Nedēļas jaunumi "Shortcut" - komēdijdrāma "Lejup no kalna" un "Vīrs ar plānu" atgriešanās

Pārdomas nāves ēnā

Atrodoties par mata tiesu no nāves, bīstoties no sniega lavīnas ģimenes slēpošanas brīvdienu laikā Alpos, precēts pāris tiek spiests pārdomāt savu dzīvi un to, kā viņi viens pret otru jūtas.

Filmā "Lejup no kalna" ("Downhill") galvenajās lomās iejutušies Džūlija Lūisa-Dreifūsa un Vils Ferels, bet pats darbs ir 2014. gada zviedru filmas "Turist" rimeiks.

Foto: Publicitātes

Džūlija, kas ir viena no "Lejup no kalna" producentiem, protams, zviedru filmu ir redzējusi. “Tā piesaistīja manu uzmanību ar to, ka tas ir stāsts, kā realitāte izskatās caur vienu lupu. Un, kad to noņem, pēkšņi tā realitāte izrādās pavisam citādāka,” saka aktrise. “Attiecības ir trakas un sarežģītas, un tieši to mēs vēlējāmies filmā parādīt,” norāda Lūisa-Dreifūsa.

Melnā humora piesātināto komēdijdrāmu skatiet "Shortcut Premiere" angļu valodā ar subtitriem latviešu un krievu valodā.

Vīrs ar plānu ir atpakaļ

Komēdijseriāls "Vīrs ar plānu" ("Man With a Plan") atgriežas ar ceturto un noslēdzošo sezonu.

Ādams turpina cīņu ar izaicinājumiem - laulību, ģimeni un bērnu audzināšanu. Papildus tam, ka Ādams uzsācis kopīgu celtniecības biznesu ar sievu Endiju un viņas brāli Donu, viņam jātiek galā arī ar saviem trijiem bērniem, aizrautīgo sievasmāsu, kā arī ar tēvu, kuram patīk dot briesmīgus padomus par to, kā dzīvot.

Galvenajā lomā seriālā ir no savulaik tik populāro "Draugu" laikiem iemīļotais aktieris Mets Leblanks, kas priecājas – beidzot ticis pie tēla, kas ir attiecībās. “Tādu līdz šim es vēl nebiju spēlējis,” smej viņš un piebilst – tas bijis viens no iemesliem, kāpēc viņš šai lomai piekritis.

Foto: Publicitātes

Tāpat Leblanks saka, ka krietnu atbildību dod tas, ka viņš ir seriāla galvenajā lomā. “Kad es nokavēju darbu, visi ar kavēšanos sāk darbu. Tātad es nedrīkstu kavēt. Jā, ir lietas, ko tu karjeras sākumā nemaz nenojaut,” pasmaida aktieris. Runājot par Ādama lomu, Metam bieži jautā – vai viņa un seriāla galvenā varoņa pieeja bērnu audzināšanā atšķiras? “Jā, Ādams ir kā tāds zilonis trauku veikalā,” nosaka Leblanks. Jautro seriālu lūkojiet "Shortcut Films" latviešu un angļu valodā.