"Muzikālajā bankā 2020" par vērtīgāko atzīst Intara Busuļa dziesmu

Otrajā vietā ierindojās grupa "Carnival Youth" ar dziesmu "Vasara bez internetiem", bet trešo vietu ieņēma grupas "Triānas parks" un Igo kopīgā dziesma "Mālos pelēkos".

Finālā LTV tiešraidē 30.janvārī uz skatuves kāpa 15 dziesmu izpildītāji. Uzvarētājs tika noteikts žūrijas balsojumā un skatītāju telefonbalsojumā.

"Muzikālās bankas 2020" fināla rezultāti:

1. Intars Busulis - "Dejo vientulību"

2. "Carnival Youth" - "Vasara bez internetiem"

3. "Triānas parks" un Igo - "Mālos pelēkos"

4. Dons - "Tūrists"

5. "Astro’n’out" un "Sudden Lights" - "Haosā"

6. Ivo Fomins - "Lai jau deg"

7. Samanta Tīna - "Mēs vairs nē"

8. “Dagamba” un Patrisha - "Stāvēt tuvāk"

9. "The Sound Poets" - "Tavs karogs"

10. "Musiqq" - "Garīgais arī"

11. "Tautumeitas" - "Panama"

12. Marta - "Drāma"

13. Ivo Grīsniņš Grīslis - "Ietin mani"

14. Aminata - "Šis ir mans laiks"

15. Iveta Baumane un Roberts Pētersons - "Ir lemts kopā būt"

Pandēmijas dēļ “Muzikālās bankas” finālšovam šogad bija mainīta norises vieta – no Daugavpils tas pārcelts uz Rīgu, VEF Kultūras pili, organizējot tiešraidi bez skatītāju klātbūtnes.

“Muzikālās bankas” fināla dziesmas līdztekus klausītāju balsojumam vērtēja arī neatkarīga un starptautiska žūrija, kurā piedalījās dziedātāja Dināra Rudāne, mūziķis, komponists, producents Reinis Sējāns, dziedātāja Olga Rajecka, komponists, diriģents Jēkabs Jančevskis, reperis, bītmeikeris, producents ansis, operdziedātāja Jolanta Strikaite-Lapiņa, dzejnieks Kārlis Vērdiņš, Latvijas izpildītāju un producentu apvienības LaIPA izpilddirektore Liena Grīna, "Sony Music Baltic" pārstāvis, grupas "Ewert and The Two Dragons" menedžeris Tomass Oljums, Lietuvas Mūzikas asociācijas dibinātājs, mūzikas aģentūras "M.P.3" vadītājs Vaids Stackēvičs.

Šogad “Muzikālā banka” notika jau 21. reizi. Līdz šim tajā visvairāk lauru plūkusi grupa “Prāta vētra” un mūziķis Dons. Pagājušajā gadā par vērtīgāko dziesmu tika atzīta Dona izpildītā “Es nāktu mājās”. Otro vietu ieguva “Triānas parka” un Intara Busuļa dziesma “Kamēr”, bet trešo – “Singapūras satīna” dziesma “Piededzini mann”, piedaloties Horenam Stalbem.

“Muzikālā banka” ir Latvijas klausītākās radiostacijas – latviešu mūzikas kanāla Latvijas Radio 2 – rīkota aptauja, kurā ik gadu klausītāji nosaka vērtīgākās un mīlētākās pašmāju dziesmas.