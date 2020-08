Šons Konerijs atzīts par visu laiku labāko Džeimsu Bondu

Aptaujā par labākā Džeimsa Bonda atveidotāju piedalījušies vairāk nekā 14 000 respondentu, nosaucot savu iemīļotāko aktieri šajā lomā. Aptauja norisinājusies vairākās kārtās, kurās izcilie aktieri pretstatīti viens otram. Pirmajā kārtā Konerijs ar 56 procentiem balsu “vinnējis” Danielu Kreigu.

Džeimsa Bonda lomas atveidotāju vaska figūras Tiso kundzes vaska figūru muzejā 2015. gadā. (Foto: Jonathan Hordle/Shutterstock/ Vida Press)

Pīrss Brosnans pārliecinoši uzvarēja aktieri Džordžu Lāzenbiju ar 76 procentiem balsu. Rodžers Mūrs zaudējis Timotijam Daltonam, iegūstot tikai 41 procentu balsu.

Fināla balsojumā Konerijs sacenties ar Daltonu un Brosnanu, un aktieri šajos balsojumos ieguvuši attiecīgi 44 procentus, 32 procentus un 23 procentus balsu.

Saistītās ziņas Benu Afleku lūdz nenākt uz jaunās Džeimsa Bonda filmas pirmizrādi Atrasta Džeimsa Bonda mājvieta “Gaidāmā Džeimsa Bonda filma būs mana pēdējā,” – paziņo Daniels Kreigs pēc baumām, ka viņš “nespējot aiziet”

Konerijs Jana Fleminga populāro personāžu pirmo reizi uz ekrāna atveidoja 1962. gadā iznākušajā filma “Dr No”. Tam sekoja filmas “From Russia With Love”, “Goldfinger”, “Thunderball”, “You Only Live Twice” un “Diamonds Are Forever”.

"RadioTimes.com" galvenais redaktors Tims Glenfīlds izteicies: “Šons Konerijs kārtējo reizi pierādījis, ka viņš ir Bonds ar Midasa tvērienu.”

Paredzēts, ka Džeimsa Bonda franšīzes jaunākā filma “No Time To Die” uz ekrāniem iznāks novembrī. Koronavīrusa pandēmijas dēļ tās pirmizrāde ievērojami aizkavējusies.