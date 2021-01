Nedēļas jaunumi "Shortcut" - atklāts stāsts par beisbola zvaigzni un aizraujošs norvēģu trilleris

Tirgotājs un viņa māceklis

"Pēdējā maiņa" ("The Last Shift") ir stāsts par diviem vīriešiem, kas vienā un tajā pašā pilsētā mēģina izdzīvot, esot neticamā attālumā viens no otra.

Stenlijs – novecojošs ātrā ēdiena tirgotājs – plāno darbu pamest pēc "Oscar’s Chicken and Fish" nostrādātiem 38 gadiem. Viņa pēdējā nedēļas nogale iegūst jaunu pavērsienu, kad jaunais māceklis – talantīgais, bet nesekmīgais rakstnieks Dževons – ar savām rīcībām turpina radīt problēmas. Rodas dzirksts…

Komēdijdrāmu "Pēdējā maiņa" skatiet "Shortcut Premiere" angļu valodā ar subtitriem latviešu vai krievu valodā.

Beisbola superzvaigznes dzīve

"Zem greipfrūtu koka: K. Č. Sabatija stāsts" ("Under the Grapefruit Tree: The CC Sabathia Story") ir atklāts ieskats agrākās beisbola superzvaigznes dzīvē un karjerā.

Sporta mīļotājiem piedāvājam aizraujošu dokumentālo filmu, kurā bijušais beisbolists Kārstens Čārlzs Sabatija juniors atskatās uz sevis atstāto mantojumu, kā arī izaicinājumiem, kas viņu veidoja. Sabatija ir viens no beisbola pasaules zvaigznēm, 19 sezonas aizvadījis planētas spēcīgākajā līgā MLB, 2009. gadā ticis pie "World Series" uzvarētāja titula, sešas reizes piedalījies "Visu zvaigžņu spēlē".

Foto: Thomas B. Shea-USA TODAY Sports/Sipa USA/ Vida Press

Patiesi personisko un atklāto stāstu par viņa kāpumiem un kritumiem skatiet "Shortcut Films" angļu valodā ar subtitriem latviešu vai angļu valodā.

Nepiederošais

Maja Angela ir atzīta jauna akadēmiķe Londonā, kuras specializācija ir sērijveida slepkavu profilēšana un mērķis – izstrādāt analītiskus rīkus, kas palīdzētu prognozēt smagus noziegumus.

Foto: Publicitātes

Kādu dienu Maja uzzina par jaunu sievieti, kura ir noslepkavota viņas dzimtajā pilsētā Norvēģijas nomaļā apgabalā, un nolemj atgriezties mājās, lai palīdzētu izmeklēšanā un atrastu slepkavu. Lai prognozētu noziedznieka nākamos soļus un atšķetinātu slepkavību, Majai ir jādomā kā noziedzniekam. Un tas liek viņai stāties pretim pašas dēmoniem.

Aizraujošo seriālu "Nepiederošais" ("Outlier") lūkojiet "Shortcut Films" norvēģu vai krievu valodā ar subtitriem latviešu vai angļu valodā.