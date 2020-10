VIDEO: atklāj Latvijas modes gada balvu 2020

Pasākums norisinās "Digital Art House" Rīgā.

Šī Rīgas modes nedēļas rudens sesija atšķirsies no visām iepriekšējām sezonām un tiek organizēta ņemot vērā visus nepieciešamos piesardzības pasākumus. Jaunajiem standartiem ir pielāgojusies ne tikai Baltijas modes federācija, kas ir RFW organizētāji, bet arī modes dizaineri.

Jekaterina Kovaļenko, entuziastisku dizaineru kopienas "Soyka Secret Garden" dibinātāja, atzīmē: "Galvenā mācība, ko esmu ielāgojusi pandēmijas laikā, ir nepieciešamība apvienot mazos dizaineru zīmolus, kuri nestrādātā mass market tirgum. Šajā grūtajā laikā mūsu "dārzam" tika pievienoti vairāki Latvijas modes zīmoli un viens igauņu – Goodlooking."



Pašizolācija "Cinnamon Concept" zīmolam ir kļuvusi arī par radošas sadarbības laiku – pavasarī tika izveidota četru dizaineru apvienība Designers 4-Union. Tās rezultātā maijā Rīgā atvērās studija Designers 4, kurā tiek prezentētas zīmolu Iveta Vecmane, Vaskala, Hanna by Cinnamon Concept kolekcijas un juveliera Valda Brožes darbi. "Šķiet, ka šis periods mūs atgrieza mūsu radošā ceļa sākumā, kad mums vēlreiz jāpierāda sevi, jāeksperimentē uz tausti. Atbalsts klientiem un līdzīgi domājošiem cilvēkiem ir vissvarīgākais. Kopā mēs varam pielāgoties "jaunajai realitātei" un turpināt attīstīties," saka Hanna Pujēna, Cinnamon Concept dibinātāja.



Zīmols "Iveta Vecmane" ir savlaicīgi pielāgojies digitālajai videi – pēc dalības "United Fashion х 48H Maisons de Mode Lille" pagājušajā rudenī, saņemtā atlīdzība bija kolekcijas iekļaušana virtuālajā šovrūmā Playologie uz vienu gadu. Tas piesaistīja ne tikai ārvalstu klientu un plašsaziņas līdzekļu uzmanību, bet arī ļāva būt klāt starptautiskā modes tirgus digitālajā telpā Covid-19 periodā.



Darbu turpina arī zīmola "One Wolf" dizaineri ar jauno kolekciju "Ēnu cilvēks", turklāt oktobra sākumā Rīgas ielās notika pašreizējās kolekcijas "City Monk" prezentācija.



Ierobežojumi skāra arī zīmolu "Nolo". "Pavasarī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā mums palīdzēja fakts, ka jau janvārī mēs paredzējām sejas aizsargmasku nepieciešamības palielināšanos, iepriekš tās ražojām kā reklāmas produktus. Tajā pašā laikā visi spēki tika veltīti tiešsaistes tirdzniecības attīstībai. Mūsu partneru salons Ķīnā un Honkongā turpināja darboties, tādējādi kolekcija tika klātienē prezentēta Āzijas klientiem," atzīmē "Nolo" dizainere Viktorija Joniene.



Pašreizējās RIGA FASHION WEEK sesijas dalībnieki – Latvijas modes dizaineri – ir vienisprātis, ka ekonomikai un it īpaši modes industrijai grūtais periods paies, taču uz visiem laikiem tiks mainīta pieeja biznesam. Pēc dizaineres Natālijas Jansones domām, turpmākajos gados dominēs digitālais formāts. "Audumu ražotāji visā pasaulē ir pielāgojušies pašreizējai situācijai un pieņem pasūtījumus tiešsaistē. Arī stilisti strādā attālināti, veidojot tērpus, izmēģinot modeļus uz tiešsaistes manekeniem ar līdzīgu ķermeņa uzbūvi kā klientam," stāsta Natālija.



Vēl viena acīmredzama tendence Latvijas RFW dizaineru vidū ir tiešsaistes tirdzniecības attīstība un interneta veikalu popularizēšana. Pēc Agneses Narņickas (One Wolf) teiktā, iepirkšanās tiešsaistē tuvākajā nākotnē izvirzīsies priekšplānā, līdz ar to attīstīsies online šovrūmi, modes skates norisināsies kā īsfilmas, 3D video un citi alternatīvi formāti.



32. sezonā tiks demonstrētas jaunas tādu vadošo Latvijas dizaineru kolekcijas kā: Iveta Vecmane, Katya Katya London, Natālija Jansone, Nolo, Noname Atelier, One Wolf, Cinnamon Concept, Selina Keer, ALEXANDER PAVLOV un šīs sezonas debija – Collected Story. Tradicionāli notiks arī bērnu skates, kuras šoreiz prezentēs zīmoli Aristocrat Kids, Baronessa un Rock and Mouse.



Programmas ietvaros norisināsies arī vintage zīmola Volga Vintage "Reloaded" nakts šovs, kas notiks neilgi pirms pusnakts.