Dinozauru filma turpinās bez jaunajiem atklājumiem. Paleontologi gan norāda uz virkni kļūdu

Testi vēlāk bijuši negatīvi, bet, ievērojot drošības protokolus, nolemts ieturēt pauzi. Režisors Kolins Trevorovs arī atzinis, ka filmas iznākšana uz ekrāniem atlikta uz 2022. gada jūniju, gadu vēlāk, nekā sākotnēji cerēts. Pandēmijas dēļ kino nozare Holivudā martā bija pilnībā apstājusies, bet pēdējo nedēļu laikā, ievērojot piesardzības pasākumus, darbs daudzos projektos atsākts.

Vecie aktieri un arī vecas kļūdas

Jaunākajā "Juras laikmeta parka" filmā galvenajās lomās atkal būs redzami Kriss Prats un Braisa Dalasa-Hovarde. Atgriežas arī vecā gvarde – 1993. gada pirmās filmas zvaigznes Sems Nīls, Lora Derna un Džefs Goldblūms.

Tomēr, ja šo fantastikas grāvēju filmētu tikai tagad, iespējams, atdzimušie dinozauri izskatītos citādi un scenārijs daudzviet būtu jāpārraksta. Kopš pirmās filmas, kuru uzņēma Stīvens Spīlbergs, pagājuši 27 gadi, un šajā laikā zināšanas par izmirušajiem milzeņiem ir kļuvušas ievērojami labākas.

Paleontologi, no vienas puses, novērtē kino ieguldījumu viņu zinātnes popularizēšanā, bet no otras – norāda uz virkni kļūdu. Tostarp būtiska atkāpe no īstenības slēpjas nosaukumā.

Īstais būtu krīta periods

Filma uzņemta pēc tāda paša nosaukuma amerikāņu fantasta Maikla Kraitona romāna, taču patiesībā vajadzētu būt Krīta perioda parks – angliski būtu "Cretaceous" park. Krīts sekoja pēc juras laikmeta, sākās pirms 145 miljoniem gadu un beidzās pirms 65,5 miljoniem.

Amerikāņu paleontologs Stīvens Brusate sarunā ar BBC spriež, ka kino veidotājiem tas nešķita labskanīgs, taču lielākā daļa dinozauru dzīvoja tieši krīta laikmetā, tostarp filmā redzamie tiranozauri, velociraptori un triceratopsi.

Tiesa, tā nav, ka "Juras laikmeta" veidotāji izturētos vienaldzīgi pret paleontoloģisko īstenību, cik nu vispār iespējams iztēloties radības, no kurām palikuši tikai pārakmeņojušies kauli. Galvenais atbildīgais bija vizuālo efektu meistars Fils Tipets ar "Zvaigžņu karu" pieredzi, viņam palīdzēja zinātniskais konsultants, paleontologs Džeks Horners.

Tiranozaurs nebija pusakls

Tipets pret šo lietu izturējās nopietni: "Es nopirku visas grāmatas par dinozauriem, kādas vien bija izdotas, tā ka zināju par pēdējām zinātniskajām teorijām šajā nozarē." Izziņas gaitā viņš pat mainīja scenāriju, atkāpjoties no grāmatas teksta. Piemēram, romānā tiranozaurs paceļ gaisā džipu, bet zinātnieki secinājuši, ka anatomiskās uzbūves dēļ to šis briesmonis nespētu izdarīt.

Tiesa, tagad zināms, ka tiranozauram bija lieliska redze, dzirde un oža, tāpēc nebūtu cerību, paliekot nekustīgam, izglābties no viņa zobiem – sāgā ir šāda aina. "Bet to visu mēs uzzinājām pēc tam, kad bija veiktas dažas dinozaura smadzeņu datortomogrāfijas, bet tas kļuva iespējams tikai pēc 2000. gada," norāda Brusate. Vienlaikus viņš uzskata, ka filmas T. Rex bijis ļoti tuvu realitātei: "Manuprāt, tas ir visprecīzākais tiranozaura atveidojums tajā laikā."

Datormodelēšana atklājusi, ka tiranozaurs diez vai spēja skriet ātrāk par 20 kilometriem stundā. Tas ir ātrāk par cilvēku, taču briesmīgā ķirzaka bija orientēta uz īsām distancēm, tāpēc aizbēgt varētu.

Dinozauriem auga spalvas

Velociraptori nepavisam nav bijuši tik veikli, gudri un šausminoši plēsēji kā atainots uz ekrāna. "Patiesībā velociraptori, kuru atliekas atrastas Mongolijā, bija pūdeļa izmērā. Turklāt nevis kā liels, jokaini apcirpts pūdelis, bet miniatūrs," skaidro Brusate.

Tagad ir zināms, ka šie dzīvnieki piederēja dzimtai Deinonychus (briesmīgais nags – latīņu val.), mūsdienu putnu spalvotiem priekštečiem.

Kad tapa filma, vēl nebija zināms, ka dinozauriem bija spalvas – pirmās šādas fosilijas atklāja 90. gadu beigās. 2004. gadā izdevās atrast spalvainu tiranozaura radinieku, tā ka priekšstats par dinozauru izskatu ir ļoti mainījies.

Tomēr 2015. gada "Juras laikmeta" pasaulē nekas nebija mainīts, un šoreiz zinātnieki neslēpa kritiku. "Tagad mēs zinām, ka dinozauriem, iespējams pat, ka visiem dinozauriem bija kaut kāds apspalvojums. Tāpēc man ir nedaudz dīvaini redzēt dinozauru atainojumu bez spalvām. Tas vienkārši neizskatās dabiski," saka Brusate.

Iedvesmas avots

Tipets piekrīt, ka zināšanu kļuvis vairāk – ja veidotu kādu citu dinozauru filmu, ne no "Juras laikmeta" sērijas, viņš rīkotos citādi. Brusate piebilst: "Tiranozaurs izskatītos kā elles putns autobusa izmērā. Man šķiet, tas ir daudz baisāk nekā zaļš, zvīņains tiranozaurs."

Lai nu kā, paleontologs ir pārliecināts, ka "Juras laikmeta parks" pozitīvi ietekmēja šīs zinātnes nozares attīstību. Brusatem bija deviņi gadi, kad iznāca šī filma, un tā viņu iedvesmoja.

Un kino tāpat kā atrakciju parki ir vienīgā iespēja dinozauru atdzimšanai – atšķirībā no grāmatas un filmas nevienam nav izdevies iegūt pat ne gabaliņu no dinozaura DNS.