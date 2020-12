Ārčijs Harisons Mauntbatens-Vindzors pirmo reizi publiski uzrunājis sabiedrību

Podkāstā bez Saseksas hercogu pāra piedalījās arī vairākas citas sabiedrībā populāras personas, tostarp sers Eltons Džons, tenisiste Naomi Osaka un komiķis Džeimss Kordens.

Pirmais podkāsts bija veltīts atskatam uz šo gadu.

Epizodes noslēgumā pāris sagādāja milzu pārsteigumu - mazais Ārčijs ar vecāku palīdzību novēlēja klausītājiem laimīgu Jauno gadu, bet pēcāk visi trīs izplūda smieklos. Pasaule pirmo reizi izdzirdēja ģimenes jaunpienācēja balsi.

Ausīgākie jau spriež, ka Ārčija runā dzirdams amerikāņu akcents.

Podkāsts tika noslēgts ar dziesmu "This Little Light of Mine", kas tikusi atskaņota arī Saseksas hercogu pāra laulību ceremonijā. Citējot Mārtinu Luteru Kingu, Megana sacīja, ka šī dziesma ir "mūzika, kuru mēs gribējām atskaņot, kad mēs sākām savu dzīvi kopā. Jo, kā mēs visi zinām, "tumsa nevar izdzīt tumsu, to var izdarīt tikai gaisma"".

Britu karaļnama pārstāvji princis Harijs un hercogiene Megana līgumu ar "Spotify" noslēdza šī gada decembra sākumā, bet iepriekš līdzīgu līgumu parakstījuši arī ar filmu un televīzijas seriālu straumēšanas platformu “Netflix”.

Šī gada janvārī Jauns.lv jau ziņoja, ka Saseksas hercogu pāris - princis Harijs un viņa kundze, hercogiene Megana - "nolikuši uz ausīm" visu Lielbritāniju, paziņojot, ka pārtrauc pildīt savus karaliskos pienākumus un turpmāk strādās pie savas finansiālās neatkarības.

Saseksas hercogi pilnībā zaudējuši karaliskos titulus. Pāris vairs neizmantos savus karalisko titulus un nesaņems līdzekļus no valsts.

