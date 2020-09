Mans draugs - nenopietns un šarmants sātans. Seriāla ''Lucifers" recenzija

Seriālos un filmās varam vērot visdažādākos izmeklēšanas konsultantus policijā. Iepriekšējās desmitgadēs iepazinām TV ekrānos «CSI» («Crime Scene Investigation») – «CSI Lasvegasa», «CSI Ņujorka», «CSI Maiami», kas pieradināja, ka tiesu ekspertīzes darbinieki ne tikai apstrādā nozieguma vietu un pierādījumus, bet dodas arī aptaujāt lieciniekus un veic citus realitātē viņiem neesošus pienākumus. No jaunākiem seriāliem šo tradīciju turpina «Rosewood», kurā ārsts patologanatoms atklāj ķermeņa noslēpumus, lai palīdzētu glītajai detektīvei atrast noziedzniekus. Glīta policiste – arī pie tā mēs, skatītāji, esam pieraduši. Ir seriāls «Lie to Me», kurā palīgos policijai iet psiholoģijas speciālists, kas spēj atpazīt melus pēc sejas izteiksmes un ķermeņa kustībām. «The Mentalist» – vēl viens psiholoģijas guru policijas gaiteņos! Abiem līdzās – glītas izmeklētājas, protams. Seriāls «Castle» – te glītai detektīvei palīdz kriminālromānu rakstnieks. Ja gribas kādu seriālu, kurā nav glītas detektīves, bet palīgs gan atrodas, – seriāls «Numbers» – tur palīdz matemātiķis, «Grantchester» – mācītājs. Ir seriāli, kas pierāda, ka nav labāku palīgu izmeklēšanā par sērijveida slepkavām, – «Dexter», «Hannibal» –, un viņi palīdz gan glītām detektīvēm, gan glītiem detektīviem.

Acīmredzot, TV pasaulē būt par detektīva palīgu ir prestižs darbs, tāpēc nav brīnums, ka uz šādu amatu pretendē pat Elles valdnieks. Īpaši, ja ir glīta detektīve. Tā tas notiek seriālā «Lucifers», kur šāda radoša sadarbība vērojama nu jau piecas sezonas. Jo Luciferam Morningstāram – eņģelim, kurš sacēlās pret tēvu, tika sodīts ar nosūtīšanu uz elli tās pārvaldīšanai, bet aizlaidās no turienes, lai jauki pavadītu laiku uz planētas Zeme, par savu dzīvesvietu izvēloties Losandželosu un par nodarbi – naktskluba vadīšanu – nepietiek tikai ar uzdzīvi, vajag kādu prātīgāku nodarbošanos. Tāpēc viņš piestrādā policijā par konsultantu.

Krāšņa fantāzija ar asiņu piegaršu

«Lucifers» neslēpti ir veidots kā izklaides TV šovs. Jā, tur ir arī noziegumu izmeklēšana, tā ļauj iesaistīt visdažādākos varoņus visdīvainākajās slepkavībās, kuras izmeklējot, Lucifers var bārstīt asprātības, izrādīt savu šarmu un eleganci, bet detektīve Klojī var demonstrēt, cik viņa ir čakla, apzinīga darbiniece, kurai tomēr vajag to velnišķīgi pievilcīgo konsultantu, lai tas ar savu īpašo spēju – izzināt cilvēku slēptākās vēlmes – palīdzētu atrast sliktos zēnus un meitenes. Seriāla pasaulē atrodas vieta dēmoniem, eņģeļiem, psihoterapijas seansiem, ko iepriekšminētie čakli apmeklē, lai dalītos problēmās savā privātajā un darba dzīvē. Bet visam centrā – Lucifers, pats labākais psihoterapeites Lindas klients, kādu vien var vēlēties! Jo viņam ir nopietnas traumas – problēmas ar Tēvu, jā, jā, to pašu – debesīs, darbs ellē, kas viņam ne visai paticis, un vēl te, nonākot Losandželosā, viņš godīgi visiem atzīstas, ka ir Sātans, bet neviens viņam netic. Un, protams, romantiskās attiecības ar detektīvi.

