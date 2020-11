Par gadu pārcelts ASV poproka grupas "OneRepublic" koncerts Rīgā

Iepriekš bija plānots, ka "OneRepublic" "Arēnā Rīga" uzstāsies šā gada 14.novembrī, taču koncerts Covid-19 pandēmijas dēļ pārcelts. Iegādātās biļetes būšot derīgas uz nākamā gada koncertu, tomēr rīkotāji neziņo, kā rīkoties tiem, kuriem jaunais koncerta datums nav piemērots un viņi vēlas atgūt naudu.

"Laikā, kad Covid-19 pandēmija izjauc plānus visā pasaulē, ne visas lielās koncertturnejas tiek pārceltas, daudzas no tām vienkārši atceļ. "OneRepublic" nolēmuši pārcelt ne tikai savu koncertturneju, bet arī jaunā albuma "Human" izdošanu, lai tad, kad dzīve atgriezīsies normālajā ritumā, radītu vēl vairāk prieka saviem faniem," teikts koncerta rīkotāju izplatītajā paziņojumā.

Iepriekš grupa sniedza koncertu Rīgā 2014.gadā.

Grupu "OneRepublic" ASV pilsētā Kolorādospringsā 2002.gadā nodibināja bijušie skolasbiedri - solists, multiinstrumentālists un galvenais dziesmu autors Raiens Teders un ģitārists Zaks Filkinss. Pašreizējo sastāvu bez viņiem vēl veido ģitārists Drū Brauns, basists un čellists Brents Kacls, bundzinieks Edijs Fišers un taustiņistrumentālists Braiens Willets.

Strauja "OneRepublic" atpazīstamība atnāca līdz ar singlu Apologize, ko remiksēja un savā 2007.gada kompilāciju albumā iekļāva producents Timbalends. Dziesma 16 valstīs ierindojās pirmajā vietā, un ASV vien tika pārdotas vairāk nekā 6 miljoni tās kopiju.

Kopumā grupa ierakstījusi 4 pilnapjoma studijas albumus un nākamgad sola laist klajā piekto, 5 EP, 31 singlu un 25 videoklipus.

Bez darbošanās "OneRepublic" grupas līderis Raiens Teders ir arī ļoti produktīvs un augsti pieprasīts dziesmu sacerētājs un producents. Viņa radošajam garam pieder Leonas Luisas Bleeding Love, Bejonses Halo, Adeles Rumour Has It un Turning Tables, Demijas Lovato Neon Lights, Dženiferas Lopesas Do It Well, Ellas Hendersones Ghost utt. Teders sadarbojies ar tik dažādiem māksliniekiem kā Polu Makartniju, Vitniju Hjūstoni, Edu Šīranu, Teilori Sviftu, Džeimsu Blantu, U2, Maroon 5, Pinku, Šonu Mendezu, Backstreet Boys, Deividu Getu un milzu skaitu citu.

"OneRepublic" saņēmuši virkni atzinības balvu un to nomināciju, tai skaitā American Music Awards, Billboard Music Awards, World Music Awards un Grammy Awards. Raiens Teders sadarbībā ar Adeli un Teilori Sviftu saņēmis 3 Grammy balvas.