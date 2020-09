"Slavas mirklis" - Džona Lenona slepkava 40 gadus pēc nozieguma nāk klajā ar paziņojumu

Čepmens 1980. gadā klātesot Ono četras reizes sašāva Lenonu pie viņa Manhetenas apartamentiem Ņujorkā. Čepmens sacīja, ka nogalināja 40 gadus veco rokzvaigzni "slavas" dēļ un vēlāk piebilda, ka viņš ir pelnījis nāves sodu.

"Es tikai gribu atkārtot, ka man ir žēl par savu noziegumu. Man nav attaisinojuma. Tas bija slavas dēļ. Es domāju, ka tas ir visļaunākais noziegums, kāds var tikt paveikts pret kādu, kurš ir nevainīgs. Viņš bija ārkārtīgi slavens.

Čepmens 25 gadu vecumā. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Es viņu nenogalināju viņa rakstura dēļ, vai tā cilvēka dēļ, kāds viņš bija. Viņš bija ģimenes cilvēks. Viņš bija ikona. Viņš bija cilvēks, kas runāja par lietām, par kurām tagad varam runāt, un tas ir lieliski.

Es viņu nogalināju, lai izmantotu jūsu vārdu, jo viņš bija ļoti, ļoti, ļoti slavens un tas ir vienīgais iemesls un es ļoti, ļoti, ļoti, ļoti meklēju slavu, ļoti egoistiski. Es gribu to piebilst un uzsvērt. Tas bija ārkārtīgi egoistisks akts. Es atvainojos par sāpēm, ko nodarīju viņai (Ono). Es par to domāju visu laiku."

Čepmens 57 gadu vecumā. (Foto: AFP/Scanpix)

2015. gadā japāņu māksliniece Ono, kas apstrīdēja Čepmena mēģinājumu tikt atbrīvotam no ieslodzījuma, paziņoja, ka dzīvo bailēs no tā, ka viņu var izlaist no cietuma.

Nozieguma izdarīšanas brīdī Čepmens bija 25 gadus vecs. Tagad viņam ir 65 gadi. Viņš ir precējies un viņa sieva dzīvo netālu no iestādes, kur viņš atrodas pēdējos astoņus gadus.

Tiek norādīts, ka Čepmens kļuvis dziļi reliģiozs.