Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris īsteno izglītojošu tiešsaistes projektu "ZOOMprātīgās tikšanās"

Projektā, kā jau pēc nosaukuma noprotams, izmantots šī brīža mājsēdes, attālināto mācību un darba viens no aktuālākajiem rīkiem – "Zoom" tiešsaistes platforma. Projekta pirmās tikšanās tiešsaistē sāksies 9. februārī.

Teātris piedāvā unikālu projektu un iespēju ikvienam jaunietim, kā arī jebkuram citam interesantam apgūt un papildināt savas krievu valodas zināšanas radošā, aizraujošā un patiesi izzinošā komunikācijā ar kādu no septiņiem lieliskiem teātra aktieriem: Janu Herbstu, Veroniku Plotņikovu, Jevgeņiju Čerkesu, Natāliju Živecu, Igoru Nazarenko, Tatjanu Lukašenkovu un Vadimu Grosmanu.

Aktieru profesija ir vistiešākajā nozīmē saistīta ar valodu un runas mākslu. Uz teātra skatuves aktieri saviem skatītājiem izstāsta visdažādākos stāstus – gan pasaules klasiķu darbus, lugas, stāstus, gan arī Latvijas dramaturgu radīto. Aktieri dzīvo tik dažādā un raibā pasaulē un caur skatuves mākslu – aktiermeistarību, mūziku, deju, scenogrāfiju, gaismu – sev apkārt redz un ik dienu izdzīvo tik daudzas lietas.

Katrs no aktieriem ir sagatavojis tēmas, par kurām labprāt ar savu sarunas biedru sarunāsies 40 minūtes tiešsaistē – viens pret vienu. Aktieri labprāt parunās par sava skatuves grima veidošanu dažādām lomām un izrādēm, kā vislabāk sagatavoties dažādu triku izpildei, kā smelties iedvesmu mums apkārt esošajā dabā, mīļākajiem sporta veidiem vai kā izcept, piemēram, gardākās pankūkas pasaulē. Šādu jēgpilnu un vienlaikus saistošu sarunu gaitā kopīgi tiks apgūti jauni vārdi krievu valodā un veidotas raitas sarunas, bagātinot valodas krājumu un attīstot runas prasmes. Aktieri pavisam noteikti pielāgosies ar tēmas izvēli, lai saskarsme notiktu patīkami, zinātkāri un pilnvērtīgi. Pirms paredzētās virtuālās tikšanās katrs aktieris ar savu gaidāmo sarunu biedru sazināsies, lai vienotos par kopīgo tēmu.

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aktieri dažādos līmeņos pārvalda latviešu valodu, tāpēc satraukumam par kāda krievu valodas vārda nezināšanu sarunas gaitā nav pamata. Ja krievu valodas apguvē tiek sperti paši pirmie soļi, labāk izvēlēties aktieri, kurš pārvalda arī latviešu valodu. Ja sarunu biedrs ir ieinteresēts bagātināt savu vārdu krājumu jau augstākā līmenī, iespējams izvēlēties jebkuru no aktieriem. Būtiski, ka projektā “ZOOMprātīgās tikšanās” ir iespēja piedalīties ikvienam, neraugoties uz vecumu un krievu valodas zināšanu līmeni.

Projekta idejas autore un vadītāja ir teātra vadītāja Dana Bjorka: “Ideja par šāda projekta īstenošanu tapa, ieklausoties daudzu latviski runājošu vecāku pārdzīvojumos par to, ka viņu bērniem (jauniešiem) katastrofāli pietrūkst dzīvas komunikācijas ar krievvalodīgiem cilvēkiem, lai skolā gūtās zināšanas iedzīvotos praksē un jaunietis sāktu ne tikai saprast, bet arī runāt krievu valodā. Ja vēlies apgūt valodu, pats galvenais ir komunicēt! Mēs izstrādājām saistošu programmu, kuras pamatā nav lekcijas vai nodarbības principa formāts, bet gan dzīva, cilvēciska komunikācija ar harizmātiskiem un talantīgiem cilvēkiem – Čehova teātra aktieriem. Katrs no aktieriem ir spējīgs sarunā aizraut sev līdzi, akcentējot uzmanību nevis uz sausu valodas gramatiku, bet gan gūstot baudu no komunikācijas un patiesas ieinteresētības sarunas biedrā. Nav svarīgi, vai tu runā raiti, vai tikai sāc apgūt svešvalodu, jo aktieris prot saprasties arī žestu un mīmikas valodā, iedarbinot arī humora podziņas, kas radīs brīvu sarunas atmosfēru. Satraukumam nav nekāda pamata! Pats galvenais ir dzīvā satikšanās vienam ar otru un patiesa vēlme sadzirdēt, saprasties un uzzināt kaut ko jaunu un noderīgu “ZOOMprātīgo tikšanās” laikā."