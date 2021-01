Pandēmijas dēļ kārtējo reizi atlikta jaunās Džeimsa Bonda filmas pirmizrāde

Tagad paredzēts, ka 25.filma par superaģentu Džeimsu Bondu savu pasaules pirmizrādi piedzīvos 8.oktobrī, teikts paziņojumā, kas publicēts tīmekļa vietnē "007".

Sākotnēji tika plānots, ka pēdējā Daniela Kreiga iemiesošanās aģenta "007" tēlā uz ekrāniem nonāks jau 2019.gada oktobrī, taču pirmizrāde tika atlikta līdz 2020.gada aprīlim, jo tika nomainīts filmas režisors, Denija Boila vietā stājoties Kerijam Fukunagam.

Pēc tam "No Time To Die" kļuva par pirmo filmu, kuras pirmizrāde tika atcelta koronavīrusa pandēmijas dēļ, pārceļot to uz 2020.gada novembri, bet vēlāk - uz 2021.gada martu.

Pēc tam jau daudzu citu filmu pirmizrādes tikušas atliktas.

Izklaides nozares gigants "Warner Bros" tagad devis triecienu visai līdzšinējai kino industrijai, paziņojot, ka visu uzņēmuma ražoto filmu pirmizrādes gaidāmas 2021.gada decembrī tīmeklī vienlaikus ar to izrādīšanas sākumu ASV kinoteātros.

Starp lentēm, kas nonāks "HBO Max" straumēšanas vietnē ir "Godzilla vs Kong", "Dune" un "Matrix 4".

Tomēr "No Time To Die" producenti līdz šim noraidījuši iespēju, ka viņu filma varētu parādīties kādā no straumēšanas vietnēm.

Kinostudijas "Metro-Goldwyn-Mayer" pārstāvis žurnālam "Variety" oktobrī norādījis ka lente "netiek pārdota" un ka studija vēlas skatītājiem saglabāt iespēju to skatīties kinoteātrī.