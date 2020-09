Rūdolfam Plēpim šodien 70! 17. septembra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1913. gadā Aleksandrs Leimanis - kinorežisors un scenārists (miris 1990. gadā).

1946. gadā Juris Savickis - AS "Latvijas gāze" padomes priekšsēdētāja vietnieks, Kontinentālās hokeja līgas (KHL) kluba Rīgas "Dinamo" padomes priekšsēdētājs.

1950. gadā Rūdolfs Plēpis - aktieris.

1951. gadā Mārtiņš Brauns - komponists.

1957. gadā Andris Piebalgs - pedagogs, politiķis un diplomāts.

1970. gadā Andrejs Piedels - futbolists un treneris.

1975. gadā Ģirts Rāviņš - Valmieras Drāmas teātra aktieris.

1978. gadā Mārtiņš Liepa - Valmieras Drāmas teātra aktieris.

Jubilāri pasaulē

1854. gadā Deivids Danbars Bjūiks - Skotu-amerikāņu izgudrotājs, kurš izveidoja autobūves kompāniju "Buick Motor Company" (miris 1929.gadā).

1869. gadā Kristians Luoss Lange - Norvēģijas pacifists, Nobela miera prēmijas laureāts (miris 1938.gadā).

1883. gadā Viljams Karloss Viljamss - amerikāņu dzejnieks (miris 1963.gadā).

1929. gadā Stērlings Moss - bijušais britu autobraucējs, "izcilākais F1 pilots, kas nekad nav kļuvis par pasaules čempionu".

1931. gadā Anna Bankrofta - amerikāņu aktrise (mirusi 2005.gadā).

1934. gadā Morīna Konolija - amerikāņu tenisiste (mirusi 1969.gadā).

1935. gadā Kens Kīzijs - amerikāņu rakstnieks, romāna "Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu" autors (miris 2001.gadā).

1939. gadā Vladimirs Meņšovs - krievu aktieris, režisors, producents, scenāriju autors un TV raidījumu vadītājs, 1981. gadā "Oskara" balvu kā labākā ārzemju filma ieguva viņa režisētā "Maskava asarām netic".

1944. gadā Reinholds Messners - austriešu piedzīvojumu meklētājs un alpīnists.

1945. gadā Fils Džeksons - basketbola leģenda, divreiz izcīnījis NBA čempiona titulu kā spēlētājs, 11 reizes - kā treneris.

1948. gadā Džons Riters - amerikāņu aktieris (miris 2003. gadā).

1951. gadā Kasandra Petersone - amerikāņu aktrise.

1960. gadā Deimons Hils - angļu autosportists, 1996. gada F1 čempions.

1962. gadā Bazs Lurmans - austrāliešu kino, teātra un operu režisors.

1965. gadā Braians Singers - amerikāņu režisors ("Parastie aizdomās turamie", "X-cilvēki", "Supermens atgriežas").

1968. gadā Enesteiža - amerikāņu mūziķe.

1968. gadā Tito Vilanova - spāņu futbola treneris (miris 2014. gadā).

1969. gadā Kīts Flints - britu mūziķis (miris 2019. gadā).

1977. gadā Simone Perrotta - itāliešu futbolists, Pasaules kausa ieguvējs 2006. gadā.

1985. gadā Tomašs Berdihs - čehu tenisists.

1985. gadā Aleksandrs Ovečkins - krievu hokejists, trīskārtējs pasaules čempions.

Notikumi Latvijā

1284. gadā pirmo reizi rakstītajos avotos pieminēta Aizputes pils, kas arī uzcelta ap šo laiku. Tā atrodas Tebras kreisajā krastā un tā tika celta, lai aizsargātu tirdzniecības ceļu no Rīgas uz Prūsiju.

1524. gadā dibināta pirmā akadēmiskā bibliotēka Latvijā. Senā Rīgas pilsētas bibliotēka pasaulē bija pazīstama ar nosaukumu "Bibliotheca Rigensis". Sākumā tā atradās Domskolā, bet no 1553. - 1891.gadam Rīgas rāte ierādīja telpas virs Doma baznīcas krustejas.

