Samanta Tīna gada nogalē faniem sarūpē jaunu dziesmu "Tikai romāns"

Vārdu autore ir Samanta Tīna, mūziku sarakstījis Ingars Viļums, ar kuru dziedātāja veiksmīgi ir sadarbojusies jau iepriekš. Dziesmas “Tikai romāns” teksts tapis 2019. gadā, šī kompozīcija vēsta par pāra attiecībām, kad viena no pusēm dzīvo ilūzijā par to, ka ir atrasts īstais un vienīgais, kamēr otrai tā ir tikai īslaicīga aizraušanās.

“Manuprāt, šī ir aktuāla tēma un aizvien biežāk sastopams attiecību modelis mūsdienās,” atzīst Samanta Tīna. “Mēs visi kādreiz esam nonākuši situācijā, kad sastopam cilvēku, ar kuru piedzīvojam tādu jūtu ķīmiju, kādu iepriekš nekad neesam izjutuši, un vēlamies ticēt ilūzijai, ka šī mīlestība ir īsta, patiesa un tā vienīgā, ko esam ilgi meklējuši. Tomēr kādā brīdī nākas sastapties ar realitāti un saprast, ka otram neesi vienīgā un šis ir bijis tikai kārtējais piedzīvojums un īslaicīgs romāns. Ar savu dziesmu vēlos aicināt tos, kuri nonākuši šādu toksisku attiecību gūstā, nemeklēt attaisnojumu otra rīcībai, piedodot un melojot paši sev, bet mīlēt un cienīt sevi, un šādām attiecībām, ja tas nav apzināti un pašmērķīgi, pielikt punktu. Neesiet izklaides objekts!”

Videoklipa “Tikai romāns” režisore un producente ir Samanta Tīna kopsadarbībā ar Aigu Baikovu. Galveno vīrieša tēlu tajā atveido Edmunds Goldmans, bet pārējo lomu atveidotājas tika atlasītas ar īpaša konkursa palīdzību. Samanta Tīna stāsta, ka atlases process nebija viegls, bet rezultāts ir bijis tā vērts – lai gan neviena no videoklipā redzamajām sievietēm nav profesionāla aktrise, visas tēlos iejutušās nevainojami. “Man bija svarīgi katru videoklipa varoni atlasīt pašai, tāpēc atlases konkursu veicu ar sociālās platformas "Instagram" palīdzību. Atsaucība bija ļoti liela – pieteicās sievietes no visas Latvijas. Rezultātā tika atlasītas astoņas videoklipa varones, kuras es pirmo reizi klātienē sastapu tikai filmēšanas dienā. Biju ļoti priecīga par to, ka visas dzīvē izskatījās tā, kā iesūtītajās fotogrāfijās, un filmēšanas laikā iejutās tēlā kā profesionālas aktrises! Savukārt videoklipa galvenās vīrieša lomas atveidotāju atradu ar draugu palīdzību. Edmunds ir profesionāls modelis, kurš pārzina savu darbu, tāpēc viņam perfekti izdevās iejusties sliktā puiša tēlā - katrs skatiens un kustība viņam izdevās tieši tā, kā es to biju iztēlojusies, radot šī video stāsta ideju!”