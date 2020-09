Jau drīzumā Maira Brieža lielā cīņa televīzijas studijā

Ilgu laiku tika runāts, ka tā tāpat varētu notikt Rīgā, vēlāk parādījās ASV, Lielbritānijas, Krievijas, Saūda Arābijas varianti, tomēr beigās tika lemts par labu Vācijai un 26. septembrim!

Bez Rīgas un skatītājiem

Kaut gan Vācijas futbola bundeslīga septembra beigās atsākas ar skatītājiem tribīnēs (vien dažiem tūkstošiem, daudz mazāk gan nekā pirms Covid-19 pandēmijas), Supersērijas finālcīņa Minhenes priekšpilsētā notiks ne vien bez faniem tribīnēs, bet pat televīzijas studijā «Plazamedia Broadcasting Center». Visai liela atšķirība no atmosfēras, kādā abi bokseri cīnījās pēdējo reizi – Supersērijas pusfinālos Rīgā, kad Briedis skandalozā cīņā nokautēja poli Kšištofu Glovacki, bet Dr. Nokauts (tāda ir Dortikosa iesauka) 10. raundā noguldīja uz dēļiem spēcīgo amerikāni Endrjū Tabiti.

192 Foto FOTO: Briedis noliek gar zemi Glovacki, kļūst par čempionu un bildina mīļoto +188 Skatīties vairāk

Kā vēlāk publiski atzina Brieža menedžeris Raimonds Zeps, lai cīņa notiktu Latvijā, neesot bijis pietiekama lielas politiskās intereses. Šeit, domājams, argumenti ir visai likumsakarīgi, jo cīņa nekādi nevarētu risināties pilnā arēnā, kas mazina ekonomisko interesi, bet sportistiem (nav runa tikai par Dortikosu, bet arī citām plānotajām cīņām) un viņu pavadošajam personālam atļaut atteikties no divu nedēļu karantīnas, ieceļojot Latvijā, laikam trūka pamatotu argumentu.

Boksa intrigas

Kā vēsta prestižā boksa žurnāla «The Ring» oficiālais rangs, Mairis patlaban ir pasaules vadošais bokseris šajā svara kategorijā (līdz 90,7 kg), kamēr Dortikoss rangā ir otrais. Tas gan netraucē tieši kubietim būt pasaules čempiona jostas turētājam Starptautiskās boksa federācijas (IBF) versijā, kas arī tiks sadalīta sestdienas vakarā Minhenes priekšpilsētā. Līdzīgs ir ranga sadalījums Supersērijas neoficiālajā rangā, kas tieši Mairi izceļ kā favorītu cīņā par prestižo Muhameda Ali trofeju. Tāpat šajā cīņā tiks sadalīta arī «The Ring» josta.

30 Foto Maira Brieža pretinieks Supersērijas finālā - Juniers Dortikoss +26 Skatīties vairāk

Zīmīgi, ka pēc uzvaras Supersērijas pusfinālā arī Briedis bija ticis pie pasaules čempiona jostas Pasaules boksa organizācijas (WBO) versijā, tomēr tā bija jāzaudē, jo Latvijas labākais bokseris nebija plānojis to aizstāvēt, bet gan gatavojās Supersērijas finālam. Šāds lēmums, sākoties Covid-19 pandēmijai, šķita visai komisks, bet patiesais arguments varētu būt – «vilks paēdis un aita dzīva». Proti, Glovacka protesti pēc kontraversiālās cīņas Rīgā. Nav jābūt boksa ekspertam, lai apjaustu, ka protesti bija samērā pamatoti (Maira sitiens ar elkoni tiešām varēja ietekmēt cīņas gaitu, gluži kā tiesneša «kurlums», nedzirdot raunda beigu gongu un ļaujot latvietim turpināt sist poļu cīkstoni), un Briedim tiešām varēja atņemt uzvaru vai noteikt atkārtotu cīņu.

