīte" mākslinieciskajai vadītājai Dailai Martinsonei (Foto: Publicitātes)

Emocionālajā satikšanās reizē Daila runās ne tikai par savu ģimeni un vīru, atzīstot, ka dzīvesbiedru garajos kopdzīves gados tā arī nav sanācis laika kārtīgi iepazīt, bet arī draudzību ar komponistu Raimondu Paulu. Viņš tandēmā ar dzejnieku Guntaru Raču ir autors daudzām “Dzeguzītes” dziesmām, pie kurām uzaugušas vairākas paaudzes.

Turklāt, izrādās, Raimondam Paulam esot īpaša pieeja “Dzeguzītes” dziesmu melodiju rakstīšanai. Kā atklās Guntars Račs, visbiežāk viņu kopdarbos pirmie top vārdi, kuriem Pauls rada melodiju. “Kad uzrakstu tekstu, man ir jau kaut kāda sava melodija, kaut kāda doma par to – vai tas ir valsis, ātrais vai lēnais. Un tad es atdodu Raimondam Paulam, kurš visu paņem un apgriež kājām gaisā! Ko es biju domājis kā tango, tas ir valsis, bet valsis ir rokenrols. Nekad nav sakritis mans ritmiskais kods ar viņa domu gājienu. Tas nozīmē, ka viņš ir tik liels savā varēšanā, ka viņš vienkārši dara, kā grib," kopdarbu tapšanas aizkulises atklāj Guntars Račs.

Guntars Račs. (Foto: Publicitātes)

Savukārt Daila atminas, ka pret Maestro liels respekts bijis arī “Dzeguzēniem” - kolīdz viņš apsēdies pie klavierēm un uzlicis rokas uz taustiņiem, mazie dziedātāji nekavējoties pārtraukuši rotaļas un bijuši gatavi mēģinājumam.

Raidījumā arī atklāsies, ka Daila un Raimonds Pauls savulaik Guntaru Raču mīļi iesaukuši par Puškinu, netrūks humora pilnu atmiņu stāstu par “Dzeguzītes” laikiem un to, kā popgrupas dalībnieki amizierējušies ar Maestro. To visu skaties raidījumā “Pasaki to skaļi” šovakar, 3. februārī plkst. 21:10, kanālā "360TV".

Daila Martinsone un Guntars Račs "Pasaki to skaļi studijā". (Foto: Publicitātes)