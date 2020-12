Nedēļas jaunumi "Shortcut" - cīņa pret zombijiem un dinamiski muzikālais "Reivs"

Pārsteidzoša draudzība

Filma "Vētras puika" ("Storm Boy") stāsta par Maiklu Kingliju – veiksmīgu biznesmeni un laimīgu ģimenes tēvu.

Taču viņam ataust atmiņā tēli no bērnības, kuru viņš pavadīja tālu no pasaules burzmas okeāna krastā. Viņš stāsta mazmeitai neparastu stāstu par zēnu ar iesauku Vētras Puika un par bāreni palikušu pelikānu – Pērsivala kungu. Tas ir stāsts par bīstamiem piedzīvojumiem un pārsteidzošu draudzību, kas ietekmējusi visu viņa dzīvi.

Filmu skatiet "Shortcut Premiere" latviešu vai krievu valodā.

Cīņa pret zombijiem

Šausminošs vīruss, kas pirms četriem gadiem plosījies Korejas pussalā, vairumu cilvēku pārvērtis par zombijiem.

No baisās zonas izdevies aizbēgt tikai nedaudziem cilvēkiem. Jūras kājnieku kapteinis Juns Soks bija viens no laimīgajiem, un viņš aizbēga uz Honkongu. Viņš zaudēja visu ģimeni, bet pats izdzīvoja, un tagad kopā ar specvienību dodas uz slēgto zonu meklēt paslēpto naudu. Rūpīgi pārdomātajā operācijā nekas nedrīkst noiet greizi. Tomēr šādos apstākļos no problēmām neizbēgt. Baisajā jaunajā pasaulē mitinās zombiji un cilvēki, kuri rīko izdzīvošanas spēles. Kapteinim jāliek lietā sava pieredze un spējas, lai izdzīvotu pats, paveiktu uzdevumu un laimīgi atgrieztos vietā, kuru vīruss nav skāris.

Aizraujošās un spriedzes pilnās filmas "Vilciens uz Pusanu" turpinājumu "Vilciens uz Pusanu 2: Pussala" ("Train to Busan 2: Peninsula") lūkojiet "Shortcut Premiere" – kanuru vai krievu valodā ar subtitriem latviešu vai krievu valodā.

Brīvi no aizliegumiem

Filmas "Reivs" ("Beats") darbība norisinās 1994. gada vasarā mazā Skotijas pilsētiņā. Tas ir pagrīdes reivu laika sākums.

Elektroniskā mūzika bija aizliegta, tāpēc jauniešiem saistījās ar brīvību. Divi pilsētiņas pusaudži Spaners un Džono dodas uz vienu šādu nelegālu reivu. Viņu ceļi drīz šķirsies, jo Džono ar vecākiem pārcelsies uz citu vietu, pametot Spaneru neskaidras un, iespējams, noziedzības iekrāsotas nākotnes priekšā. Filma ir kā viņu pēdējā cīņa par draudzību un arī brīvību, kas notiek uz lielākās jauniešu pagrīdes kustības fona. Spaners nozog naudu no sava brāļa, un abi puiši metas anarhijas, brīvības un reiva skavās. Filmā dzirdama spilgta mūzika, kuras ietekmē augusi vesela paaudze. Tā ir unikāla iespēja gremdēties 90. gadu mūzikas pasaulē. Un dinamisks sižets aizraus ikvienu!

"Reivu" baudiet "Shortcut Films" angļu valodā ar subtitriem latviešu vai krievu valodā.