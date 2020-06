View this post on Instagram

Maijs 2020 👉🏻 Maijs 2016 Un pats labākais, ka senākās bildes punča iemītniece uzņēmusi jaunāko bildi ♥️ Tā pati vieta, tas pats mēnesis, tie paši mēs, tikai par 4 gadiem gudrāki. Varbūt.