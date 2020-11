Princeses Diānas brālis atklāj šokējošas nianses par mēģinājumiem māsu iznīcināt

Grāfs Čārlzs Spensers 2017. gadā. (Foto: Broadimage/Shutterstock/ Vida Press)

1995. gadā princese sniedza vēsturisku un skandalozu interviju BBC žurnālistam Martinam Bašīram TV programmā “Panorama”. Stundu garajā sarunā viņa atklāti pastāstīja par to, kāpēc izirušas attiecības ar Lielbritānijas troņmantinieku. Lēdija Dī paziņoja, ka jau no paša sākuma šajā laulībā viņi bijuši trīs cilvēki, un tas bijis “mazliet par daudz”.

Šādi princese deva mājienu par vīra nesarautajām attiecībām ar savu bijušo mīļāko Kamillu Pārkeri-Boulzu. Skandalozā intervija pie TV ekrāniem sapulcināja 23 miljonus skatītāju visā pasaulē un vēlāk tika pasludināta par 20. gadsimta lielāko sensāciju.

Atklājies, ka žurnālists Martins Bašīrs sensacionālajai intervijai princesi Diānu piespiedis ar viltu un šantāžas palīdzību. (Foto: Supplied by Capital Pictures / MEGA / Vida Press)

Diānas brālis grāfs Čārlzs Spensers pastāstījis, kas māsu pamudinājis uz šādu publisku atklāsmi. Viņš paudis dziļu nozēlu, ka ticis ierauts šajā netīrajā spēlē. Pēc grāfa teiktā, Diānu piespieduši uz šo atzīšanos. Tobrīd bija pagājuši divi gadi kopš viņas šķiršanās no Čārlza (pāris tikai vēl nebija oficiāli šķīris laulību, taču sen katrs dzīvoja savu dzīvi). Princese jutusies ļoti neaizsargāta.

Grāfs Čārlzs Spensers savā 21. dzimšanas dienā 1985. gadā kopā ar māsu princesi Diānu viņas vīru princi Čārlzu, kā arī savām māsām lēdiju Sāru Makorkodeilu un lēdiju Džeinu Felovsu. (Foto: Keith Butcher/Shutterstock/ Vida Press)

Princesi vainoja dēkās, tajā skaitā ar precēto Anglijas regbija izlases kapteini Vilu Karlingu. Šādu ziņu publiskošana nodarīja lielu postu viņas reputācijai. Karaliene saprata, ka vecākā dēla laulību vairs nav iespējams glābt un nepieciešams panākt izdevīgu šķiršanos.

16 gadus vecais grāfs Čārlzs Spensers ar māsu lēdiju Diānu Spenseri dodas pusdienot Vindzorā. (Foto: Paul Fievez/Daily Mail/Shutterstock/ Vida Press)

Grāfs Spensers paskaidro, ka Diāna saņēmusi provokatīvus paziņojumus. Reiz viņai pavēstīts, ka Čārlzam esot romāns ar abu dēlu Viljama un Harija jauno auklīti. Tāpat princesei dots mājiens, ka Tigija Legga-Bērka esot zaudējusi prinča ārlaulības bērnu. Satiekot auklīti, Diāna atklāti izteikusi viņai līdzjūtību saistībā ar zaudēto bērnu. Pēc tam sieviete uzsāka tiesas procesu pret Diānu, kas viņu vēl vairāk ievainojis.

Lēdijas Dī brālis norāda, ka Bašīrs mērķtiecīgi centies viņu pierunāt uz sarunu. Viņš devis mājienu, ka Drošības dienests esot noklausījies sarunas no diviem Diānas privātajiem tālruņa numuriem. Princesei stāstīja, ka elitārā fitnesa kluba “Harbor”, kur viņa trenējās, darbinieks nodevis informāciju žurnālistiem.

Viņu pārliecināja, ka šoferis automašīnā uzstādījis noklausīšanās iekārtas, lai uzzinātu, par ko Diāna runā. Kā arī pārliecināja, ka noklausīšanās iekārtas esot izvietotas arī viņas mājās Kensingtonas pilī. Pēc Spensera teiktā, Bašīrs apgalvojis, ka 13 gadus vecais Viljams saņēmis dāvanā “Swatch” rokaspulksteni, kurā ievietota sarunas ierakstoša iekārta. Dēls pret paša gribu izspiegojis savu māti, un šāda ziņa vēl vairāk sāpinājusi Diānas sirdi.

Martina Bašīra pēdējais trumpis bija bankas izraksti, kurus viņš uzrādījis Diānas brālim. Tajos parādījušās naudas summas, ko ziņu aģentūras pārskaitījušas bijušajam Drošības dienesta vadītājam. Tikai vēlāk atklājās, ka šos dokumentus pēc Bašīra pasūtījuma izstrādājis datorgrafiķis.

Savukārt citos izrakstos figurējušas lielas summas, ko Drošības dienests it kā maksājis Diānas un Čārlza privātsekretāriem – Patrikam Džefsonam un Ričardam Eilardam. Tuvu izmisumam novestā princese visbeidzot piekritusi tikties ar žurnālistu. Sarunas laikā līdzās – tikai aizkadrā – esot bijis arī Diānas brālis Čārlzs Spensers.

Uzzinot visus Diānas vajāšanas apstākļus, grāfs bija šausmās un emocionāli vērsies pie televīzijas vadības. Viņš lūdzis uzsākt rūpīgu izmeklēšanu un sodīt Bašīru, kurš ar viltu un negodīgiem līdzekļiem piespiedis Diānu uz sarunu, informē izdevums “Daily Mail”.

“Ja es nebūtu redzējis viltotos izrakstus, es nebūtu iepazīstinājis Bašīru ar savu māsu. Tad, savukārt, viņš būtu tikai viens no tūkstošiem žurnālistu, kas cer, ka viņam ir kaut mazākā iespēja panākt, lai Diāna ar viņu sarunātos, taču ne reālas izredzes uz to. TV kompānijai ir pienākums man, skatītājiem, un pats galvenais, mirušajai princesei, atvainoties par žurnālista rupjo maldināšanu,” teikts grāfa Spensera paziņojumā.

BBC ģenerāldirektors Tims Deivijs ir daļēji atvainojies. Viņš apstiprinājis, ka maksājumu izraksti patiešām bijuši viltoti. Taču Spensers uzskata, ka ar to vien ir par maz. “Diānu bēdīgi slavenajai intervijai piespieda tie, kas ar meliem apelēja pie viņas neaizsargātības. Viņa kļuva par nicināma slazda upuri. Es vēlos panākt taisnību māsas piemiņas vārdā,” apliecinājis Spensers.

Grāfs pieprasījis, lai TV korporācija ne tikai atvainotos, bet arī ziedotu vienai no labdarības organizācijām, ko atbalstīja tautas princese, no tās summas, ko tā iekasējusi par skandalozās intervijas pārdošanu. BBC amatpersonas atteikušās no izmeklēšanas, atsaucoties uz bijušā žurnālista slikto veselības stāvokli. “Mēs nekad nekomentēsim un neapstiprināsim privātu saraksti. Kā jūs zināt, Martins Bašīrs tagad ir smagi slims,” paskaidrojusi TV kompānija.