1805. gadā Rīgā, Meža ielā 4, Āgenskalnā tika dibināta pirmā četrklasīgā sieviešu mācību iestāde - Āgenskalna meiteņu skola. Līdz mūsdienām skolas ēka nav saglabājusies.

1937. gadā lai Latvijā kontrolētu vilnas un jēlādas importa un eksporta monopolu, tiek dibināta pirmā Valsts akciju sabiedrība "Ādu un vilnas centrāle." Tā darbojās līdz 1940.gadam.

1999. gadā Ministru prezidentam Andrim Šķēlem tiekoties ar drošības iestāžu vadītājiem, nolemts izveidot pilnīgi jaunu kontrabandas apkarošanas dienestu, kas darbosies Valsts ieņēmumu dienesta Muitas departamentā.

2000. gadā Jelgavā pirmoreiz notiek publisks piemiņas pasākums 1969.gada gāzes eksplozijā bojāgājušo jelgavnieku atcerei. 1969.gada ziemā gāzes eksplozijas rezultātā sabruka daļa piecstāvu dzīvojamās ēkas. Notikuma vietā gāja bojā 39 cilvēki, un vēl divi no gūtajām traumām mira slimnīcā.

Notikumi pasaulē

1394. gadā Francijas karalis Šarls VI pavēl izraidīt no valsts visus ebrejus.

1630. gadā tiek dibināta Bostonas pilsēta.

1809. gadā Somu karā tiek noslēgts miers starp Zviedriju un Krieviju. Teritorija, kas vēlāk kļūst par Somiju, nonāk Krievijas īpašumā.

1908. gadā amerikāņu leitnants Tomass Selfridžs kļūst par pirmo lidmašīnas katastrofā bojāgājušo, kad nogāžas viņa "Wright Flyer".

1920. gadā ASV tiek dibināta Nacionālā Futbola līga.

1928. gadā viesuļvētra "Okeechobee" brāžas pār Floridas dienvidaustrumiem, nogalinot vairāk nekā 2500 cilvēku. Tā ir trešā nāvējošākā dabas katastrofa ASV vēsturē.

1939. gadā padomju armija iebrūk Polijā, kur, sastopoties ar minimālu pretestību, sagūsta 217 000 poļu.

1949. gadā Toronto ostā nodeg Kanādas tvaikonis "SS Noronic", mirst 118 cilvēki.

1957. gadā, sašutis par deviņu melnādaino skolnieku neielaišanu kādā Arkanzasas skolā, džeza mūziķis Lūiss Ārmstrongs dusmīgi paziņo, ka nepiedalīsies ASV valdības sponsorētajā turnejā pa Padomju Savienību.

1967. gadā Džims Morisons un grupa "The Doors" atsakās paklausīt telekanāla CBS cenzoriem un Eda Salivana šovā nemaina dziesmas "Light My Fire" vārdus par narkotiku lietošanu, kaut arī šova veidotājiem bija solījis dziedāt pieklājīgu versiju. Telekanāls vēlējās, lai Morisons rindiņas "Girl we couldn't get much higher" vietā dziedātu "Girl we couldn't get much better."

1972. gadā telekanāls CBS demonstrē seriāla "M*A*S*H" ("Lazarete") pirmo sēriju.

1976. gadā NASA prezentē pirmo kosmosa atspoļkuģi "Enterprise".

1983. gadā Vanesa Viljamsa kļūst par pirmo melnādaino skaistumkonkursa "Miss Amerika" uzvarētāju.

1988. gadā tiek atklātas Seulas olimpiskās spēles, kas ir tikai otrā kādā Āzijas valstī rīkotā olimpiāde.

1991. gadā Apvienoto Nāciju Organizācijai pievienojas Latvija, Lietuva, Igaunija, Māršala salas, Ziemeļkoreja, Dienvidkoreja un Mikronēzija.

2007. gadā Eiropas Savienības tiesa apstiprina 2004.gada spriedumu pret programmatūru gigantu "Microsoft", atzīstot kompāniju par vainīgu ļaunprātīgā monopolstāvokļa izmantošanā, lai izspiestu no tirgus konkurentus.