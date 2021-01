Kāds bijis Aivara Lemberga gads ar sankcijām

Krietns laiciņš pagāja, lai saprastu, ko tad šīs Lembergam piespriestās sankcijas nozīmē viņam un valstij. Vai tiešām Lembergs nevarēs veikt nekādus darījumus, viņam bloķētas kredītkartes, iesaldēti konti? Ar savu skaidrojumu klajā nāca Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), nosakot, ka Latvijas finanšu tirgus dalībniekiem ieteikts atturēties no finanšu pakalpojumu sniegšanas sankcionētajām personām. “Sankciju mērķis ir izslēgt, mazināt Aivara Lemberga ekonomisko un politisko ietekmi. Mērķis nav paralizēt kādu uzņēmējdarbību vai Latvijas ekonomiku. Tas nozīmē, ka Latvijas finanšu iestādes rīkosies piesardzīgi,” sacīja FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile. Lembergam gan palikusi iespēja paturēt pamata kontu un tajā saņemt pamatieskaitījumus, arī pensiju no valsts. Taču vienlaikus paredzēts limits pamatvajadzību segšanai, tostarp komunālajiem maksājumiem, veselības aprūpei un pamata juridiskajiem pakalpojumiem, skaidroja FKTK.

6000 eiro pensija palikusi

Tātad pensiju Lembergs turpina saņemt, un arī skaidrās naudas iekrājumus neviens viņam laikam atņemt nevar. Un ar to Ventspils mēram iztikšanai varētu būt gana. Kā var lūkot Lemberga amatpersonas deklarācijā, skaidrā naudā viņš ir uzkrājis 120 tūkstošus eiro. Bezskaidrā naudā, kam nu gan Ventspils mērs laikam pagaidām klāt netiek, vismaz pirms gada bija iekrāti teju 630 tūkstoši eiro un 30,5 tūkstoši ASV dolāru. Un kāda tad bija Lemberga pensija, ko, pēc FKTK sacītā, viņam ir iespēja turpināt saņemt? Nav no tām mazākajām – 73 111,05 eiro jeb vairāk nekā seši tūkstoši eiro mēnesī. Nu, un, ja vēl skaidrā naudā glabājas 120 tūkstoši eiro, var padzīvot itin lepni. Turklāt jāņem vērā, ka neko lepni jau pandēmijas laikā nepadzīvosi. Iepirkties uz Londonas labākajiem apģērbu veikaliņiem dikti bieži neaizlidot, un Lembergs, šķiet, labāk laiku pavada, piedaloties preses konferencēs vai makšķerējot. Viņa Instagram profilā bilžu, kurā viņš vai dēls Artūrs lepojas ar kārtējo lomu, netrūkst.

Un nav jau arī publisku pasākumu, kurā Lembergs ar sievu Kristīni varētu atrādīt savas jaunās štātes, tāpēc ietaupās arī nauda, kas tiktu tērēta apģērba iegādei. Dzimtenē gan viņš to netērēja tāpat. “Latvijā neiepērkos nekad. Te nav lielas izvēles. Nav arī īpaši daudz laika, lai staigātu pa veikaliem. Tāpēc patīk, ja, ieejot veikalā, varu visu uzreiz komplektā nopirkt. Ja, esot ārzemēs, man iekrīt kāda brīva diena, to atvēlu mierīgam iepirkšanās procesam. Man ir savi iecienīti veikaliņi Londonā, Parīzē, Vīnē un Kannās, kur es iepērkos,” pirms vairākiem gadiem atklāja Lembergs.

Nav notikušas 33 sēdes!

Kā zināms, Rīgas apgabaltiesa jau vairākus gadus skata krimināllietu, kurā Lembergs apsūdzēts par kukuļņemšanu sevišķi lielos apmēros, par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu un citas mantas legalizēšanu, par dienesta viltojumu, par piedalīšanos mantiskos darījumos, kuri viņam saistībā ar dienesta stāvokli bijuši aizliegti, kā arī par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un citiem noziegumiem. Lietā apsūdzēts arī Lemberga dēls Anrijs Lembergs un Lemberga biznesa partneris Ansis Sormulis. Prokurori tiesas debatēs lūguši Lembergam piemērot astoņus gadus ilgu brīvības atņemšanu ar mantas konfiskāciju, kā arī 64 500 eiro naudas sodu.

