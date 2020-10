Noklausies - publiskota jaunā LTV seriāla "Projekts: Šķiršanās" tituldziesma

10 sēriju garais stāsts tika uzņemts 23 dienās – operatīvi un intensīvi strādājot uz laukuma un aizkadrā.

Režisorei Lindai Oltei “Projekts: Šķiršanās” ir debija seriāla žanrā. Viņa sapulcinājusi spēcīgu aktieru komandu, un kopā ar televīzijas aizkadru komandu radījusi cilvēcīgu, sirsnīgu un nedaudz traģikomisku stāstu par to, kā šķirties cieņpilni. 23. oktobrī plkst. 22.05 LTV1 ēterā būs vērojams stāsts “Projekts: Šķiršanās. Seriāla aizkulises” – par to, kā tapis jaunais seriāls, kā aktieri gatavojušies lomām un galu galā – kā 23 dienās kvalitatīvi uzņemt 10 sērijas.

Tas atklās gan to, kas ir eneagrammas, pēc kurām aktieri veidojuši savas lomas, kādēļ Gatim Gāgam bija jāatsāk spēlēt klarnete, kā Madarai Botmanei veicās ar “lakatu” jogas apgūšanu īpaši seriāla vajadzībām, gan daudzus citus aizraujošus aizkadru stāstus.

Latvijas Televīzijai jaunais seriāls ir ļoti svarīgs notikums. Televīzijas komandas veidots seriāls pēdējo reizi pie skatītājiem nokļuva vien pirms sešiem gadiem, un pēdējos gados pārraidītie latviešu seriāli tapuši sadarbībā ar ārējiem producentiem, tādēļ šis vienlaikus ir gan izaicinājums, gan televīzijas radošās un tehniskās kapacitātes apliecinājums.

Nu publiskota arī jaunā seriāla tituldziesma - Jēkaba Nīmaņa veikums "Mazāk raižu".

Režisore Linda Olte norāda, ka, izvēloties galvenā varoņa Aivara lomai Gati Gāgu, nācies nedaudz pārveidot igauņu oriģinālscenāriju, galveno varoni no vijoles skolotāja “pārvēršot” par klarnetes skolotāju. Galvenais iemesls – Gatis pats prot spēlēt klarneti, un seriāla dēļ to atsācis darīt. “Kad sāku domāt par to, kāda varētu būt seriāla mūzika, man bija sajūta, ka tai jābūt saistītai ar klarneti. Jēkabs bija pirmais, kurš ienāca prātā. Kad mēs viņu uzrunājām, viņš ļoti ātri uztvēra sajūtu un to, kā man šķita, kā vajadzētu būt,” stāsta režisore. Turklāt Jēkabam dziesma jau bija gatava – “tā gulēja plauktiņā un vēl nebija atradusi pielietojumu”.

Dziesma gan bijusi angļu valodā, tomēr Jēkabs to iztulkoja seriāla vajadzībām. “Man uzreiz likās – tas ir tik nenormāli trāpīgi un precīzi. It kā tā rotaļīgi, bet arī smeldzīgi. Mums bija pārdomas, varbūt mums vajag kādu “superzvaigzni” vai “popstāru” piesaistīt, lai to dziesmu iedzied, bet mēs tomēr palikām pie Jēkaba vokāla, jo tas iedod šarmu un sajūtu tam gabalam,” komentē Linda.

Līdztekus Rēzijai Kalniņai, Madarai Botmanei, Gatim Gāgam, Ivo Martinsonam un Ģirtam Krūmiņam, lomas seriālā atveidos arī Elīna Vaska, jaunais aktieris Kārlis Dzintars Zahovskis, Juris Bartkevičs, Dace Everss, Ivars Krasts, Ģirts Ķesteris, Jevgeņijs Šurs un citi.