Seriāla veidotāji atsaucas uz popkultūras personībām, slaveniem seriāliem un filmu klasiku, veidojot savu stāstu tā, ka faniem ir aizraujoši meklēt šīs atsauces. Arī pats Lucifers ir ņemts no DC komiksu pasaules, viņš parādās Nīla Geimana komiksā «The Sandman» kā viens no fona varoņiem, pēc tam sastopams arī citos.

Aizraujoši ir arī aktieru veidotie seriāla raksturi – pie jau minētajiem jāatzīmē vēl dēmoniskā Mazekīna, eņģelis Amenadiels, sirsnīgā tiesu medicīnas eksperte Ella, pa vidu vēl maisās Klojī bijušais vīrs – policists Dens, ik pa laikam no debesīm vai elles ierodas vēl kādi varoņi, lai visiem būtu jautrāk. Vai asiņaināk. Bet tas viss varēja beigties jau pēc trešās sezonas. Ja vien nebūtu iejaukusies Tā Kunga griba vai, ticamāk, fanu aktivitāte.

Foto: Publicitātes

Glābiet Luciferu!

Toms Elliss bija Romā, tikās ar seriāla faniem, dāvāja autogrāfus pielūdzējām un, braucot no šī patīkamā pasākuma, uzzināja, ka seriāla turpinājums ir atcelts. Tas bija šoks visiem «Lucifera» veidotājiem. TV kompānija FOX, kura tolaik izrādīja seriālu, nolēma to vairs neturpināt, jo samazinājās skatītāju skaits viņus interesējošajā auditorijas daļā. Turklāt viņiem nebija ekonomiski izdevīgi, ka seriāls bija jāpērk no tā producējošās studijas «Warner Bros», no slavenā Džerija Bruckheimera, kurš producējis tādas filmas kā «Karību jūras pirāti», «Armagedons» un citas.

Bēdīgi bija ne tikai seriāla aktieri un veidotāji. Izrādījās, seriāla fani – lucifani, kā viņi sevi dēvē, prata ne tikai skumt, bet arī cīnīties. Viņi uzsāka akciju sociālajos tīklos – #SaveLucifer un #PicUpLucifer. Tviterī vien tika uzrakstīti 3,64 miljoni šādi tvīti, kas tika retvītoti 5,63 miljons reižu. Un fani panāca savu! Seriālu «Lucifers» savā paspārnē paņēma «Netflix». Kādā intervijā Toms Ellis atzīst, ka tas bijis ļoti emocionāls brīdis, kad uzzinājis par seriāla turpinājumu. Tad nu 2019. gadā tapa lieliskā 4. sezona. Un vēl pēc kāda laika – 2020. gada augustā skatītājiem tika nodotas 5. sezonas pirmās astoņas sērijas. Turpinājums sekošot mazliet vēlāk. Un tad būšot sestā sezona – noslēdzošā. Ja fani nesacelsies atkal.

Ko par to domā Dievs?

Dieva vārds seriālā tiek piesaukts gana bieži (varbūt ne tik bieži kā velns), arī reliģijas jautājumi tiek apskatīti. Bet šis seriāls noteikti nav domāts, lai kaut kā aizvainotu vai otrādi – uzmundrinātu kristiešus vai citu ticību pārstāvjus pasaulē. Seriāls ir fantāzija par to, kā būtu, ja paradīze un elle tiešām pastāvētu. Ja eņģeļiem būtu spārni un dēmonu lielākā vēlēšanās būtu tikt pie dvēseles. Ko darīt, ja tevī iemīlas Velns, kurš, izrādās, nav nemaz tik melns, kā to mālē? Vai psihoterapija palīdz Sātanam tikt galā ar vainas apziņu? Kā jūtas Ieva, kurai jādzīvo ar apziņu, ka ir speciāli radīta Ādamam, neprasot pašai, vai viņa grib dzīvot ar šo vīrieti? Kā ir būt Dieva sievai un visu eņģeļu mātei? Un vēl, un vēl tādi interesanti jautājumi. Bet. Seriāls neiedziļinās ne ticībā, ne neticībā. Tas ir šovs! Un kā tāds tas jāuztver!

Iesaku izbaudīt seriālu, kurā ir gan komēdija, gan fantāzijas žanrs, gan detektīvstāsti, gan attiecības un romantika. «Lucifers» ir jautrs un mazliet traks seriāls!