Lietas izskatīšana, protams, notika arī pērn, taču absurdu netrūka. Tā kā pandēmijas laikā lietas izskatīšana noritēja videokonferencē, tiesas sastāvs atradās Rīgā, bet Lembergs pieslēdzās no Ventspils tiesas ēkas. Reiz, piemēram, Ventspils mērs līdzi bija paņēmis savu četrus gadus veco dēlu, un izvērtās krietna ažiotāža. Lemberga advokāts Māris Grudulis skaidroja – dēla mātei Kristīnei tajā laikā esot nepieciešams atrasties darbā. “Ir jāņem vērā visa šī situācija, attālinātā strādāšana. Pasaulē notiek tas, kas notiek. Tā nav nekāda apzināta vilcināšana. Tā ir galēja nepieciešamība,” teica advokāts, kurš norādījis – viņa klients jau iepriekš divas reizes lūdzis atlikt tiesas sēdes, jo viņam nav, kur atstāt četrgadīgu bērnu. Auklīte arī neesot bijusi pieejama – jo viņa salauzusi kāju.

Saistītās ziņas "Medmāsa atnāca bez maskas!" - Aivara Lemberga māte un māsa inficējušās ar Covid-19 Aivaru Lembergu Eiropas Cilvēktiesību tiesā pret Latviju pārstāv Viņķeles bijušā svaiņa bērna māte Lemberga lietu tiesa plāno skatīt četras reizes nedēļā

Šī, protams, nebija vienīgā reize, kad Lembergam sanācis “izvairīties” no tiesas sēdes. Kā noskaidrojusi aģentūra LETA, no plānotajām 127 tiesas sēdēm apsūdzēto un viņu aizstāvju slimības dēļ 33 sēdes noņemtas no izskatīšanas. Četras reizes lietas izskatīšana atlikta objektīvu iemeslu dēļ – viena plānotā tiesas sēde nenotika saistībā ar tiesneses attaisnotu prombūtni, kā arī trīs reizes izskatīšana tika atlikta saistībā ar trauksmes signalizācijas ieslēgšanos tiesas ēkā. Divas tiesas sēdes nav notikušas apsūdzētā ikgadējās veselības pārbaudes dēļ. “Lietas izskatīšana vairākkārt ir tikusi atlikta, piemēram, ņemot vērā aizstāvja pieteiktu lūgumu par viņa veselības stāvokļa pasliktināšanos, saistībā ar aizstāvju nespēju savlaicīgi sagatavoties debašu runai, kā arī saistībā ar apsūdzētā Anrija Lemberga paziņojumu par izbraukšanu no Latvijas ārkārtējās situācijas laikā martā,” uzsvēra tiesā.

Egles iedegšanas pasākumā bez sejas maskas

It kā jau nepietiktu komunikācijas ar tiesu iestādēm, Lembergs vēl pamanījās pārsteigt ar savu rīcību Ventspils svētku egles iedegšanas pasākumā. Par notikušo tur Valsts policija jau sākusi administratīvo procesu. Kas tad notika? 28. novembra vakarā pilsētas Lielajā laukumā sanākušu interesentu klātbūtnē publiski tika iedegta Ventspils galvenā Ziemassvētku egle. Un, kā redzams pašvaldības mājaslapā ievietotajos fotoattēlos un videomateriālā, tradicionālo norišu laikā Lembergs bez mutes un deguna aizsega no neliela attāluma uzrunājis bērnus, arī vairākiem atnākušajiem cilvēkiem nav bijis sejas maskas un viņi bijuši tuvu cits citam.

28. novembrī publiski tika iedegta Ventspils galvenā Ziemassvētku egle. Pasākuma laikā Lembergs bez mutes un deguna aizsega no neliela attāluma uzrunājis bērnus. (Foto: ventspils.lv)

Valsts policija sāka administratīvo procesu, bet veselības ministre Ilze Viņķele Latvijas Radio atgādināja – sabiedrībai un īpaši amatpersonām ierobežojumi ir jātulko ne vien pēc burta, bet arī pēc gara. “Ja amatpersona vai pilsētas mērs taisa, es atvainojos, tingel tangeli ar mērķi iepriecināt cilvēkus, tad ir uzreiz jāpasaka, ka šis iepriecinājums var nozīmēt ilgākus ierobežojumus,” Latvijas Radio uzsvēra Viņķele.

Vēl satraucošāka šī Lemberga iziešana egles iedegšanas pasākumā var šķist pēc viņa cita paziņojuma – decembrī Ventspils mērs pavēstīja, ka ar Covid-19 sasirgusi viņa māte Milda un māsa Ligita. Lembergs stāstīja, ka mātei ir 95 gadi un ārsts viņai nozīmējis procedūras, kuras var veikt tikai medmāsa mājās. Un apgalvoja, ka vienā no mājas vizītēm mediķe neesot lietojusi sejas aizsargmasku. Pēc šo procedūru veikšanas inficēšanās ar Covid-19 esot konstatēta gan mātei, gan nepilnus 60 gadus vecajai Lemberga māsai.

