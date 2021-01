Dzīvais Kens pēc dzimuma maiņas parāda seju bez kosmētikas

Rodrigo Alvesu pasaulē pazina kā “dzīvo Kenu” – vīrieti, kas apsēsts ar plastikas operācijām, lai pēc iespējas vairāk līdzinātos leģendārajai lellei.

2020. gadā brazīlietim domas par skaistuma ideālu nedaudz izmainījās un “Instagram” zvaigzne nolēma pārvērst sevi par “dzīvo Bārbiju” vārdā Džesika.

Džesika Alvesa reti kad sevi parāda bez dekoratīvās kosmētikas. Pareizāk sakot, tikpat kā nekad. Taču pirms dažām dienām dzīvā Bārbija publiskojusi tikpat kā godīgu sevis fotogrāfiju – viņa nav lietojusi ne kosmētiku, ne apstrādājusi fotogrāfiju ar filtriem. Der atzīmēt, ka Džesikas seja izskatās uztūkusi, taču daudz vairāk līdzinās sievietei, nekā agrāk ar biezu grima kārtu.

Atgādināsim, ka Alvesa pārvērtības viņam (tagad jau viņai...) prasījušas ļoti augstu cenu – viņš par tām samaksājis ar savu veselību. Pēc desmitiem veiktu operāciju jaunuztapusī Džesika cieš no dažādām ķirurģisko manipulāciju izraisītām sekām.

Viņas kājas ir manāmi pietūkušas, un uz tām redzami plankumi – sekas no silikona, kas notek lejup pēc mākslīgi palielinātās sēžamvietas operācijas. Vēl 2020. gada sākumā Džesika bija spiesta doties uz slimnīcu, lai viņai atsūktu deviņus litrus lieka šķidruma no kājām. Savukārt oktobrī viņu ārstēja no infekcijas un rokas paralīzes.