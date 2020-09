22. septembra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1841. gadā Andrejs Pumpurs - dzejnieks, eposa "Lāčplēsis" autors (miris 1902.gadā).

1905. gadā Kārlis Adernieks - Dailes teātra aktieris (miris 1999. gada 7. novembrī).

1945. gadā Ivars Heinrihsons - gleznotājs.

1951. gadā Regīna Razuma - aktrise.

1954. gadā Leons Bemhens - bijušais SIA "Rīgas satiksme" valdes priekšsēdētājs.

1979. gadā Intars Dīcmanis - bobslejists.

Jubilāri pasaulē

1791. gadā Maikls Faradejs - angļu ķīmiķis un fiziķis (miris 1867.gadā).

1932. gadā Aļģirds Brazausks - pirmais atjaunotās Lietuvas prezidents (miris 2010. gadā).

1935. gadā Virgīlijs Noreika - lietuviešu tenors (miris 2018. gadā).

1942. gadā Deivids Šterns - NBA komisārs.

1951. gadā Deivids Koverdeils - angļu dziedātājs ("Deep Purple", "Whitesnake").

1957. gadā Niks Keivs - austrāliešu mūziķis.

1958. gadā Andrea Bočelli - itāliešu dziedātājs.

1958. gadā Džoana Džeta - amerikāņu mūziķe.

1969. gadā Mets Šārps - amerikāņu mūziķis ("Weezer", "Rentals").

1970. gadā Emanuels Petī - franču futbolists, Pasaules kausa ieguvējs 1998. gadā un 2000. gada Eiropas čempions.

1971. gadā Marta Luīze - Norvēģijas princese.

1975. gadā Mystikal - amerikāņu reperis.

1978. gadā Harijs Kjūels - austrāliešu futbolists un treneris.

1982. gadā Billija Paipere - angļu dziedātāja un aktrise.

1984. gadā Tiagu Silva - brazīliešu futbolists, olimpisko spēļu sudraba un bronzas medaļnieks.

1987. gadā Toms Feltons - angļu aktieris.

1898. gadā Sabīne Lisicka - vācu tenisiste.

Notikumi Latvijā

1217. gadā no Vīlandes kaujā gūtajiem ievainojumiem mirst Kaupo.

1236. gadā lietuvieši un zemgaļi Saules kaujā sakauj Livonijas ordeņa krustnešus.

1342. gadā pabeidz celt Alūksnes viduslaiku pili, ko vācu valodā nosauca par Marienburgu. Līdz 1560.gadam tajā atradās Livonijas ordeņa komtura mītne. Pils bija nozīmīgs nocietinājums Livonijas ordeņa zemju Austrumu daļā. 1702.gadā pils tika uzspridzināta un pilnīgi nojaukta.

1638. gadā no šī gada Latvijā ir saglabājies vecākais zināmais Amata zvēresta teksts latviešu valodā. Amata zvērests bija svinīgs solījums, kas bija jādod amatpersonai stājoties amatā.

1921. gadā Tautu savienības pilnsapulcē par balsojot 38 valstīm, pret nevienai, Latvija tiek uzņemta Tautu savienībā.

1998. gadā Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) nodibina Raiņa balvu, kas sava prestiža ziņā ir nākamā aiz LZA Lielās medaļas un kuru piešķir par izcilu radošu veikumu zinātnē vai kultūrā, kas būtiski vairo Latvijas intelektuālo bagātību, paužot humānisma idejas, nacionālās identitātes saglabāšanu un attīstīšanu.

1999. gadā Latvijas Jūras spēkos tiek ieskaitīts jauns mīnu meklēšanas kuģis "Namejs". Tas ir 47,1 m garš un 8,3 m plats, kuģa iegrime ir 3,71 m. Kuģis uzbūvēts 1960.gadā Vācijā.

2000. gadā, lai popularizētu velosipēdu transportu, Rīgā pirmo reizi notiek velodiena.

Notikumi pasaulē

1499. gadā Šveice kļūst par neatkarīgu valsti.

1692. gadā ASV tiek pakārti pēdējie cilvēki par burvestību izmantošanu.

1784. gadā Krievija dibina koloniju Aļaskā.

1869. gadā Minhenē pirmizrādi piedzīvo Riharda Vāgnera opera "Reinas zelts", kas ir pirmā no četrām operām Vāgnera ciklā "Nībelungu gredzens".

1914. gadā Vācijas zemūdenes Pirmajā pasaules karā Ziemeļjūrā nogremdē britu kreiserus "Aboukir", "Hogue" un "Cressy", nogalinot vairāk nekā 1400 cilvēkus.

1949. gadā Lielbritānijas, Kanādas un ASV valdības kopīgi paziņo, ka nesen konstatējušas kodolsprādzienu Padomju Savienības teritorijā. Maskavas sākotnēji noliegtais sprādziens bija pirmais Padomju Savienības veiktais atomieroču izmēģinājums, kas noticis 29. augustā.

1951. gadā pirmo reizi sporta pasākums tiek televīzijas tiešraidē pārraidīts visā ASV teritorijā, NBC translējot koledžu futbola komandu spēli.

1980. gadā Irākai iebrūkot Irānā, sākas Persijas līča karš.

1985. gadā Francijas premjerministrs Lorāns Fabiuss atzīst, ka Francijas slepenais dienests, rīkojoties saskaņā ar pavēlēm, Jaunzēlandē nogremdējis vides aizsardzības organizācijas "Greenpeace" kuģi "Rainbow Warrior".

1989. gadā 101 gada vecumā mirst amerikāņu dziesmu autors Ērvings Berlins, kurš sarakstījis vairāk nekā tūkstoti dziesmu, ieskaitot "White Christmas" un "There's No Business Like Show Business".

1994. gadā NBC sāk demonstrēt populāro humora seriālu "Draugi" ("Friends").

1997. gadā mirst Japānas karavīrs Soiči Jokoji, kurš atteicās padoties pēc Otrā pasaules kara beigām un pavadīja Guamas džungļos 26 gadus. Pēc atgriešanās Japānā 1972.gadā viņš kļuva par nacionālo varoni.

2006. gadā Vācijas magnētiskās levitācijas ātrvilciens "Transrapid", braucot ar ātrumu 200 kilometri stundā, valsts ziemeļos saduras ar tehniskās apkopes vilcienu. Negadījumā iet bojā 23 cilvēki, bet vēl desmit guva ievainojumus.