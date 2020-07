Pavasarī Rīgā uzstāsies britu popzvaigznes "Hurts"

Lai arī albuma klajā nākšana nozīmēta 4. septembrī, kopš 15. maija, kad fanus iepriecināja pirmais singls "Voices", tam ik pa mēnesim sekojušas vēl divas citas kompozīcijas – "Suffer" un "Redemption", un nule kā iznākusī "Somebody".

Tādējādi klausītāji jau var gana uzskatāmi nojaust, kas sagaidāms no dueta dalībnieku paustās atgriešanās pie saknēm. Nav šaubu, ka jau tā bagātīgajai iepriekšējo hitu plejādei - "Wonderful Life", "Better Than Love", "Stay", "Somebody To Die For", "Beautiful Ones" un citiem - pievienosies jauni.

Intervijā izdevumam NME grupas solists Teo Hačkrafts skaidro: “Mēs vēlējāmies atgriezties pie būtības, pie tā, ko mēs darām un kas mēs esam. Mums bija jāiemīlas mūzikas stilā, kuru mēs sākotnēji plānojām izveidot. Mūs vienmēr ir vilinājuši tumšākie popmūzikas elementi. Šis ir neparasts laiks tā [albuma] izdošanai, taču vienlaikus arī labs, jo dziesmās ir vēstījums, kas sniedz cerību. Runa ir par spēju mainīties un tikt galā ar šīm lietām. Cerams, ka cilvēki tajā to atradīs”

Duetu “Hurts” 2009. gadā Mančestrā nodibināja vokālists Teo Hačkrafts un multiinstrumentālists Adams Andersons. Par grupas vizītkarti kļuvis elegants, mazliet atsvešināts ģērbšanās stils, lieliskas, drīzāk 80.gadiem nekā mūsdienām raksturīgas melodijas, bieži padrūma, bet intriģējoša tekstuāla noskaņa, ko paspilgtina smeldzes un izmisuma caurausts vokāls. Nevar noliegt arī eleganto videoklipu nozīmību, kam bieži raksturīgi sižetiski pārsteidzoši pagriezieni.

“Hurts” atpazīstamību ieguva ar 2010. gadā iznākušo debijas albumu “Happiness”. Seši singli no tikai viena diska pabija dažādu Eiropas topu augšgalā. Albums ieguva zelta statusu Lielbritānijā un Austrijā, bet platīna – Vācijā, kopumā sasniedzot vismaz pirmo desmitnieku 12 Eiropas valstu hitparādēs.

Ar nākamajiem albumiem “Exile” (2013), “Surrender” (2015) un “Desire” (2017) apvienība turpināja nostiprināt savas pozīcijas popmūzikas Olimpā.