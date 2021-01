Noklausies - Lauris Reiniks gadu sāk ar jaunu hitu

Dziesmas “Savējais” komponists ir Lauris Reiniks, bet teksta autors - Guntars Račs, kurš dziesmas tekstā apvienoja sirsnīgus vārdus, ko cilvēki Latvijā visbiežāk velta sev tuviem cilvēkiem.

Šis projekts tika realizēts 2020. gada nogalē pandēmijas un ierobežojumu laikā. Dziesmas video versija tika filmēta greznajā Melngalvju namā Rīgā. Klipa režisore ir Aija Strazdiņa, bet operators Ivo Skanstiņš.

“Savējais” ir romantisks stāsts par cilvēkiem, kuri satiekas bērnībā un izrādās viens otram īstie, lai dejotu cauri visai dzīvei. Šo stāstu izdejo Latvijas čempioni sporta dejās dažādās vecuma grupās - bērni Jegors Prokins un Poļina Karimova, pieaugušie Edgars Līnis un Elīza Ancāne un seniori Romualds Jokšs un Ilona Jokša.

“Pirmkārt, man ir liels prieks, ka esmu iepazinies un sadziedājies ar Alisi, kas ir jauna un talantīga dziedātāja, kā arī ļoti patīkams cilvēks. Cilvēki ar jauktām asinīm man vienmēr likušies īpaši interesanti, un Alisē satiekas gan Japāna, gan Latvija. Kā šī projekta producents un scenārija autors es vēlējos gan mums, gan visiem klausītājiem radīt kaut ko pozitīvu, skaistu un cerību pilnu šajā trakajā laikā. Darbs pie “Savējā” bija svētki mums visiem, un es ceru, ka cilvēki arī šo sajūtu noķers caur mūsu dziesmu un videoklipu gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā“, stāsta Lauris Reiniks.

"Tas ir labākais, kas līdz šim noticis manā mūzikas karjerā. Kad saņēmu ziņu no Laura par šo ideju, no prieka sāku gandrīz raudāt. Dziesma ir ļoti skaista, Lauris man noticēja, un tas man nozīmē daudz. Esmu ļoti pateicīga par šo iespēju un ceru, ka man izdosies sasniegt to, kas neizdevās manam japāņu tētim, kas bija talantīgs mūziķis ar lielo sapni par mūziku. Viņš gan to nepaspēja piepildīt, jo devās aizsaulē. Tagad mans uzdevums ir piepildīt ne tikai savu, bet arī tēta sapni, jo tieši viņš man iemācīja mīlēt mūziku”, ar sajūtām dalās Alise Haijima.

Šonedēļ kaimiņvalstīs iznāk arī šīs kompozīcijas igauņu un lietuviešu versijas. Lietuvā Reinika partnere dziesmā “Savi” ir dziedātāja Liepa, bet Igaunijā dziesmā “Sinuga” Laurim pievienojas Luisa Värk.