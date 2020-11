Pārsteigums šovā "Balss maskā" - zem nebēdnīgā Lutauša slēpjas ģitāras virtuozs Kaspars Zemītis

Šovā “Balss maskā” zem lustīgā, enerģiskā un nebēdnīgā jokotāja Lutauša maskas slēpās ģitāras virtuozs, komponists un pedagogs Kaspars Zemītis, kurš šovakar izpildīja britu popgrupas "Take That" hitu “Back For Good” un Ozola&Dona singlu “Salauzta sirds”.

Vakara noslēgumā detektīvs Jānis Šipkēvics minēja, ka zem maskas slēpjas TV personība Renārs Zeltiņš, Baiba Sipeniece-Gavare bija pārliecināta, ka tas ir grupas “Musiqq” solists Emīls Balceris, Krivenchy savu balsi atdeva par mūzikas producentu Guntaru Raču, bet Samanta Tīna domāja, ka zem maskas slēpjas aktieris Lauris Dzelzītis.

Lutausis šovā ir bijis līdz šim visnoslēpumainākais tēls, jo viņa īstais vārds ne reizi nav izskanējis starp detektīvu minējumiem. Turklāt Lutausis ir pārsteidzis ar daudzveidīgu priekšnesumu ansambli – atraktīvi un dejiski priekšnesumi, kurus Baiba Sipeniece-Gavare nekautrējās uzslavēt: “Man patīk tavas gurnu kustības”, izdziedājis rokenrolu, smeldzīgas romances un pat repojis!

Visa šova garumā Kaspars ir sekmīgi maldinājis skatītājus un detektīvus, atklājot par sevi ļoti neviennozīmīgus pavedienus. Piemēram to, ka viņam ir divi lieli prieki: “Ēšana un sekss, iesaku to darīt abus kopā!”, citā pavedienā sakot: "Man patīk spēlēties - no galda spēlēm līdz pudeles griešanai", un vēl atklājot, ka "Saldumi, saldais ūdens, limonāde, tas daudz un vēlu vakarā, lai cukurekstāzes pārņem manu ķermeni!”

Detektīvs Jānis Šipkēvics sprieda, ka Lutausim patīk viss pasaulīgais. Lai arī daži pavedieni ir bijuši maldinoši, mīlestība pret “saldumiem” izrādījās patiesa. Pirms pievienošanās Abonementa orķestrim Kaspars bija dalībnieks ansamblī “Sweet Waters”, kā arī Viktora Runtuļa kabarē “Orchestra d"Extasy”.

Pēc atmaskošanas Lutausis bija pārsteigts, ka viņa vārds ne reizi nav izskanējis šovā, sakot: “Mīlīši, bija viens mirklis, kad es stāstīju par sevi un brāli, un viens no jums teica - Kaspars! Breidaks. Oskars! Lepers. Nosaucot manu un mana brāļa vārdu, tie bija vistuvākie minējumi!”

Krivenchy īpaši novērtēja Lutauša izpildīto repera anša dziesmu “Zemes stunda”, sakot, ka tas ir viņa mīļākais priekšnesums visa šova garumā. Kaspars atzina, ka viņam arī ir paticis strādāt pie šī skaņdarba. “Kad es sāku “ņemt” tās rīmes, sapratu, ka tas čalis ir Busta Rhymes skola. Es zinu, kā mācās skaņdarbus, bet šis ir ārpus kaut kādas loģikas, viss iekšā vārās, bet man ļoti patika!”

Kaspars neslēpa, ka viņam ir paticis piedalīties šovā: “Es neatceros, kad man ir bijis tāds adrenalīns, tas bija tāds kaifs!"

Saistītās ziņas "Balss maskā" detektīvi atmasko Rīgu - tā izrādās aktrise Ērika Eglija-Grāvele 20 tūkstoši eiro par mutes palaišanu - kāds ir pašmāju dārgākais, slepenākais un krāšņākais šovs "Balss maskā" Drīz par viņiem runās visi! Iepazīsties ar šova “Balss maskā” 12 košajiem dalībniekiem

Nākamsvētdien plkst. 20.20 kanālā TV3 piedzīvo šova “Balss maskā” pusfinālu un uzzini, kuras divas maskas cīnīsies finālā!