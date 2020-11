FOTO: sākta jauna pašmāju seriāla “Tunelis” filmēšana

Seriāla sižeta līnija attīstījusies no 1994. gada notikumiem Jelgavā, kad no Pārlielupes cietuma izbēga 89 ieslodzītie, izbēgušo meklēšanā tika iesaistīti vairāki desmiti tūkstoši cilvēku un masveida tvarstīšana turpinājās desmit gadus. "Go3" oriģinālseriāls būs skatāms jau no šī gada 7. decembra.

“Latvijā veidots saturs ir "Go3" prioritāte un to augstu vērtē arī mūsu skatītāji, tāpēc šogad izlēmām veidot mūsu pirmo oriģinālseriālu ar izcilu un Latvijas iedzīvotāju jau iemīlētu aktieru sastāvu. Pasaules tendences rāda, ka cilvēki vēlas patiesos notikumos balstītus stāstus, kas paver aizkaru uz kriminālās vides noslēpumiem un ataino cīņu par taisnīgumu. "Go3" oriģinālseriāls ir būtiska investīcija vietēji ražotā satura tirgū,” stāsta Ivars Lubāns, "Go3" direktors.

Pirmā "Go3" oriģinālseriāla “Tunelis” stāsts norisinās 2004. gadā cietumā, kur veidojas sarežģītas ieslodzīto un viņu uzraugu savstarpējo attiecību drāmas, tiek organizēta masveidīga un mīklaina izbēgšana, paralēli jūtot līdzi galvenā varoņa un cietuma priekšnieka meitas mīlas uzplaukumam un cerībām par jaunu, skaistu dzīvi.

Foto: Valdis Kauliņš

Visa sākums ir brīdis, kad galvenā varoņa Kārļa (Andris Bulis) – priekšzīmīga celtniecības firmas darbu vadītāja, mīloša vīra un tēva - dzīve sagriežas kājām gaisā, jo viņš ar mūža ieslodzījumu tiek nepatiesi notiesāts par savas sievas un mazā dēla slepkavību, ko patiesībā veikuši laupītāji. Nonākot cietumā un esot bez kriminālas pagātnes, viņam nākas izdzīvot, pielāgoties, atrast draugus, nenodot savus principus, vienlaikus mēģinot realizēt atriebes plānus un negaidīti iemīloties Esterē (Anete Berķe).

Andris Bulis jeb galvenais varonis Kārlis atzīst: “Sižets savādā un interesantā veidā sasaucas ar mūsu ikdienu šobrīd, jo mēs daudzi jūtamies kā cietumā, pakļaujoties specifiskajai situācijai visā pasaulē un citiem spēles noteikumiem, kas nav mūsu pašu izvēle. Pielāgojamies un cenšamies saglabāt veselo saprātu, mēģinot ticēt labam risinājumam un skaistai nākotnei par spīti skarbajiem, neskaidrajiem apstākļiem. Bet mēs zinām, ka izbēgšana no tagadnes vai šī nosacītā cietuma nav beigas, tas varbūt ir tikai sākums ...”

Oriģinālseriāla “Tunelis” sižetiskais virziens nesaistās tikai ar cietuma vidi, bet otrā stāsta līnija liek aizdomāties par mīlestības spēku, humānismu un līdzcietību. Jaunā un enerģiskā cietuma priekšnieka meita Estere (Anete Berķe) saņem tēva atļauju pēc Norvēģijas piemēra cietumā izveidot probācijas programmu, lai ieslodzītajiem palīdzētu vieglāk pēc atbrīvošanas integrēties sabiedrībā, kā arī nedegradēties, kamēr atrodas nebrīvē. Cietumnieki rūpējas par pamestiem suņiem, kas pēc tam tiek atdoti adoptēšanai. Kārlis piesakās programmā un satuvinās ar Esteri, abiem savstarpēji palīdzot viens otram, kā arī kopīgi plānojot sarežģīto un slepeno bēgšanu, kas pārtop par masveida izlaušanos.

“Tunelis” aktieru komandā kopā ar Andri Buli un Aneti Berķi ir tādi sabiedrībā iemīļoti aktieri kā Mārtiņš Vilsons, Ivars Auziņš, Jānis Jarāns, Andris Strods, Jurijs Djakonovs, Voldemārs Šoriņš, Anete Saulīte, Kaspars Gods, Artis Drozdovs. Ieva Segliņa, Vitālijs Jakovļevs, Madlēna Valberga, Jana Herbsta un Ivars Kļavinskis.

Skarbo mūsdienu drāmu oriģinālseriālā “Tunelis” veido Latvijas sabiedrībā iemīļotu seriālu "Viņas melo labāk", "Radiņi" un “Nemīlētie” producentu kompānija "Videometra" (producenti Audris Janušausks un Rimvīds Martinaitis), kā arī pieredzējušais režisors Raimunds Baņonis, solot tikpat aizraujošu sižetu, pārsteidzošus pavērsienus un brīvā laika izklaidi kā līdz šim pieraduši baudīt skatītāji. Scenāriju veidojis Ēriks Kundreks, savukārt Latvijas profesionāļu komandā ir montāžas režisore Līga Pipare, mākslinieki Nauris Stalažs un Zane Šteinberga, kostīmu māksliniece Gitana Straukaite, grima māksliniece Lara Pudovska, mūzikas autors Gints Stankevičs un izpildproducente Līga Robežniece. Filmēšana tika uzsākta šī gada oktobrī.

Oriģinālseriāls “Tunelis” – no patiesiem notikumiem Latvijā radies stāsts - jau 7.decembrī būs skatāms ekskluzīvi nākamās paaudzes televīzijas "Go3" skatītājiem, savukārt TV3 televīzijas kanālā to varēs redzēt 2021. gada otrajā pusē.