Mūziķis Nīls Jangs par 150 miljoniem pārdod pusi no savām dziesmām

Britu kompānija "Hipgnosis Songs Fund" šonedēļ paziņoja, ka tikusi pie autortiesībām 1180 dziesmām, ko sarakstījis 75 gadus vecais mūziķis Nīls Jangs, hitu "Heart of Gold," "Rockin' in the Free World" un "Cinnamon Girl" autors.

Jangs esot "Hipgnosis Songs Fund" pārdevis tiesības uz pusi no savām dziesmām, un, kā runā, par to esot saņēmis 150 miljonus ASV dolāru. Kā zināms, pandēmijas laikā mūziķiem ar koncertēšanu iet pavisam čābīgi, bet straumēšanas servisi par pieprasījumu sūdzēties nevar. Tāpat ierakstu kompānijas tirgo dziesmas filmām, reklāmām un video spēlēm.

Un Jangs nav pirmais, kas nopietnām kompānijām notirgojis tiesības uz savām dziesmām. Tā pirms mēneša Bobs Dilans 600 savas dziesmas pārdeva "Universal Music Publishing Group", par to saņemot, kā tiek lēsts, no 300 miljoniem līdz pusmiljardam dolāru. Tāpat Stīvija Niksa, grupas "Fleetwood Mac" dalībniece un soloizpildītāja notirgojusi 80 procentu savu dziesmu ierakstu kompānijai "Primary Wave" par 100 miljoniem.

Kā saka "Hipgnosis Songs Fund" dibinātājs Merks Mercurads, viņš savu pirmo Nīla Janga albumu iegādājies, būdams septiņus gadus vecs: ""Harvest" bija mans kompanjons, es zināju katru noti, katru vārdu, katru pauzi un klusuma brīdi. Nīls Jangs, vai vismaz viņa mūzika, ir bijis mans draugs kopš tā laika."

Interesanti, ka Jangs gan bijis viens no retajiem pasaules mūzikas grandiem, kas nav ļāvis savas dziesmas izmantot reklāmās. Tikai laiks rādīs, vai "Hipgnosis Songs Fund" arī ies Janga pēdās vai tomēr viņa dziesmas beidzot parādīsies arī reklāmās.

Pavisam ir izdoti 70 albumi, kuros Nīls Jangs bijis kā solomākslinieks vai grupu dalībnieks, viņa kontā ir vairākas "Grammy" balvas un divreiz viņš iekļauts Rokenrola Slavas zālē - 1995. gadā kā solomākslinieks, bet divus gadus vēlāk grupas "Buffalo Springfield" sastāvā.