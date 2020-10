Mailija Sairusa paziņo, ka reiz sastapusies ar NLO

Žurnāla “Interview” jaunākajā numurā dziedātāja Mailija Sairusa un modes dizainers Riks Ouvens diskutējuši par daudz un dažādām lietām. Sarunas gaitā nevilšus parādījies jautājums par 51. zonu, kas ir slepena ASV gaisa spēku bāzes daļa, kas atrodas Nevadas štatā. Interneta enciklopēdija "Wikipedia" raksta: “Nav zināms, kāds ir bāzes galvenais mērķis, taču tiek uzskatīts, ka tajā tiek izstrādāta eksperimentāla lidaparātu tehnika. Ar zonu saistītā lielā slepenība bieži sasaista to ar dažādām sazvērestības teorijām un NLO. Lai arī tā nekad nav tikusi atzīta par slepeno bāzi, visi ar to saistītie dokumenti un pētījumi ir augstākās slepenības. Vairākus gadu desmitus ASV valdība noliedza 51. zonas pastāvēšanu, tomēr 2013. gadā CIP oficiāli paziņoja par bāzi, atslepenojot dažādus dokumentus par tās vēsturi un mērķiem. Apgabals ap 51. zonu ir populārs tūrisma objekts.”

Riks Ouvens diskusijā ar Mailiju Sairusu ieminējās, ka viņam šķiet “mazliet augstprātīgi” pieņemt, ka visumā “nav neviena cita, izņemot mūs”. Dziedātāja piekrita modes mākslinieka apgalvojumam, sakot: “Tas ir sasodīti tas pats, ko es domāju!”

Modes dizianers Riks Ouvenss. (Foto: Grosescu Alberto Mihai/Shutterstock/ Vida Press)

Uzsāktās tēmas pamudināta, Sairusa atzinās, ka reiz viņa sastapusies ar nezināmu lidojošu objektu, kas, visticamāk, nav bijis no šīs planētas. Todien viņa mērojusi ceļu cauri Kalifornijai kopā ar kādu no draugiem.

“Esmu pieredzējusi sastapšanos,” norādījusi dziedātāja.

“Es braucu cauri Sanbernardino kopā ar draugu, kad mums sāka sekot kāds NLO.”

“Esmu pārliecināta par to, ko redzēju, taču es biju iegādājusies marihuānas vasku no puiša furgonā pie tako veikala, tāpēc tas varēja būt arī no zāles.”

“Labākais, kā varētu raksturot, to, ko redzēju, ir lidojošs sniega tīrītājs.”

“Šis lielais tīrītājs bija priekšā un zaigoja dzeltenā krāsā. Es redzēju to lidojam, un mans draugs arī. Uz ceļa bija vēl pāris automašīnu, un arī tās apstājās paskatīties, tāpēc domāju, ka viss notika pa īstam.”

Sairusa atzīst, ka pieredzētais tik ļoti satricinājis, ka viņa “nav spējusi debesīs paraudzīties tāpat kā iepriekš”, jo “baidījusies, ka viņi varētu atgriezties”.

“Man bija bail vēl kādas nākamās piecas dienas.”