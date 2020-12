Zināma 2020. gada sliktākā filma

Portāls "metacritic.com" apkopojis vadošo kritiķu dotos vērtējumus filmām, sarēķinot vidējo atzīmi un izveidojot gada sliktāko filmu sarakstu.

Un pirmo vietu šajā neglaimojošajā topā ieņem "mockumentary" stilā veidotā satīriskā komēdija "Reality Queen!", kas stāsta par sešām realitātes TV šovu zvaigznēm, to vidū aktrisi Denīzi Ričardsu un bokseru Maiku Taisonu. Scenāriju filmai rakstījuši astoņi cilvēki, bet režisoram Stīvenam Dējam Bērnhaimam tā ir debija kino.

Filma esot uzņemta jau pirms trim gadiem, gaidījusi iznākšanu, un, kad janvārī beidzot tika atrādīta skatītājiem un kritiķiem, ātri vien ieņēma gada sliktākas filmas godu un to neatdeva līdz pat gada beigām. Vidējais vērtējums - 7. Simts baļļu sistēmā...

Otrajā vietā sliktāko filmu sarakstā ar vērtējumu 11 ir "Love, Weddings & Other Disasters", kurā galvenajās lomās ir tādi pieredzējuši aktieri kā Daiana Kītone un Džeremijs Aironss, bet trešo vietu ieņem arī Latvijas kino redzētā romantiskā drāma "After We Collided".

2020. gada sliktākās filmas "metacritic.com" vērtējumā:

1. "Reality Queen!"

2. "Love, Weddings & Other Disasters"

3. "After We Collided"

4. "The Last Days of American Crime"

5. "Mortal"

6. "Blumhouse's Fantasy Island"

7. "The Babysitter: Killer Queen"

8. "Buddy Games"

9. "The Tax Collector"

10. "The Very Excellent Mr. Dundee"

11. " Survive the Night"

12. "Shortcut"

13. "Dolittle"

14. "Songbird"

15. "Endless"