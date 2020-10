"Amoralles" radītāja Inese Ozola par šķiršanos – ir jāizsēro, tad var piecelties un iet tālāk

Līdzās citām tēmām Inesei dāmas jautās arī par šķiršanos un to, kas, tā vietā, lai censtos attiecības salabot, mudina pārus iet katram uz savu pusi. “Lēmumi šķirties taču netiek pieņemti garām ejot, tie nav kā pārsteigums. Cilvēki ir nogājuši garu ceļu, viņi ir mēģinājuši un viņiem nav izdevies. Un tas ir arī okay. Viņi var turpināt dzīvot blakus, veidot jaunas ģimenes un būt galu beigās laimīgi. Un tā ir visiem pāriem. Neticu, ka ir savādāk. Tas nav tā, ka viņi dzīvoja laimīgā laulībā, viss bija brīnišķīgi, viņi viens otru saprata, un tad vakarā satikās, sakot – zini...?” sacīs Inese.

Tāpat viņa neslēps, ka visbiežāk par šķiršanos ir grūti runāt, kamēr pārdzīvojums "ir vēl nesadzijis", taču viņa pati šobrīd par to runā ar mieru sirdī. "Ir okay izsāpēt to periodu un ir okay piecelties un iet tālāk," padomu visām sievietēm raidījumā sniegs Inese, piebilstot, ka viņa brīdī, kad emocijas bijušas īpaši sakāpinātas, mēdza iegremdēties ledus aukstā ūdenī vai ļauties garām pastaigām.