Izmantojis ietekmi

Kā savā lēmumā par sankciju piespriešanu norādīja OFAC, Lembergs ir Ventspils mērs kopš 1988. gada un atkārtoti apsūdzēts par naudas atmazgāšanu, kukuļošanu un varas ļaunprātīgu izmantošanu. Lembergs kontrolē struktūras ar politisko partiju un korumpētu politiķu palīdzību un sistemātiski izmanto šīs struktūras un personas savam personīgajam ekonomiskajam labumam, apgalvo OFAC. Saskaņā ar OFAC vēstīto, Lembergs izmantojis savu ietekmi pār politisko partiju vadību, lai veidotu valdības personālu un amatos ieliktu noteiktas valdības amatpersonas, kā arī izjauktu citu valdības amatpersonu nokļūšanu vadošos amatos. Turklāt Lembergs esot ietekmējis un korumpējis tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas, lai aizsargātu savas intereses un gāztu politiķus, kurus viņš nespēj kontrolēt.

Sankcijas jau bija – sēdēja mājas arestā

Lemberga īpašumā Puzē 2008. gada martā. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Ar sava veida “sankcijām” Lembergs jau reiz bija saskāries – viņš 2007. gada martā tika aizturēts sakarā ar apsūdzībām 2005. gada decembrī uzsāktā kriminālprocesā. Ventspils mērs nokļuva Matīsa cietumā, bet vēlāk apcietinājums tika aizstāts ar mājas arestu. Atrodoties mājas arestā, Lembergs mundrumu nezaudēja un lepni stāstīja, kā izmanto brīvo laiku, makšķerējot un saimniekojot savā īpašumā Puzes pagastā, kur privātmājā dzīvo jau daudzus gadus. Lembergs arī nav slēpis, ka viņam patīk sadzīviskas ērtības: “Mājās jābūt nelielam bardakam, jo man nepatīk tāds baigais perfektums. Vajadzīgs racionāls mājīgums. Mājās esmu pavisam citāds nekā darbā. Tad ir siltas čības, kaķis, suns.”

Puzes īpašums nemaz nepieder

Plaši aprakstītais īpašums Puzes pagastā Aivaram Lembergam nemaz nepieder. 1996. gadā viņš to dāvāja saviem bērniem Līgai un Anrijam, bet Līga 2011. gadā savu pusi notirgoja vīram Jānim Austriņam. Tātad vairāk nekā 60 hektāru lielais īpašums, kurā ir deviņas būves, uz pusēm pieder Lemberga dēlam un znotam.

Lembergs vaino Bordānu

Akurāt gadu pēc sankciju piespriešanas Lembergs sasauca preses konferenci, kurā metās vēstīt, ka viņam taču neesot izvirzīta neviena apsūdzība par OFAC skaļajiem apvainojumiem. Tas nozīmē, ka nav faktu, lai izvirzītu apsūdzības, sacīja Lembergs, piebilstot: ja tādi būtu bijuši, netiktu laista garām iespēja sākt kriminālprocesu pret viņu, taču gada laikā nekas tāds neesot noticis. Viņš pauda pārliecību, ka šīs OFAC sankcijas ir politiskā izrēķināšanās ar viņu, ko pasūtījusi Latvijas valdība. Viņa ieskatā, to vairākās intervijās esot atzinis tieslietu ministrs Jānis Bordāns un FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile. OFAC sankcijas Lembergs jau ir pārsūdzējis ASV tiesā.

Sieva pikta

Pēc paziņojuma par sankcijām pikta bija Lemberga sieva Kristīne, kuras bankas konti arī tikuši bloķēti. “Vai tāpēc, ka esmu Aivara Lemberga sieva un mans bērns ir Aivara Lemberga bērns, ir tiesiski slēgt visus manus kontus, liedzot saņemt atalgojumu un norēķināties par ikdienas vajadzībām?” portālā "Facebook" pirms vairāk nekā gada vaicāja Kristīne Lemberga. Viņa norādīja, ka sankciju dēļ nespēj nokārtot ikdienišķas lietas, tostarp nopirkt pārtiku un veikt komunālos maksājumus. Savādi, ja ņem vērā, ka vīrs savā īpašumā skaidrā naudā glabā vairākus desmitus tūkstošus eiro…

19 Foto Svētā svētmocekļa ordeņa pasniegšana Ventspils mēram Aivaram Lembergam +15 Skatīties vairāk