Pēc otrā zaudējuma

Boksa draugiem šīs sestdienas vakars solās būt ļoti aizraujošs, jo abi bokseri līdz šim karjerā piedzīvojuši tikai vienu zaudējumu, bet patlaban ir viena panākuma attālumā no sava karjeras lielākā sasnieguma. Briedis savā karjerā izcīnījis 26 uzvaras, no kurām 19 ir bijušas ar nokautu, bet vienīgais zaudējums piedzīvots Supersērijas iepriekšējās sezonas pusfinālā pret ukraini Oleksandru Usiku. Tikmēr Dortikoss savā līdzšinējā karjerā izcīnījis 24 uzvaras, no kurām 22 ir beigušās ar nokautu, un arī viņam vienīgais zaudējums ir pagājušās sezonas Supersērijas pusfinālā, kurā kubietis atzina Krievijas boksera Murata Gasijeva pārākumu. Vēlāk finālā Usiks pārliecinoši pēc punktiem uzvarēja Gasijevu, iegūstot savā īpašumā Ali trofeju un četru svarīgāko organizāciju – WBC (Pasaules boksa padomes), WBO, WBA (Pasaules boksa asociācijas) un IBF pasaules čempiona jostas.

Ne visi to zina

Daudzi nav dzirdējuši, ka Mairis Briedis varēja nemaz nekļūt par profesionālu bokseri, jo viņa panākumi citā sporta veidā bija vēl iespaidīgāki. Mairis skolas gados nodarbojās ar kikboksu, kas viņam lieliski padevās – jau 16 gadu vecumā viņam izdevās kļūt par Latvijas čempionu, šo titulu nosargājot arī nākamos deviņus gadus. Pa vidu Briedis var lepoties arī ar lieliskiem starptautiskiem panākumiem – bronzas medaļu pasaules čempionātā un Eiropas čempiona titulu. Tomēr spožie sasniegumi neatturēja Mairi no pievēršanās boksam.

Tikmēr Dortikoss nebija tālu no dalības Pekinas olimpiskajās spēlēs. Kubu jau ilgus gadus uzskata par vienu no vadošajām boksa skolām pasaulē, ko apliecina spožie panākumi un medaļu birums gan pasaules čempionātos, gan olimpiskajās spēlēs. Tad nu Dortikoss pirms pārcelšanās dzīvot uz ASV un kļūšanas par profesionāli ir piedalījies arī olimpiskajā atlasē. Cīņā par vietu izlases sastāvā uz Pekinu Dortikoss aizkļuva līdz pusfinālam, kad piekāpās Hulio Cēzaram la Krusam, paliekot trešajā vietā. Zīmīgi, ka Kruss ir olimpiskais čempions, tiesa, astoņus gadus vēlāk Riodežaneiro. Kas zina, kā Dortikosa karjera izvērstos, ja viņš uzvarētu tajā pusfināla cīņā.

Kur skatīties

Helio iTV klienti šo cīņu varēs redzēt, abonējot TV3 Film+Sport paku (9,99 EUR/mēn.). TV3 Sport 3 kanālā – ar komentāriem latviešu valodā; TV3 Sport 4 kanālā – ar komentāriem krievu valodā.

Savukārt «Shortcut» klientiem un pārējiem «Tet» klientiem būs iespēja iegādāties cīņas tiešraidi īpaši izveidotā kanālā: «WBSS Final: Briedis vs. Dorticos» – Shorcut.lv lapā». Pirkumu par atsevišķo kanālu varēs veikt tikai Shortcut.lv tīmekļa vietnē, bet skatīties visās Shortcut vidēs (Shortcut aplikācijā «Smart» televizoros, telefonos un planšetēs, kā arī datorā, web vidē).

Cīņas tiešraide būs pieejama īpaši izveidotā TV3 Sport kanālā (TV3 Sport 3), nākamās paaudzes televīzijā Go3 (jebkurā no plāniem, kurā iekļauts sports), pie partneriem Bite un Tele2, kā arī Home3, Tet, Baltcom un LMT.

Vairāk ieteikumus, ko skatīties, meklē šeit!

Materiāls tapis sadarbībā ar «Tet»