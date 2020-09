Šokējošs iemels, kāpēc Meganai Mārklai nebija ļauts kāzās likt princeses Diānas kroni

Princese Diāna kāzu dienā. (Foto: Courtesy Everett Collection/ Vida Press)

2018. gadā pirms gaidāmajām prinča Harija un Meganas Mārklas kāzām daudzi karaļnama fani gaidīja, ka līgava savā lielajā dienā būs rotājusies ar princeses Diānas kāzu diadēmu no Spenseru dārgumiem, šādi godinot prinča Harija pāragri mirušo mammu.

Taču, kad karalienes “Rolls Royce” automašīna piestāja pie Svētā Džordža kapelas Vindzorā un no tās izkāpa līgava Megana, viņas galvu nerotāja diadēma, kuru savai kāzu dienai bija izvēlējusies princese Diāna, bet gan kronis no karalienes dārglietu kolekcijas.

Bija skaidrs, ka Meganai nav atļauts savā kāzu dienā rotāties ar Diānas kroni. Tas bija darīts apzināti, lai šī diadēma neaizēnotu uzmanību no visa cita šajā skaistajā svētku dienā.

Tika pieņemts, ja Meganai galvā būtu princeses Diānas diadēma, tā būtu aizēnojusi viņas kāzu norisi, kā arī novērsusi uzmanību gan no Meganas skaistās “Givenchy” kāzu kleitas un ļoti pārdomātā izšūtā plīvura. Visi runātu tikai par Diānas kroni.

Turklāt karaliskajā ģimenē secināts, ka Spenseru diadēmas nēsāšana kāzu dienā nesimbolizētu ģimeni, kurā Megana ieprecas.

Spenseru ģimenes diadēma kopš princeses Diānas traģiskās bojāejas 1997. gada 31. augustā Parīzē ilgus gadus nebija aiztikta.

Princeses Diānas māsasmeita Sēlija Makorkodeila kāzu dienā rotājusies ar "Spencer" diadēmu, kas galvā bija arī Diānai viņas kāzās. (Foto: Geoff Robinson Photography / Spl/ Vida Press)

2018. gada jūnijā šo kroni pirmo reizi atkal galvā lika Diānas māsas meita Sēlija Makorkodeila savā kāzu dienā ar Džordžu Vudhausu.

Karaliene Elizabete II sava mazdēla sievai kāzu dienā aizdeva karalienes Mērijas briljantu diadēmu, kas darināta 1932. gadā.

Karaliene Elizabete II sava mazdēla sievai Meganai Mārklai kāzu dienā aizdeva karalienes Mērijas briljantu diadēmu. (Foto: Royal Collection Trust / SplashN/ Vida Press)

Princeses Diānas kāzu rota

Princesei Diānai bija iespēja rotāties ar kādu no kroņa dārglietām, taču viņa izvēlējās kaut ko tuvāku sev un savai ģimenei.

„Spencer” diadēma, ar kuru Diāna bija rotājusies kāzu dienā, ir no viņas ģimenes – aristokrātu Spenseru – juvelierizstrādājumu kolekcijas. Līdzīgi kā ar karaļnama rotām, arī šī diadēma savulaik darināta no Spenseru ģimenei piederošajiem juvelierizstrādājumiem, un bija kā dāvana kāzās Diānas vecmāmiņai.

Kopš tā laika gandrīz visas Spenseru ģimenes līgavas savā kāzu dienā rotājušās tieši ar šo diadēmu, ieskaitot pašu princesi Diānu. Šī diadēma ir Spenseru ģimenes īpašums.

Princeses Diānas mīļākā diadēma

Daudzi domāja, ka Megana kāzu dienā varētu rotāties ar „Cambridge Lover’s Knot” diadēmu, kas savulaik bija princeses Diānas pati iemīļotākā no visām.

Tā radīta 1914. gadā karalienei Mērijai. Diadēmas darināšanā izmantotas lāses veida pērles un juvelierizstrādājumi no ģimenes privātās kolekcijas. Princesei Diānai ārkārtīgi patika šī galvasrota un viņa to aizlienēja, apmeklējot vairākus karaliskus pasākumus. Tiesa, pēc šķiršanās no prinča Čārlza viņai to nācās atgriezt karaliskajai ģimenei.

Šī diadēma ilgus gadus nebija aiztikta, līdz 2015. gadā ar to rotājās hercogiene Ketrīna, dodoties uz pieņemšanu Bekingemas pilī. Nu jau Ketrīna to galvā likusi vairākkārt, pēdējo reizi aizvadītā gada decembrī diplomātiskajā pieņemšanā.

Karaliene Elizabete „Cambridge Lover’s Knot” diadēmu bija aizdevusi princesei Diānai, lai viņa ar to rotātos kāzu dienā, taču līgava tomēr izšķīrās par labu rotai no Spenseru ģimenes dārgumiem. Interesanti, ka tieši karalienes izvēlētā diadēma vēlākos gados kļuva par princeses Diānas pašu mīļāko galvasrotu, ko viņa galvā lika biežāk nekā citas.

