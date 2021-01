Noklausies - dziedātāja Sabīne Berezina sadarbībā ar Kārli Būmeisteru piedāvā jaunu hitu

Kad pavasarī Latviju un pasauli pārņēma vīrusa pandēmija, daudzi procesi apstājās un krietni cieta arī mūzikas nozare. Par laimi, vasaras otrajā pusē bija iespējams nedaudz no tā atgūties un, ievērojot noteiktos ierobežojumus, “Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports” organizēja mūzikas rakstīšanas nometnes “RIGaLIVE” sesto sesiju.

“Dalība nometnē bija vislabākais piedzīvojums šajā tukšajā laikā. Es patiesi izbaudīju katru dienu. Man bija kolosāla iespēja sadarboties ar Latvijā populāriem producentiem un citiem māksliniekiem. Šīs dziesmas tapšanas procesā man bija tas gods sastrādāties ar Kārli Būmeisteru un Arni Račinski. Tā tapa salīdzinoši ātri, un mūsu komanda guva lieliskus rezultātus un atzinības no nometnes žūrijas, kur bija pulcējušies nozares profesionāļi. Saņēmām daudz komplimentu, pozitīvu atsauksmju un arī padomu no pārējiem nometnes dalībniekiem,” stāsta Berezina.

“Dziesma stāsta par to, ka brīdī, kad attiecības jūk un brūk, nereti labākais variants ir saprast, ka jādodas katram savu ceļu, jo palikšana kopā var kļūt par mocībām. Zūd cerība uz kompromisu un nav citu variantu, kā vien iet katram savā virzienā, lai gan sākotnēji to ir grūti izdarīt un vienojošais faktors attiecībās vēl cilvēkus pievelk vienu pie otra. Šis ir izteikti parādīts klipā, ko veidojis Kaspars Kampars un tā režisore, scenārija autore Līva Cimmermane, kura ir uzbūrusi šīs klipa ainas, un tajās viss tiek parādīts. Tas ir šis attiecību stāsts par to, ka nereti saprast to, ka “ejam tālāk” ir pareizais lēmums, lai gan nebūt ne vienmēr tas vieglākais,” skaidro Sabīne.

Sabīne Berezina. (Foto: Publicitātes (Vija Breijere))

Dziedātāja vairs nav redzama iepriekš, iespējams, tik ierastajā ampluā, viņa mainījusi savu tēlu, savu dziedājumu un cer, ka spēs aizkustināt ar darbu, kas kopā ar kolēģiem radīts ar vislielāko mīlestību. “Nu ir pienācis laiks dāvināt to jums, klausītāji. Lai patīkama klausīšanās! Paldies “RIGaLIVE” nometnei un tās organizatoriem par to, ka deva man cerību un spēku iet uz priekšu, nebaidīties no pārmaiņām, riskēt, mēģināt un attīstīties. Lai visiem stipra veselība un stipra mīlestība, un blakus ir vislabākie cilvēki, kuri jūs mīl, atbalsta un tur par jums visus īkšķus. Saku lielu paldies savai ģimenei, mīļajiem, atbalstītājiem, kuri mani mīl, tic un vēl, lai man izdodas. Lai izdodas arī jums atrast savu īsto ceļu!” novēl Berezina.