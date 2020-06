"The Rolling Stones" draud sūdzēt Trampu tiesā

Viņa pēdējā kampaņas pasākumā Talsā pagājušās nedēļas nogalē tika atskaņota "The Rolling Stones" dziesma "You Can't Always Get What You Want".

Britu rokmūziķi par to, ka Tramps izmanto viņu skaņdarbus, žēlojušies jau kopš 2016.gada prezidenta vēlēšanu kampaņas, taču tas nav ietekmējis viņa kampaņas štābu, un pat Trampa inaugurācijas laikā tika atskaņota dziesma "Heart of Stone".

Grupa un tās sastāvā esošais solists Miks Džegers un ģitārists Kīts Ričrdss sadarbiojas ar autortiesību organizāciju BMI, kas pārstāv vairāk nekā miljonu skatuves mākslinieku.

Nesen viņi noskaidrojuši, kādā veidā vērsties pret Trampu tiesā par licencēšanas līguma pārkāpšanu.

"Tā varētu būt pēdējā reize, kad Tramps izmantojis Džegera/Ričardsa dziesmas savās kampaņās," teikts grupas paziņojumā, kuru sestdien publicējis "Rolling Stone". "Ja Donalds Tramps nerēķināsies ar aizliegumu un turpinās, viņam jārēķinās ar prasību tiesā."

Iepriekš jau vairāki mūziķi, tostarp Nīls Jangs, pauduši neapmierinātību ar to, ka Tramps izmanto to skaņdarbus, un centušies viņam to aizliegt.